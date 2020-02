21 Febrero 2020 03:10:00

Cautela en Ternium

Buen día. Debido a la incertidumbre en la economía del país con extrema cautela Ternium analiza cualquier adquisición o fusión en el país, afirmó ante medios nacionales Máximo Vedoya, director general de esa firma, pero cuando fue cuestionado respecto al interés en comprar Altos Hornos de México, respondió que no tiene nada que decir al respecto-



A su vez, agentes financieros contratados por Ternium valuaron las dos plantas siderúrgicas en 1600 millones de dólares, pero sin incluir los yacimientos de carbón y fierro, y de acuerdo a información de medios especializados a eso habría que reducir 1000 millones de dólares en deuda y forzosa inversión en equipos por al menos 300 millones de dólares, lo que dejaría un remanente de 300 millones de dólares.



Anomalías en empresa



Múltiples anomalías en AHMSA por la compañía contratista “Proconet” de Humberto Flores González quien tiene como residente a Rogelio Charles González ya que ahora únicamente tiene dos trabajadores por turno en el marcaje del planchón en la Colada Continua, además dos mecánicos y dos electricistas para combatir cualquier contingencia, pero también prácticamente no tiene gente personal en seguridad.



Continuamente, añaden quienes observan esas irregularidades, envía a sus casas al personal esgrimiendo que está muy baja la producción en la siderúrgica, pero no les paga un solo centavo, y cuando se llega a los casos de finiquito los trata de conformar con 5 mil o 6 mil pesos pese a muchos años de antigüedad.



Ya no lo aguantan



Empleados de confianza de AHMSA ya no aguantan los desplantes de Joel Díaz quien es secretario del Fondo de Ayuda Mutua, y es que dicen que tiene un carácter de los mil diablos, y trata con la punta del zapato a quienes acuden con él a efecto de tratar de realizar algún trámite de ese organismo, por eso se confecciona un plan para quitarlo de ahí y no haga más daño.



Tiene escaso tiempo de haber sido electo en esa responsabilidad, y entonces los quejosos proyectan acudir con el presidente del Fondo de Ayuda Mutua, Pedro Magaña y cuestionar la conducta anormal de Joel Díaz de pocas pulgas, y que de ser posible tramitarían su destitución, además de revisar las cuentas, pues lejos de ayuda mutua, empuja el desprecio y desplantes groseros nada éticos ya repudiados por los empleados de confianza.



Llega Espino



EL PRIAN MORENA cada vez más fuerte que nunca, ahora AMLO designó titular del Servicio de Protección Federal a Manuel Espino que fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y pues no resulta extraño eso, ahí también el caso de German Martínez quien también fue presidente nacional del PAN, y aquel lo nombró director general del IMSS, pero renunció y regresó al senado por Morena obviamente.



El torreonense Luis Fernando Salazar Fernández, quien ha sido senador, diputado federal, etc, etc, por el PAN también desde hace rato brincó a las filas de Morena y cada vez que puede se toma fotos con aquel, total ya nomás faltan los Moreira en las filas de Movimiento de Regeneración Nacional, pero no necesitan estar ahí porque desde hace rato AMLO los tiene bien apapachados.



Morena Municipal celebró asamblea como todos los miércoles y acordó rechazar la posibilidad de desde el Comité Ejecutivo Nacional les impongan candidatos a las diputaciones por los distritos 5 y 6 provenientes del PT, PVEM o de otro partido distinto, y es que así sucedió en el 2018 durante las elecciones federales, y dicen que el representante nacional del PT un tal Rogelio Hernández hasta se dio el lujo de vender las candidaturas.



Aseguran militantes coahuilenses de Morena en bares y cantinas que esos sujetos del PT que en 2018 vinieron a Coahuila desde lejanas tierras como delegados especiales hasta embarazadas dejaron, además que ya traían la etiquetas de sinvergüenzas, como un tal Rogelio Hernández que hasta fue premiado con un alto cargo en el Gobierno Federal.



Hasta mañana