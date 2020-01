20 Enero 2020 04:10:00

Cerca FGR a Ponce

La Fiscalía General de la República va por el entorno más cercano de José Luis Ponce Grimaldo, quien sobrevive como secretario general de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.



El sábado le contamos que Maricela Soledad Cota González, para más señas secretaria de Finanzas de la “Quinta”, ni se asomó por las instalaciones de la Fiscalía General de la República, a donde fue llamada por el Ministerio Público para comparecer por el fraude que se investiga con los recursos del fondo de ahorro de los agremiados.



Ahora se sabe que otro de los investigados es sobrino del secretario general; se trata de Gerardo Ponce, quien también evadió la “invitación” del Ministerio Público Federal para acudir a declarar. Por lo visto, el círculo se va cerrando en torno a Ponce Grimaldo.





La única mujer



Como lo anticipó el Marqués, esta semana se concretará el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública y no fueron pocos a los que les parece natural la llegada de Sonia Villarreal Pérez al cargo que dejará el mexiquense José Luis Pliego Corona.



La exalcaldesa de Piedras Negras tiene fama de que no le tiembla la mano en los momentos más complicados y ahora estará en condiciones de seguirlo demostrando.



Además, con el nombramiento, será la única mujer al frente de una Secretaría de Seguridad en el país.





En el camino



En círculos médicos llamó la atención que ninguno de los 30 coahuilenses que concursaron para una plaza como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social cubrió los requisitos de la convocatoria. Todos quedaron en el camino y al parecer algo que no llenó el ojo de Zoé Robledo Aburto, para más señas director general del IMSS, fue la trayectoria académica y el desempeño profesional de los participantes.



Nos explican que a la hora de la hora se inclinaron por perfiles relacionados con los servicios de salud, es decir, más administrativos que técnicos y en el caso de los coahuilenses que levantaron la mano, todos tienen especialidades relacionadas con la atención directa de pacientes y por incongruente e ilógico que suene, esto último finalmente no gustó. Así las cosas en la 4T.





Lo hablado



El que resolvió su primera sentencia con estándares jurídicos internacionales fue el magistrado Luis Efrén Ríos Vega. El extitular de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, prometió sujetar los acuerdos y resoluciones en el Tribunal Superior de Justicia del Estado a la litis internacional y lo empezó a cumplir.



Ríos Vega volteó la mirada a normativas internacionales al resolver sobre una controversia que llegó a la Sala Colegiada Penal del TSJE sobre la supuesta ilegalidad para trasladar a un interno del Cereso de Piedras Negras a otro centro de reinserción social.



En su fallo, el magistrado echó mano de la Doctrina Mandela, que determina las reglas mínimas para la gestión penitenciaria. Nada mal para el arranque de su tarea como juzgador.





No a todos convence



Por cierto, la sentencia con estándares internacionales dio paso a los contrastes. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas “saludó” el fallo del magistrado Luis Efrén Ríos Vega, para que los traslados de reos se den con el debido derecho de audiencia del implicado y que la resolución se base en leyes que trascienden fronteras.



La representación de la ONU difundió un tuit para referirse a la media e invitó al resto de los jueces y magistrados a recorrer el mismo camino.



Peeero, no todos están convencidos de llevar la justicia de Coahuila a la escena mundial y en la resolución de marras aparece el voto en contra de Óscar Aarón Nájera Davis, conocido en el propio tribunal como “magistrado correlón” o “magistrado complot”.





Alcaldes de México



En su más reciente edición, la revista Alcaldes de México, la más influyente en su tipo, destaca lo hecho por el Ayuntamiento de Saltillo en materia de participación ciudadana, sobre todo en los grupos comunitarios y en los de seguridad pública que ayudan a la Policía a prevenir delitos.



La publicación también pondera la aplicación de los servicios públicos en la capital del sarape y el pan de pulque, e incluye una extensa entrevista con Manolo Jiménez Salinas, quien de acuerdo con el despacho Consulta Mitofsky, está entre los alcaldes mejor evaluados, junto a sus colegas de Mérida, Veracruz, Tampico, León, Aguascalientes, Chihuahua, Zapopan y Mazatlán.





Las de Caín



A todos nos puede pasar y el pasado viernes le tocaron momentos de apuro a la directora del Centro Estatal del Adulto Mayor, Lucila Ruiz Múzquiz, y no precisamente por falta de recursos para el funcionamiento del hospital, sino por el descuido que primero la llevó a extraviar su teléfono móvil, e inmediatamente después su bolso con pertenencias e identificaciones personales.



Lo anterior ocurrió poco antes de la hora de la comida, en una tienda al norte de Saltillo que se dedica a la venta de pollo y ensaladas. La funcionaria dejó su teléfono en el mostrador antes de pagar, se retiró del lugar, al llegar a la camioneta la echó de menos y volvió, pero otro cliente lo había tomado y regresó para entregárselo.