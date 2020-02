20 Febrero 2020 04:10:00

Cenaron en Saltillo

Como lo anticipó Palacio Rosa, anoche hubo cena entre priistas. Fueron convocados los actuales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y quienes aspiran a ser inquilinos del Palacio de Coss y tienen en la bolsa la nominación para competir en los comicios del 7 de junio. La voz cantante la llevó el gobernador Miguel Ángel Riquelme, y si una idea quedó clara fue que las batallas por venir se van a pelear en el territorio.



La cena fue en la casa del actual coordinador de la bancada del PRI, Jaime Bueno Zertuche y, como era de esperarse, estuvieron todos los convocados.



Y para no dejar dudas sobre quién tendrá el liderazgo de la próxima legislatura, al lado derecho del Gobernador se sentó Eduardo Olmos Castro, virtual candidato por el distrito 9 de Torreón.





El anfitrión



Por cierto, está confirmado que el anfitrión del encuentro de este miércoles, Jaime Bueno Zertuche, rendirá protesta como presidente del PRI Saltillo, en relevo de la exdiputada Azucena Ramos Ramos, eso sí, sin descuidar las tareas como coordinador de la bancada priista y presidente de la Mesa Directiva en el Congreso estatal.





Entrando y entrando



“Nos vemos en la comparecencia”, dijeron, según ellos a manera de broma, los diputados panistas Marcelo Torres y Juan Carlos Guerra a su ahora excompañera Azucena Ramos Ramos, al terminar la sesión en donde le autorizaron salida con licencia. Panistas y priistas le desearon éxito y le aseguraron que la van a extrañar.



En el despacho principal de Palacio de Gobierno ya la esperaba el gobernador Riquelme con el nombramiento como titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos y como el tiempo apremia, este mismo fin de semana debutará como su representante en el Festival del Ribeye en Sabinas y en una que otra muestra gastronómica y vinícola. Ni modo, chamba es chamba y alguien la debe de hacer.





Le hace justicia



Con la salida de Azucena Ramos del Congreso, quedó acéfala la presidencia de la Comisión de Finanzas y el diputado Andrés Loya no le hace gestos a la posibilidad de incorporarse a dicho grupo con miras a relevar a la ahora secretaria de Turismo. Para la diputada Lilia Gutiérrez Burciaga, lo más importante es que la Comisión de Finanzas se mantenga en el grupo parlamentario del tricolor y al parecer así va a ocurrir.



Por lo pronto, el Pleno del Congreso local llamó a Rosario Contreras Pérez para que entre en funciones de suplente de Azucena Ramos. Esto último llamó la atención al interior del PRI, pues “Chayito”, como la conocen, es militante de a pie y finalmente la revolución le hará justicia.





Insabi en Coahuila



El que amanece en Saltillo es el tabasqueño Juan Antonio Ferrer Aguilar, para más señas titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Está programado un encuentro con el gobernador Miguel Ángel Riquelme para definir los detalles del convenio que el pasado 6 de febrero firmaron, con lo cual Coahuila se sumó a la estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de salud.



Entre los pendientes está definir la manera en que el Insabi respaldará la operación de los hospitales Oncológico y Materno Infantil, de Saltillo, por lo que no le extrañe que su director y el Gobernador se den una vuelta por dichas instalaciones.





Con rostro distinto



No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla y este jueves hay informe de actividades del Tribunal Superior de Justicia del Estado, correspondiente al último año. La comparecencia, nos señalan, se dará con rostro y contexto distintos del Poder Judicial: la Sala Superior ahora cuenta con la participación de mujeres como magistradas, y más aún, con trayectoria en el sistema judicial; con académicos, y el liderazgo de Miguel Felipe Mery Ayup, quien, coinciden los enterados, en poco tiempo demostró ser buen administrador.



El evento es en el auditorio del Centro Cultural Universitario de Arteaga, en punto de las 13:00 horas, y confirmó su asistencia el gobernador Miguel Riquelme.





Convenio universitario



Por cierto, este miércoles se concretó el convenio de colaboración entre el Poder Judicial del Estado y la Universidad Vizcaya de las Américas, a fin de que futuros abogados puedan complementar su capacitación académica, con prácticas e incursiones en los distintos tribunales.



La firma estuvo a cargo del magistrado Mery Ayup, y por parte de la Universidad, del rector Jorge Richardi Rochín y de la directora del Campus Saltillo, Mónica García Martínez.







Esclarecido



Vaya labor de la Fiscalía General del Estado, en donde manda el penalista Gerardo Márquez Guevara, para esclarecer con la mayor rapidez posible el caso de la pequeña Karol Nahomi y de paso para contener las noticias falsas que desde el martes inundaron las redes sociales.



Finalmente el caso quedó esclarecido y fue notoria la colaboración entre la Fiscalía General y la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a cargo de Federico Fernández.