27 Mayo 2019 04:06:00

Celulares o móviles

En México se encontraban activas 115 millones de líneas telefónicas de celulares en 2018, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La población de México son 130 millones, o sea que de cada 100 personas 88 tienen un teléfono móvil. Aunque seas un maloso orquestando extorsiones o secuestros desde una cárcel.ANGKORDale una probadita a la mega estupidez anglófila de que Asia será el “primer imperio” mundial, cuando hace 900 años esta ciudad, la capital de los khemeres (sí, todos recordamos los horrores comunistas de Pol-Pot), era más grande, sofisticada y esplendorosa que cualquier cosa que hubiera en ese tiempo en Europa (su templo principal es mayor que las cuatro o cinco mayores catedrales de hoy), y más próspera que la Roma o que la Grecia clásicas (y sí, también los emperadores eran muuuuuuy crueles, como lo son ahora los colectivistas asiáticos). Nada más doy tres cifras: el emperador tenía 3 mil concubinas, en el templo había unas 650 bailarinas, y la medida desde el espacio por radares especiales de la NASA calcula el área de la ciudad en 100 kilómetros de largo por 10 de ancho. Angkor Wat: City Of The God Kings, https://www.youtube.com/watch?v=KsDGDzwuQ-I FOTOS DE MAZATLÁN“En la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California en Berkeley hay una buena cantidad de fotos de México, muchas de Sinaloa. Pero no encuentro las fotos que tomó H.H. Edgerton de Mazatlán en 1866. Vi un diminuto plano de Mazatlán durante la ocupación de los Estados Unidos. Está en el libro The War with Mexico (1919) por Justin Harvey Smith, que le valió ganarse el Premio Pulitzer de Historia de 1920”. https://archive.org/details/warwithmexico01smituoft/page/n8 SÍFILISLa creencia oficial era que la sífilis fue creada en el continente americano y luego exportada de América a Europa. Desde el siglo 16 los europeos solían decir: “Nosotros los civilizamos y ellos nos ‘sifilizaron”. Pero ahora está claro que la sífilis ya existía en Europa desde hace milenios. Esta es otra prueba: https://www.youtube.com/watch?v=2bWNF_eNwvI Las referencias al uso del mercurio para la sífilis datan De Canon del Remedio (1025) por el médico persa Ibn Sina (Avicenna). La “teoría precolombina” sostiene que la sífilis estaba presente en Europa antes del descubrimiento de las Américas de los europeos. La enfermedad es descrita por Hipócrates en Grecia clásica en su forma venérea/terciaria.PRESA OROVILLEWikipedia: Construida de 1961 a 1968, “es una presa en el río Feather en las estribaciones de la Sierra Nevada, al este del Valle de Sacramento, California. A 770 pies (235 metros) de altura, es la represa más alta de EU y sirve principalmente para suministro de agua, generación de energía hidroeléctrica y control de inundaciones. La presa crea el lago Oroville, el segundo lago artificial más grande del estado de California, capaz de almacenar más de 4,300,000,000 litros de agua. En febrero de 2017, los aliviaderos principales y de emergencia amenazaron con fallar, lo que llevó a la evacuación de 188 mil personas que viven cerca de la represa. Después de que el deterioro del aliviadero principal se estabilizó en gran parte, y el nivel de agua del embalse de la presa cayó por debajo de la parte superior del aliviadero de emergencia, se levantó la orden de evacuación.” Hoy, dos años después, las autoridades dicen que ya no hay peligro. Pero un observador escéptico se hace esta pregunta inquietante: “carreteras cerradas, y más seguridad que en el área 51. ¿Qué diablos está pasando? No olvidemos que el gobierno dijo en su momento, días antes de la catástrofe, que los diques en Nueva Orleáns no eran motivo de preocupación, y todos vimos lo que pasó en 2005 tras el paso del huracán Katrina, cuando los diques se rompieron, el 85% de la población fue evacuada, la zona se inundó y toda la situación fue una catástrofe tremeda”.