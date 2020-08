16 Agosto 2020 04:10:00

Catástrofe en el Río San Rodrigo

No conformes con haber destruido decenas de kilómetros del cauce del río San Rodrigo en el ejido El Moral, ahora las concreteras y empresas que venden suministros de arena y agregados, ya comenzaron su destrucción en el río San Rodrigo a la altura del bonito paraje conocido como El Remolino…



En medio de lo que ellos piensan es su propiedad y donde nadie los ve, comenzaron de nueva cuenta con el proceso de sobre explotar un cauce que ya tienen en franca destrucción río abajo…



Nadie parece interesarse de la autoridad estatal ni locales en frenar a esas empresas, que con o sin permisos federales, se valen de su podaría económico para continuar con esa catástrofe en el río San Rodrigo…



Más o menos los ciclos de los dios son de 10 años, tiempo en el cual se presentan lluvias torrenciales que provocan que la fuerza de la naturaleza se manifieste y limpie o recupere sus cauces y no dudamos que pronto ocurra en el río Escondido y también en el San Rodrigo y esperemos que la naturaleza no cobre vidas debido a esta irresponsabilidad…



Waldo Terry, activista ambiental, ha reclamado este problema por muchos años y pese a que ha logrado frenar explotaciones, hoy parece que de nueva cuenta las empresas hacen de las suyas…





El COVID en Acuña y en el IMSS



En las últimas dos semanas se ha visto cómo la ocupación hospitalaria de áreas Covid ha ido a la baja, a grado tal que se ha disminuido en 50 por ciento, tras alcanzar casi 60 personas internadas en los hospitales de Salud y el IMSS, hoy vemos que la cifra apenas si alcanza los 24 pacientes atendidos en los nosocomios…



Lo malo de esto es que la cifra se ha disminuido no porque haya aumentado el número de personas que vencen a la enfermedad tras estar internados, sino por el lamentable hecho de que han fallecido semana a semana decenas de personas…



En la clínica 13 del Seguro Social se ha alcanzado la saturación y ahora esa cifra ya ha bajado, pero es porque los pacientes simplemente no pudieron contra la enfermedad…



El nuevo piso Covid que se instaló en el “Puerto del futuro”, hoy incompleto hospital general de zona 92, de poco servirá si quienes ahí ingresan tienen pocas posibilidades de salir adelante en su padecimiento…



No se requieren solamente 50 camas Covid más para aumentar la capacidad, sino una estrategia para que quienes ahí se internan logren salir adelante del Covid-19…



El delegado Leopoldo Santillán también deberá de estar al pendiente de cómo inicia la operación de este piso Covid en el HGZ 92, pues recordemos que la empresa española que la construyó Sacyr Alvarga simplemente no ha tenido un buen proceso de construcción y pronto nos daremos cuanta de las fallas graves que el inmueble tiene…





Se amplían negocios en la ciudad



Donde se ve un repunte es en el sector comercio luego de que son varias las cadenas de tiendas comerciales que ya han comenzados instalar varias sucursales…



Una de las cadenas, propiedad de Carlos Slim, de Grupo Carso, se instalará en tres puntos distintos de la ciudad y será sin duda generadora de empleos antes de que termine el año…



Una de sus sucursales estará en la avenida Pérez Treviño a la altura de Paseo de las Artes, pero del lado de la colonia Esfuerzo Nacional, junto a una ferretera que se niega a morir…



Ahí ya se realizan las adecuaciones para que se instale el nuevo punto de negocios, de ésos que dan todos un precio o muchos de sus artículos son de precios accesibles…



Otra de las sucursales se tiene proyectada en la colonia El Mirador, allá por unas tiendas de autoservicio y ya se comenzó con los trabajos de terracería y sería sin duda también una nueva tienda con buena ubicación y mucho flujo vehicular…



La tercera se proyecta para elector de Villas del Carmen, allá en la parte más poblada de la ciudad, sobre la calle Juan de la Barrera y Mar Muerto…



Bien decía el presidente de la Canaco Piedras Negras, Carlos González, hoy el cierre de las fronteras es benéfico para el comercio local, pues miles de nigropetenses ahora consumen más los productos de los comercios locales y no los de Eagle Pass. Será por ello la expansión de esta cadena de tiendas Waldo’s…





Innovar en la diversión



Hace no muchos días durante una reunión de Javier Beráin con dueños de antros y restaurantes, discutían sobre la posibilidad de que se ampliara el horario de cierre hasta las 12 de la noche, para dar margen a que las ventas mejoraran en estos negocios de servicios…



La respuesta ya se las dieron en el subcomité esta semana. El horario se queda igual y ahora los prestadores de servicios de esparcimiento, en este caso bares y restaurantes bar, deberán innovar…



Y no se trata de crear conceptos nuevos, sino que deberán de acostumbrar con algún tipo de incentivo a sus clientes para que salgan más temprano a divertirse, pues el lugar se cierra a las 11 de la noche…



Si no entienden eso, el negocio poco a poco morirá, les toca innovar y proponer nuevos conceptos que ya en otras ciudades de más población se hace y que en Piedras Negras deberá de adecuarse…



Ya no pueden salir los jóvenes a divertirse a las 11 o 12 de la noche, hoy deberán hacerlo más temprano y para ello se deberán tener opciones…