09 Mayo 2020 04:10:00

Cayeron en cuestión de horas

Desde que se dio aviso del hallazgo de los cadáveres de las hermanas Pérez, empleadas del IMSS en La Laguna, el gobernador Miguel Ángel Riquelme estuvo al tanto de las investigaciones y el titular de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, personalmente se hizo cargo del caso.



Gobernador y Fiscal estuvieron minuto a minuto en el asunto hasta el desenlace con la captura de dos jóvenes de 23 y 24 años señalados como presuntos responsables del triple asesinato que conmocionó a la Comarca Lagunera.





El desenlace



La detención fue en cuestión de horas y anoche, en conferencia de prensa, gobernador y fiscal confirmaron las teorías que dieron a conocer desde temprano: el móvil fue el robo, el homicidio lo cometieron por lo menos dos personas y las víctimas conocían a los asesinos. Uno de los indiciados era enfermero en la Clínica 16 del IMSS en Torreón y compañero de una de las enfermeras; el otro, machetero o cargador en la central de abastos.





Reviran al “modito”



Desde la capital de Durango, el bloque de gobernadores adelantó que no seguirá la ruta del Gobierno federal para la apertura del comercio y la industria, el regreso a clases y en general el levantamiento parcial de la contingencia, pues para empezar sus datos sobre el número de contagios no coincide con los de la Secretaría de Salud federal.



En la reunión de esta semana el anfitrión fue José “El Güero” Rosas Aispuro Torres, y junto a sus colegas de Coahuila, Miguel Riquelme; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Francisco Javier García, de Tamaulipas y el michoacano Silvano Aureoles, aseguraron que seguirán su propia estrategia para reactivar la economía y aflojar poco a poco las restricciones a los ciudadanos. Todo dependerá, señalaron del comportamiento de la emergencia.





No están contentos



Como diría López Obrador, a los gobernadores no les gustó el “modito” con que la Federación pretende llevar el país a la normalidad, pues para empezar la comunicación es cero y los acuerdos inexistentes. Por si fuera poco, la 4T no reacciona al llamado de empresarios para extender apoyos reales y por si fuera poco se anunció el cierre de las oficinas regionales y estatales del Servicio Nacional de Empleo.



¿A qué le tira el Gobierno federal? Es parte de las respuestas que no encuentran los gobernadores de los cinco estados, quienes además en la sesión de este viernes reclamaron al Presidente por el recorte de programas y partidas del presupuesto previamente autorizadas. Por lo visto la relación entre los mandatarios estatales y AMLO, cada vez se estira y tensa más.





Manda el virus, no AMLO



De acuerdo con el Gobernador de Nuevo León, es el comportamiento del coronavirus y no el presidente López Obrador el que marcará los tiempos para el levantamiento de la contingencia y como prueba de que los funcionarios de los cinco estados no están cómodos con el manejo de la emergencia por parte del gobierno federal, anticiparon que tratarán, una vez más, de entrar en contacto con el Gobierno de AMLO para tenderle la mano y ofrecerle ayuda.



Pero esta vez los gobernadores se van a dirigir directamente con Jorge Alcocer, quien en el organigrama federal aparece como titular de la Secretaría de Salud, y no con Hugo López Gatell, a quien ubican solamente como un vocero de la contingencia.





Reanudarán campañas



Algunos medio adormilados, otros replegados y uno que otro anticipado en la promoción de su imagen, pero en los distintos comités de campaña cayó bien la noticia sobre la reanudación del proceso electoral y la fecha de comicios tentativa para el 16 de agosto.



Como lo anticipamos en el Palacio Rosa del viernes, entre el 1 y el 5 de de junio el Instituto Nacional Electoral, de Lorenzo Córdova, y los organismos electorales de Coahuila e Hidalgo (acá se elegirán diputados locales; allá, ayuntamientos) acordarán la fecha definitiva, pero todo indica que será, como decimos, el 16 de agosto, con el correspondiente arranque de campañas electorales programado para el 30 de junio.





En la prevención



Para evitar situaciones como la de Monterrey, en donde la ola de contagios alcanzó a un asilo para ancianos, el Subcomité Regional de Salud acordó que a partir de ya se desarrollen visitas tanto a las casas de reposo, como a los albergues para vigilar que se cumplan con las medidas preventivas correspondientes.



El Subcomité, en el que participan los secretarios de Economía, Jaime Guerra Pérez, y Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, sesionó como parte del seguimiento a los últimos acuerdos del Consejo Estatal de Salud, en el que el punto predominante es evitar las concentraciones masivas, sobre todo en estas fechas.



También participan los alcaldes Saltillo, Manolo Jiménez Salinas; Ramos Arizpe, José María Morales Padilla; Arteaga, Everardo Durán Flores; General Cepeda, Juan Salas Aguirre y Parras, Ramiro Pérez Arciniega, y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 8, Eliud Aguirre Vázquez.