12 Abril 2020

Cero créditos

Cero créditos



En Coahuila, las autoridades encargadas de las finanzas echaron números y descartaron la posibilidad de solicitar al Palacio de Coss la autorización de créditos para salir adelante con los gastos de la contingencia.



Harán falta ventiladores, camas de hospital, equipo y hasta hospitales, pero los cálculos les dicen que con ajustes al gasto corriente y suprimir gastos por ahora no indispensables, habrá recursos suficientes para cubrir las necesidades.



Lo anterior no es cosa menor, pues si algo se necesita durante las emergencias es dinero y si no, habría que ver lo que ocurre en otros estados, como Tamaulipas, en donde el Gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca se endeudará con 4 mil 600 millones de pesos, cuya línea de financiamiento se la autorizaron los diputados locales el viernes pasado. En Coahuila, la orden es cero créditos.







Hacerle la chamba



Personal del Hospital General de Zona número 7 del IMSS en Monclova lanzó la señal SOS para pedir ayuda y conseguir ventiladores para los pacientes contagiados por Covid-19. Según esto los solicitaron desde hace dos semanas por los conductos correspondientes, pero es fecha que el equipo nada más no llega.



Sin embargo la señal de ayuda tuvo eco y este fin de semana llegaron los primeros cinco, de 12 ventiladores que se necesitan. El resto estará a más tardar el lunes en el Hospital. Se trata del equipo que hace días anunciaron el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López. El Estado lo adquirió para distribuirlo en las distintas regiones, pero hay prioridades y en donde más urge es precisamente en la Capital del Acero.







Se les hace costumbre



La compra y el envío de los ventiladores para mantener con vida a los pacientes en el HGZ 7 de Monclova no es asunto menor. En términos prácticos significa que el Gobierno del Estado (PRI) y el Ayuntamiento de Monclova (PAN) le hacen la chamba a la “cuatroté” (Morena), y no es que se quiera ensalzar y demeritar el desempeño de uno y de otro partido, pero la realidad abruma y si en el HGZ 7 esperan a que la ayuda llegue de parte del Gobierno federal, la muerte de pacientes por Covid-19 será mayor.



Hoy por hoy Monclova figura como el municipio con más casos, pero a pesar del Gobierno federal, de Andrés Manuel López, la ayuda llega a donde debe de llegar y en el momento que se necesita… El problema es que en una de esas, a la 4T se le hace costumbre que los gobernadores y alcaldes le hagan la chamba.







Los más aplicados



En las primeras evaluaciones sobre el desempeño de los subcomités regionales de Salud ante la contingencia, los alcaldes mejor evaluados, por lo menos en promedio, son los de la Carbonífera y entre ellos destaca la alcaldesa de Juárez, la perredista María del Carmen Durón Olivares, a quien no le tembló la mano para cerrar al público la presa Don Martín, o Venustiano Carranza, lo cual no es sencillo por la afluencia de visitantes cada fin de semana y, sobre todo, en Semana Santa.



En la última reunión del Subcomité, a más de uno sorprendió el balance que presentó la Alcaldesa, quien con perfil bajo y a contracorriente por la falta de presupuesto, no deja de tomar decisiones importantes.







PaquetequedesenCasa



La cita es este lunes a las 9 de la mañana en Palacio de Gobierno, pero, ojo, solo para dos o tres invitados, pues la presentación del evento será simbólica. Se trata del programa denominado PaquetequedesenCasa, es decir, las acciones del Gobierno del Estado para hacer llegar ayuda alimentaria, despensas pues, a la población más vulnerable durante la contingencia por el coronavirus.



Se trata del banderazo de salida para que la ayuda se distribuya esta misma semana en los 38 municipios. Hay coahuilenses que por quedarse en casa no tienen manera de conseguir ingresos y están considerados en el programa.



En la campaña van a andar metidos de lleno los titulares de varias dependencias, empezando por Inclusión y Desarrollo Social, en donde Francisco Saracho cobra como titular.







Anda en lo suyo



El que se tomó en serio lo de andar en la talacha en las colonias es el diputado Jaime Bueno Zertuche, quien se encuentra al frente del PRI Saltillo. En las últimas semanas se le ve, junto a quienes lo acompañan en el Comité, en recorridos y visitas, eso sí, guardando distancia y con guantes y cubrebocas.



Bueno y el PRI municipal tienen en marcha programas a bajo costo para que quien lo requiera a fin de que no salga de sus casas en estos tiempos de contingencia. Los que saben aseguran que les recuerda cuando el alcalde Manolo Jiménez era diputado y presidió su partido en la capital del estado; en ese entonces fueron varios programas a bajo costo que llevó a todos los rincones del municipio. Los priistas de Saltillo le tiran al carro completo en las próximas elecciones y para ello presumen el desempeño del gobernador Riquelme y del propio Alcalde.







Nos escriben…



A propósito del desempeño del Gobierno federal en la emergencia por la pandemia, Antua Dlcr nos escribe: Todo se ha vuelto un circo de políticos rapaces y mediocres que les falta altura; lo importante es ver cómo recomponemos la estructura laboral-empresarial-bancaria sin el apoyo del Gobierno ignorante, y que esta sólo de florero”.



Santiago Herrera, sobre la crisis de contagios en el IMSS, pregunta: “¿quién inventó el puesto de urgenciólogo? En Urgencias tardan en recibir hasta 12 horas para ingresar”.



A propósito de la falta de equipo médico especializado para atender pacientes con Covid-19, Rogelio Paredes comenta: “hace un rato escuchamos por televisión a López-Gatell decir que ¡la escasez de equipos de protección a médicos se han escaseado por el uso inadecuado que se hace de ellos! Pregunto: ¿cómo se puede usar mal algo que no se tiene? ¡De esa pequeñez, el ‘gobiernito’ que padecemos!