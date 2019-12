15 Diciembre 2019 03:10:00

¿Cero impunidad?

BUEN DÍA En marzo de este 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba que nadie quedaría impune si comete delitos durante su administración, esto en referencia al hijo de Napoleón Gómez Urrutia, quien está acusado de presunto fraude ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero la impunidad y la corrupción se impuso sobre todas las cosas.



‘No hay impunidad sea quien sea, ni hermanos, ni hijos del presidente tienen impunidad, el que cometa un delito es castigado sea quien sea, de modo que si hay denuncia o por oficio se tienen que llevar a cabo la investigación a la que ha hecho referencia’, señalaba el Rey de la Mentira desde Palacio Nacional en su conferencia matutina.



Y es que el hijo de ‘Napito’ es señalado por haber defraudado al SAT por al menos 11 años pero la impunidad campea por todos lados, y no hay ningún personaje de la política mexicana que esté vacunado para evitar ser tocado por la ley.



En los capítulos de 2019 del mundo laboral, en marzo la dirigencia de Acción Nacional a cargo de Marko Cortés, y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusaba a Napito Gómez Urrutia de promover huelgas en las cuales afirmaba ese partido afectaban a la economía nacional.



El sector privado explicaba; ‘tenemos que decir que es mediocre e insuficiente el 1.6 por ciento de crecimiento económico que prevé el Banco de México para este año, pero esto es en buena medida producto de los paros laborales y huelgas promovidas por el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia’.



‘Es lamentable que el Gobierno Federal no esté generando certeza para las inversiones y estabilidad laboral’, señalaba el PAN tamaulipeco y añadía que las huelgas impactan negativamente en el crecimiento del país’.



Días atrás durante un acto público en Tamaulipas, el gobernador García Cabeza de Vaca, militante panista, aseguraba que las huelgas que comenzaron en el estado desde finales de 2018 eran impulsadas por Gómez Urrutia para dar fuerza al bloque sindical que acaba de constituir: la Confederación Internacional de Trabajadores.



El 7 de abril las dirigencias nacional y local de la Sección 147 del Sindicato Minero Democrático informaban que enviaron a una clínica privada de Monterrey a los primeros 7 donadores de sangre para la transfusión al organismo de José Pedro Segovia Aguayo quien sufrió graves quemaduras durante un flamazo en el Centro de Control de Energía de la Side 1 de AHMSA.



El dirigente sindical Ismael Leija Escalante, decía que ese miércoles el Comité Ejecutivo Nacional estaría en Monterrey para continuar con todo el respaldo y en lo que se necesitara para José Pedro Aguayo y su familia que permanecía en un hospital privado considerado el mejor de esa metrópoli.



‘Momentos después del accidente funcionarios y comisionados de la Sección 147 han estado al lado del paciente y su familia, lo mismo que del también trabajador Gerardo Martínez Castillo quien también sufrió heridas, aunque su vida afortunadamente no corre riesgo’, dijo en esa ocasión.



Después del accidente AHMSA ordenó el traslado de ambos trabajadores al hospital privado de Monterrey donde estaban también médicos de la siderúrgica atentos a cualquier situación y dando seguimiento al tratamiento para la sanación de ambos trabajadores.



Por otro lado, Juan Carlos Torres Terrazas, vocero del Comité Ejecutivo Local de la Sección 147, señaló esa vez: ‘Este miércoles otros siete trabajadores serán trasladados a donar sangre a Monterrey y así sucesivamente cuantas veces sea necesario, hay afortunadamente una buena lista de voluntarios.

Lamentablemente 72 horas después del accidente, se produjo el lamentable fallecimiento enlutando a trabajadores, empleados y personal en general de Altos Hornos de México, ante este suceso.



Hasta mañana