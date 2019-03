16 Marzo 2019 04:10:00

Cayó Borrego, de ‘Juris’

Leonardo Borrego Núñez se fue por la puerta de atrás de la Facultad de Jurisprudencia, en donde se desempeñó como profesor y secretario técnico. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, anunció durante una visita de trabajo por Monclova, que le pidió separarse del cargo con licencia, por lo menos mientras se desarrollan las investigaciones por la situación de acoso sexual en contra de jovencitas y estudiantes, y por la noche, la UAdeC informó que el susodicho recogió sus cosas y se despidió. Era inevitable ante la carga de señalamientos en su contra.



En la capital del acero, el rector tocó fibras sensibles al participar como principal invitado en el tercer informe del ingeniero Luis Carlos Talamantes, como director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME).



Escondieron la cabeza



Por lo pronto, este viernes tanto el director de la Facultad de Jurisprudencia, Francisco Yáñez Armijo, como el hasta ayer secretario técnico, Leonardo Borrego Núñez, optaron por esconderse luego de la escalada de señalamientos por la situación de acoso sexual en contra de alumnas.



De acuerdo con académicos y los propios estudiantes, para Borrego la situación era insostenible pues aparece como protagonista en la campaña de hostigamiento y en los grupos de WhatsApp para intercambio de pornografía y de paquetes o “packs” con imágenes no autorizadas de las jóvenes.



Pero los reclamos de renuncia escalaron hasta el director de la Facultad, quien como Borrego, este viernes ni se asomó a la escuela, la cual, por cierto, empieza a trascender por sus problemas, en lugar de por las aportaciones a la sociedad.



Errores ajenos



En más de esto, la Fiscalía General del Estado inició este mismo viernes las investigaciones en contra de Leonardo Borrego y de otros funcionarios de la Facultad de Jurisprudencia involucrados en la recolección y difusión de fotografías de universitarias.



De acuerdo con el fiscal Gerardo Márquez Guevara, el propio rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, le pidió intervenir y llegar al fondo del caso… La idea del rector, nos señalan, es esclarecer cuanto sea necesario y deslindar responsabilidades bajo la premisa de que primero están los estudiantes universitarios.



Desde Monclova, Hernández Vélez dejó en claro que la Universidad no pagará por errores de directores, o profesores. Lo peor del caso, nos señalan, es que hechos desafortunados como el de “Juris” distraen los proyectos que en realidad importan para la máxima casa de estudios en la entidad.



En Europa…



El que durante toda la semana anduvo en Italia, Viena y Madrid fue Luis Efrén Ríos Vega. el director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) participó como ponente en eventos internacionales con más de cuatro universidades y diferentes reuniones de trabajo en la Organización de las Naciones Unidas y en institutos científicos de talla internacional en Europa.



Sus malquerientes de seguro lo cuestionarán por el viaje al viejo continente, pero sus fans lo ubican como uno de los pocos académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila con agenda académica de trascedencia internacional, además de sus dotes de gestor al concretar becas para que investigadores hagan el doctorado en el extranjero y sus alumnos accedan a convenios de movilidad en diferentes partes de Europa, Oceanía, America Latina, Canadá y Estados Unidos.



Ni a cuál irle



A propósito de universidades, la huelga de integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, a cargo de Gustavo Lara Sánchez, se mantiene luego de casi un mes.



En teoría, este viernes el dirigente sindical y el rector Mario Vázquez Badillo firmarían el convenio para dar por terminado el movimiento con la idea de que alumnos y profesores regresaran a clases el martes, eso sí, después del puente en curso, pero las negociaciones se volvieron a romper.



Los trabajadores culpan al rector de no cumplir acuerdos previos y este último insiste en que la dirigencia sindical pide las perlas de la virgen. Ni a cuál irle.



‘El PRI tiene miedo’



En donde el horno no está para bollos es en lo que queda del Partido Revolucionario Institucional. Según el exgobernador Rubén Moreira Valdez, la dirigencia nacional del PRI, a cargo de la salinista Claudia Ruiz Massieu, le tiene miedo al presidente Andrés Manuel López Obrador y le aterra la posibilidad de que en las intermedias de 2021, Morena vuelva a arrasar en las urnas al someterse al mismo tiempo la consulta sobre la reelección.



¿Y luego? ¿De qué están hechos los priistas? Parece preguntar el exgobernador, quien junto a los también diputados federales coahuilenses, Fernando “El Diablito” de las Fuentes Hernández y Martha Garay Cadena, abonó a la mayoría calificada a favor de que el Presidente de México pueda preguntar a los ciudadanos si quieren que siga en el cargo o no.



Lo cierto es que si algo impera en este momento al interior del expartidazo, son dos grupos: el salinista, que le apuesta a lo tradicional, y el de los priistas que no ven mal la posibilidad de navegar de cerca a la Cuarta Transformación.



Es un engaño



A propósito, quien advirtió que la consulta para la revocación del mandato pavimenta el camino a Morena para que vuelva a dar nocaut en los próximos comicios federales, fue el también legislador federal Lenin Pérez Rivera.



El mandamás en Unidad Democrática y diputado por el PAN señaló que en América Latina sólo tres países cuentan con revocación de mandato y paradójicamente se trata de dictaduras; Bolivia, Ecuador y Venezuela. Qué malpensado resultó el acuñense.