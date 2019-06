01 Junio 2019 04:10:00

Cayó la diputada local

Cayó la diputada local, Rosa Nilda González.



No cayó presa o de la curul, la legisladora tuvo un tropezón cuando andaba allá por San Buenaventura.



González, que parece está ya en plena campaña, hacía un recorrido por algunos municipios cuando tuvo el percance.



Es que dicen que de tanto gastar la suela, le falló uno de sus calzados y cayó cuan larga y ancha es.



Otro que también está encampañado es Theo Kalionchiz.



El regidor le estaría invirtiendo varios miles de pesos a la conformación de los consejos políticos que en el pasado han sido un fracaso para Acción Nacional.



Como quincena que era, día de pago, sus operadores se reunieron en el restaurante de Theo.



La que lidera el grupo es Nubia, que la mantuvo como su asistente en la Presidencia de Monclova hasta que le cortaron las alas.



Cada operador presume que le pagan 3 mil pesos por quincena que son depositados puntualmente en una tarjeta bancaria.



Dicen también que el patrón es el Comité Directivo Estatal que por ahora está en manos del líder espurio, Jesús de León Tello.



Lo malo del cuento es que los que apoyan a Theo, que quiere ser candidato a la alcaldía, es que los operadores que contrató no son miembros activos.



Muy callado mantienen el desfalco que hay en el Fondo de Ayuda Mutua de Altos Hornos de México.



El primer responsable podría ser el regidor Pedro Magaña que está como encargado.



Mientras tenga el mismo padrino al interior de la empresa, el edil seguirá al frente del fondo.



El desfalco asciende a varios millones de pesos que presuntamente habría usado la empresa en esos momentos que estaba en el bache financiero.



El caso de Alonso Ancira provoca hasta apuestas sobre su futuro en el proceso legal que se le sigue.



Por un lado están los que opinan que el presidente del Consejo de Altos Hornos no estará más de tres meses en la cárcel.



Otros están seguros que Ancira pasará varios meses a la sombra.



No son apuestas, en su mayoría, de dinero, va de por medio carnes asadas y botellas de vino de las caras.



Muy criticado Armando Guadiana por el supuesto apoyo a Alonso Ancira.



Tampoco era para que el senador de Morena estuviera en un mar de lágrimas, pero se le fueron encima porque fue captado en una corrida de toros en España.



No se le veía acongojado, mucho menos preocupado.



Guadiana estaba en primera fila como buen amante de la fiesta taurina.