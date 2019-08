28 Agosto 2019 04:10:00

Cayó el primero

Por lo visto José Luis Ponce Grimaldo no quiere cargar con culpas ajenas y menos que lo señalen por encubrir a los responsables del “error”, como se ha querido manejar la irregularidad que llevó a la entrega con retraso y de forma incompleta de lo equivalente al fondo de ahorro de los trabajadores del magisterio agremiados a la Sección 5.



La víspera, Ponce enteró a sus secretarios seccionales y al gremio en general sobre la destitución de Juan Antonio Rivas Sánchez, quien parecía inamovible de la coordinación del Sistema de Fondo de Pensiones del organismo.



Es el primero en caer, pero no será el único. Este mismo martes en el Sindicato corrió la versión de que hay por lo menos tres funcionarios de primero y segundo nivel involucrados y pronto habrá noticias de ellos.





No se quiere ir



Peeero, nos aseguran que el profe José Luis Ponce no la tiene fácil en la idea de deshacerse de Juan Antonio Rivas Sánchez y presentarlo como responsable del quebranto al sistema de ahorro magisterial.



Luego de ser notificado de su baja en el Sindicato, Rivas se negó a dejar el cargo y a firmar el acta de entrega correspondiente y además convocó a sus seguidores a cobijarlo, aún y cuando estamos en pleno verano, y en la primera oportunidad manifestarse frente a Ponce.



En grupos de WhatsApp de agremiados a la Sección 5 trascendió también lo que muchos temen: el sistema de pensiones está en ceros y la Sección 5 no encuentra la manera de cubrir los adeudos. Así las cosas.





Cónclave de gobernadores



El que recibe esta tarde a sus colegas de Nuevo León y Tamaulipas es el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Temprano tiene agenda en Torreón, pero regresará por ahí del mediodía a Saltillo, pues a las 14:00 horas se reúne con “El Bronco” “independiente” Jaime Rodríguez Calderón y el panista Francisco García Cabeza de Vaca.



Los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas estarán en esta capital para evaluar los 45 días de acciones conjuntas, de la mano con el Ejército Mexicano, para combatir la violencia en el territorio común. Nos anticipan que el programa funcionó bien y el Gobernador de Coahuila les pondrá sobre la mesa la posibilidad de renovarlo. También tienen asiento los generales Enrique Covarrubias y Carlos César Gómez López, comandantes de la Sexta y Séptima Zona Militar, respectivamente.





Reconoce la disposición



La visita de Alejandro Encinas motivó a colectivos de familiares de desaparecidos de otros estados, como Chihuahua y Sinaloa, a venir a Coahuila. Resulta que allá no les hacen caso y se sorprendieron al saber que por acá, el propio gobernador Miguel Angel Riquelme encabeza las reuniones periódicas con el Grupo de Trabajo Autónomo para revisar la estrategia de búsqueda.



Encinas reconoció la disposición de Riquelme para atender los temas relacionados con la desaparición de personas y le pidió replicar el esquema Coahuila en la Conferencia Nacional de Gobernadores. La idea, dijo, es que se haga extensivo a todo el país.



Por cierto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración no llegó con las manos vacías: se comprometió a la entrega de 90 millones de pesos para fortalecer el sistema de medicina forense del estado.





Rostro conocido



Y entrados en gastos, este viernes estará en Saltillo la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Acompañará al gobernador Riquelme y a representantes del Colegio de Notarios Públicos a la puesta en marcha del Mes del Testamento, que busca regularizar el mayor número posible de trámites y, lo mejor, de manera gratuita a favor de los más vulnerables.



La segunda de a bordo en la cuarta transformación viene con el tema de los testamentos, pero su rostro ya es familiar en Coahuila, sobre todo por sus visitas con el tema de derechos humanos y personas desaparecidas.





Rector ‘Acerero’



Buena bola lanzó al ‘home plate’ el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez. Ni cómo desairar la invitación del presidente de Grupo Industrial Monclova, propietario de La Furia Azul, con motivo de la serie dedicada por el equipo monclovense a la máxima casa de estudios de la entidad.



El rector convivió con directivos y jugadores y no dudó en colgarse la casaca de local. Peero como la felicidad no es completa, Acereros cayó en el primer duelo de la serie ante Toros de Tijuana.





En el beis…



Una fotografía dice más que mil palabras y como los malpensados no dan tregua, luego luego dieron rienda suelta a la especulación.



El que también anduvo en el beisbol, pero en el Parque Madero, con los Saraperos de Saltillo, fue el titular de la Oficina Local de Recaudación, para más señas Francisco Tobías Hernández, quien se dejó ver en un palco con Rubén Humberto Moreira Guerrero y de inmediato hubo quien apostó doble a sencillo a que pronto lo veremos como candidato a diputado local, o en el futuro mediano como abanderado a la alcaldía.



Lo único cierto es que, nos comentan, Tobías no niega a sus amigos y el dirigente del Partido Unidos es uno de ellos.