27 Agosto 2019 03:10:00

Cenizas

BUEN DÍA … CENIZAS HABRÍA solamente de los restos de 63 de 65 mineros fallecidos el 19 de febrero de 2006 en Mina Pasta de Conchos, señaló el gobernador Miguel Riquelme durante su estancia ayer en Monclova, pero también son cenizas las denuncias colocadas contra los responsables de la tragedia, y las autoridades coahuilenses simplemente aplicaron la especialidad de la casa; la impunidad.



DESDE EL GRAVE ACCIDENTE Y a la fecha, las autoridades coahuilenses estatales tampoco han obligado a Industrial Minera México a pagar justas indemnizaciones a viudas y huérfanos, salvo los discursos demagógicos anualmente cuando se conmemora el aniversario luctuoso de los hechos donde murieron 65 hombres de los cuales 29 eran de la compañía externa General de Hulla.



EXPERTOS EN MINERÍA EVALÚAN LA posibilidad de llevar a cabo tareas de rescate de los restos, pero el jefe del Ejecutivo de Coahuila, indicó que la explosión habría reducido a cenizas a los trabajadores a 13 años y medio desde que sucedieron los hechos, pero no dijo nada de las carpetas que contienen las denuncias igualmente sepultadas en la bóveda del olvido para favorecer a los responsables.



LUEGO QUE SU HIJO DANIEL Alejandro Morales Salazar causó baja en Altos Hornos de México, el representante napista de la Sección 147, Francisco Morales Tamez dijo que se trata de represalias y denunció en rueda de prensa represalias y revanchismo, pero aseguró que demandarán ante las instancias legales.



EL CASO ES QUE SE produjo un accidente laboral en el departamento Transporte Ferroviario de AHMSA, donde Paco Morales asegura que su hijo Daniel Alejandro no tuvo responsabilidad, pero que de ahí aprovecharon para despedirlo.



ESTA TARDE ESTÁ PREVISTA ASAMBLEA general en la Sección 147, pero con convocatoria dirigida también a los agremiados de la Sección 288, donde el tema central es la información del amparo directo 35/2019 interpuesto ante el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación.



ES EL TEMA PRINCIPAL PERO se desconoce si acaso surgirán acuerdos a propuesta de los trabajadores asistentes al viejo edificio de la calle Ocampo a partir de las 16:00 horas y convocada por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Democrático.



“FELIZMENTE TERMINAMOS CON LA ENTREGA de 30 mochilas con útiles escolares, y tal vez para algunos serán pocas, pero para esos niños y sus familias fue como dar un respiro por el apoyo otorgado, ver sus sonrisas, emocionarse, y escoger cuál les gustaba más, abrirlas y ver que el contenido con cuadernos, tijeras, colores, etc”, dice el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.



EL ORGANISMO AGREGA A TRAVÉS de un comunicado; “fue un placer porque lo hicimos de corazón, aportar con un granito de arena a la economía de las familias de bajos recursos, y es una enorme satisfacción ya que este año pudimos entregar los paquetes en algunos ejidos de Castaños y colonias de Monclova, el año que viene y si Dios nos permite esperamos juntar muchas más”.



DARÍO CELIS, COLUMNISTA CAPITALINO, DICE; “mientras Andrés Manuel López Obrador denuesta a los que escriben de su fallida compra consolidada de medicinas y su oficial mayor firma y firma acuerdos, el desbasto crece rampantemente”.



AGREGA; “LA SEMANA PASADA EL ISSSTE que maneja Luis Antonio Ramírez firmó las primeras órdenes de entrega, lo que hace suponer que en esta empezarían a fluir los medicamentos a sus centros, de ahí en fuera, cero, como el crecimiento al segundo trimestre del año, y lo peor de todo es que a los genios de la 4T no parece importarles gran cosa el tema, no les apura nada”..



LA PRUEBA, AÑADE DARÍO CELIS, “es que de las cerca de mil 167 claves que sí se lograron fincar desde el 29 de junio (el resto, mil 923 se declararon desiertas) no se han materializado en órdenes de compra”.



