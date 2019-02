22 Febrero 2019 04:10:00

Cayó Torres Charles

Jesús Torres Charles se convirtió en la primera víctima de Reyes Flores Hurtado. El nombramiento del exfiscal como Administrador Central de Investigación Aduanera, generó crisis en la Cuarta Transformación y paró al ahora ex funcionario federal, en duelo a muerte frente a quien es ojos, oídos, voz y brazo ejecutor del presidente Andrés Manuel López Obrador en Coahuila.



El superdelegado reclamó a Margarita Ríos, directora general del SAT, por el nombramiento; le pidió destituirlo, convencido de que su presencia en el primer círculo de la Administración General de Aduanas era “traición” al proyecto político de AMLO.



Y decimos era porque el ex fiscal, quien reviró al asegurar que Flores Hurtado no ha terminado de irse del Partido Acción Nacional y lo acusó de obedecer a las instrucciones del expresidente Felipe Calderón, renunció anoche al cargo federal.



El tiro de gracia



Desde la media tarde, allegados al exfiscal Jesús Torres Charles daban por hecho que presentaría la renuncia a la Dirección General de Aduanas, a cargo de Ricardo Peralta Saucedo, su salvoconducto para incorporarse a la 4T.



Antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio el tiro de gracia al asegurar que la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, inició la revisión del caso y espera “que pronto ya no tengamos personajes de dudosa reputación”.



Anoche, ante las presiones de Reyes Flores, Felipe Calderón y otros, Torres Charles tomó sus cosas y se fue de la 4T.



Morenos enojados



Las envidias no son buenas, pero el caso Torres Charles despertó ese desagradable sentimiento en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que dirige de manera interina el profesor Raúl Yeverino.



Hay “morenos” que se creen con méritos suficientes para ocupar cargos de primer nivel, incluso de la relevancia de cuidar las aduanas del país, pero por lo visto están reservados para priístas muy chamuscados que de buenas a primeras se sumaron a la cuarta transformación y cayeron en blandito.



Coinciden en Sabinas



Las gestiones funcionaron y en cuestión de días la Comisión Federal de Electricidad (CFE) liberará las órdenes de compra para carbón producido por pequeños y medianos carboneros coahuilenses. El anuncio lo hizo el gobernador Miguel Angel Riquelme durante una visita a Sabinas, en donde por cierto se encontró con el ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy, quien lo invitó a los festejos por el tercer aniversario del Centro Cultural Lily y Edilberto Montemayor (LEMS).



El exgobernador y el actual tuvieron tiempo para platicar largo y tendido, pero no se olvidaron del alcalde anfitrión, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, quien con todo y sombrero también dijo presente. Allá mismo anduvo también el secretario de Educación en el estado, Higinio González Calderón.



Al parecer la nueva crisis en la Región Carbonífera, que mantiene detenida la economía desde hace tres meses, está a punto de concluir.



Se quedan en Saltillo



Este jueves se confirmó el anuncio que se ventiló en días pasados: los Saraperos se quedan en Saltillo ante el compromiso de empresarios locales que le apostaron al proyecto y además son fanáticos del rey de los deportes. Tienen el apoyo del gobernador Miguel Riquelme y del alcalde Manolo Jiménez y decidieron entrarle al rescate de la nave verde.



César Cantú García, Roberto Cabello Elizondo, Juan Carlos Saade Talamás y Jorge Verduzco Rosán González presentaron ante los medios de comunicación la nueva cara del equipo y anticiparon que la idea es llevar al equipo sarapero a dar los mejores resultados en la Liga Mexicana de Beisbol… Viene una nueva era para los locales, con energía renovada y la visión de jóvenes empresarios rumbo al 50 aniversario del equipo.



Empezó corriendo



La que inició corriendo en su cargo como dirigente del PRI Saltillo, fue la diputada local Lucía Azucena Ramos. Amanece y se le hace tarde en las colonias, en tareas de organización de las bases del tricolor. Por lo visto quiere dejar en claro que no se trata de cargos políticos de cada tres años.



Por cierto, este viernes antes de que caiga la tarde, la legisladora iniciará formalmente como presidenta del Comité Directivo Municipal; el líder del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, le tomará la protesta de rigor, junto a quienes la acompañan en la mesa directiva.



Quienes la han visto en las colonias nos aseguran que las brigadas de asesorías legales y de salud que lleva con frecuencia, cada vez tienen más rating.