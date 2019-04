16 Abril 2019 04:10:00

Cerco al lavado de dinero

El que este martes amanecerá en Saltillo es Santiago Nieto Castillo. Como se lo anticipamos en este espacio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) se reunirá con el gobernador Miguel Angel Riquelme para firmar un convenio de colaboración sobre intercambio de información fiscal y financiera. Ahí mismo estará el titular de la FGE, Gerardo Márquez Guevara.



La idea, nos anticipan, es alertar a la UIF sobre situaciones de lavado de dinero en el territorio estatal. De hecho, hay la intención del Gobernador de que la dependencia federal instale de manera permanente una oficina en Coahuila.



Nieto, nos aseguran, es puntual y la cita es a las 10 de la mañana en las instalaciones de Palacio de Gobierno.



A unos cuantos pasos



Pero Santiago Nieto también le sabe al tema electoral, tanto así que con Enrique Peña Nieto fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la famosa Fepade, y al de derechos humanos, de ahí su relación con el director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Luis Efrén Ríos Vega, quien lo invitó a dictar conferencia precisamente en las instalaciones de dicha institución de la Universidad Autónoma de Coahuila.



Así es que en cuanto termine su reunión con el gobernador, en Palacio de Gobierno, cruzará la calle Benito Juárez y caminará unos cuantos pasos en el Centro Histórico para llegar al recinto de la AIDH en donde dictará la conferencia La lucha contra la corrupción en la 4T, con la inteligencia financiera.



Ya se veían…



Por cierto, la agenda del gobernador Miguel Ángel Riquelme en el arranque del periodo de vacaciones por Semana Santa movió los planes a más de un integrante del Gabinete estatal. No pocos funcionarios, nos comentan, ya se veían en viajes familiares, en algunos casos en la playa, o las clásicas compras en el sur de Estados Unidos, pero como su jefe andará en la chamba, debieron cancelar o por lo menos diferir la salida.



Eso les pasa por no ver venir que el Gobernador tendría agenda saturada y por hacer planes sin antes preguntar… Los que sí disfrutan desde el fin de semana de los días de asueto son la mayoría de los burócratas y el personal de la Secretaría de Educación, en donde manda Higinio González Calderón, aprovechando que el calendario escolar marca dos semanas de descanso.



Comida con el Presidente



El que comió con el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado. Fue convocado a la reunión del Gabinete Ampliado, en Palacio Nacional, para revisar agenda sobre apoyos sociales y como la reunión fue entre mediodía y la media tarde, se convirtió en comida.



El Presidente de la República pasó lista y el coahuilense lo puso al tanto de los avances en los censos, fechas y entrega de apoyos a los sectores vulnerables. Finalmente está de por medio la palabra y el compromiso de campaña del tabasqueño.



Reyes Flores se comprometió con el Presidente a que en cuanto termine el periodo vacacional, iniciará con las órdenes de pago para los jóvenes beneficiarios del programa de becas para educación media y superior.



Calma chicha



Las vacaciones de Semana Santa iniciaron en algunos estados con caos en hospitales públicos por el paro de labores de personal médico, especialmente de médicos residentes, en protesta porque la Secretaría de Salud de la cuarta transformación, a cargo de Jorge Alcocer Varela, no más no les manda el pago correspondiente a la beca. El adeudo es de varios meses y los profesionistas no encontraron otra manera de exigir el pago, más que dejar de trabajar.



En el caso de Coahuila el agua todavía no llega al río, porque, nos señalan, la Secretaría de Salud de Roberto Bernal Gómez, vio venir el conflicto y se anticipó a financiar parte de los montos que le corresponden a los futuros médicos. Por lo pronto, la dinámica en los hospitales generales transcurre en calma chicha.



Cuando no es uno, es otro



Primero, el mega fraude con los contratos de créditos del Infonavit avalados por jueces y otros funcionarios judiciales de Coahuila; ahora, las ‘travesuras’ en la Dirección del Registro Civil, a cargo de Dora Alicia de la Garza Villanueva, para prestarse a extender actas de nacimiento a extranjeros como parte de la estrategia de equipos deportivos para firmar como jugadores nacionales, a quienes no nacieron en la República Mexicana.



En el caso de las actas, la dependencia estatal insiste en que el fraude con las actas de nacimiento corresponde sólo a una oficialía del Registro Civil con sede en Torreón, y amagó con cesarlo y proceder en su contra penalmente, pero el caso es que cuando no son los jueces, son los oficiales del Registro Civil.