14 Abril 2019 03:10:00

Cerca regularización

BUEN DÍA. CERCA REGULARIZACIÓN DE ‘chocolates’ y es que ayer el delegado en Coahuila del Gobierno Federal, REYES FLORES HURTADO señaló que a mediados de mayo posiblemente ya esté listo el proyecto de legalización de autos internados ilegalmente en el país.



FLORES, Y EL SENADOR ARMANDO GUADIANA llevaron ayer a cabo una gira por Piedras Negras y ahí fueron abordados por medios informativos y REYES FLORES tocó el tema de los autos ìchocolates”el cual es tema federal.



Y ES QUE AUTORIDADES ESTATALES soltaron la posibilidad de emprender operativos en mayo contra unidades ìchocolates”luego de realizar acciones también contra automóviles nacionales que circulan con placas vencidas porque sus propietarios son morosos en el pago de derechos vehiculares.



EL GOBIERNO DEL ESTADO HACE malabares con el raquítico presupuesto que le queda luego que desde 2011 a la fecha ha pago más de 22 MIL MILLONES DE PESOS tan solo de intereses al pago de la mega deuda de 36 MIL MILLONES de pesos la cual ni así ha bajado un solo peso.



LA GENTE LO HA DICHO hasta el cansancio; QUE PAGUEN LOS MOREIRA; retomando en caso de los coches ìchocolate”el anteproyecto o intención de la regularización fue anunciado semanas atrás por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



EL FRENTE CARDENISTA ASEGURÓ SOBRE el particular que con la información de Reyes Flores Hurtado se apaga la posibilidad de un eventual operativo de decomiso en la entidad que presumiblemente estaba previsto en mayo por autoridades estatales.



JAVIER GARCÍA GAONA Y MARIO Garza Pérez, dirigentes del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, añadieron que Flores Hurtado informó lo anterior respecto al futuro de vehículos americanos internados ilegalmente en el país durante una gira de trabajo realizada ayer en Piedras Negras al lado del senador Armando Guadiana Tijerina.



POR LO ANTERIOR, DESTACÓ GARCÍA Gaona, ìestá descartado el riesgo de decomiso porque la intención del Gobierno de la República que preside Andrés Manuel López Obrador es dar certidumbre jurídica al patrimonio familiar, y además para efecto de seguridad porque no hay un control o padrón gubernamental de los vehículos ìchocolate”ni de sus propietarios.



MARIO GARZA, MENCIONÓ QUE EL Gobierno de Coahuila ha sido respetuoso del patrimonio familiar donde las clases populares buscan un automóvil de bajo costo al carecer de recursos económicos para obtener uno de agencia.



MENCIONÓ EL DIRECTIVO DEL FRENTE Cardenista que la circulación de unidades ìchocolate”cuya cantidad se estima en 100 mil en Coahuila, no afecta a la industria automotriz porque la venta de vehículos nacionales nuevos tiene un mercado específico porque quienes tienen capacidad de compra se van a la agencia, y no en busca de un carro americano.



GARCÍA GAONA, INDICÓ POR SU parte que el delegado en Coahuila del Gobierno de la República, Reyes Flores Hurtado estimó ayer que a mediados de mayo estaría posiblemente listo el proyecto de regularización, y que de momento se desconocen las características del procedimiento.



“CUANDO ESTO APAREZCA SABREMOS CUÁLES modelos, requisitos y costo, por lo que con esto se apaga la posibilidad de un operativo de decomiso de las unidades de procedencia extranjeraî, refirieron los directivos del Frente Cardenista.



SE APROXIMA EL 1 DE mayo cuando algunos organismos en el caso de Monclova participan en el desfile donde se conmemora el sacrificio de los Mártires de Chicago en 1886, el caso es que al parecer los directivos del Sindicato Minero Democrático proyectan participar, y no tendría nada de raro de no ser porque tradicionalmente siempre desfilan los seguidores de Napoleón Gómez Urrutia.



ES DE RECORDARSE QUE EL pasado 25 de enero ambas fracciones chocaron durante una marcha de respaldo al gobierno de AMLO aunque sin graves consecuencias y durante muchos años se han registrado encontronazos donde afortunadamente son saldo funesto.



