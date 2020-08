11 Agosto 2020 03:10:00

Cero tolerancia

Buen día .Mientras no se aplique ordenamiento de cero tolerancia contra insolentes que desprecian el cubre boca y sana distancia y en consecuencia su propia vida y del prójimo, continuará la racha imparable de defunciones y contagios con efectos de multiplicación en familias, compañeros de trabajo, amistades, tiendas, todo serial.



Las autoridades locales, estatales y federales tal vez temen que los tachen de “corruptos y arbitrarios”, pero que digan Misa porque está en serio riesgo la supervivencia, la existencia de la sociedad.



Tal vez será demasiado tarde cuando las autoridades intenten aplicar drásticas sanciones en un escenario de cero tolerancia contra ignorantes criminales disfrazados de humanos que escupen, tosen y estornudan en público, y hablan como loro huasteco sin cubre boca; la pandemia avanza con velocidad descontrolada y sin frenos cuesta abajo, se requiere contratación de más personal para peinar la ciudad.



Sanciones drásticas, pero necesarias, cero tolerancia contra los infractores, y claro que se puede; en Nueva Zelanda, considerado el país más civilizado del mundo desde hace 5 meses no se registra un solo caso de coronavirus. Nicaragua registra crecimiento de 14 por ciento en su economía con todo y pandemia, allá la vida nos dicen es normal, aunque obvio con prevención.



De mal en peor



Con 53 mil defunciones por Covid-19, más de medio millón de contagios donde los números van hacia arriba como cohete, una economía moribunda, matazones por todos lados con estadísticas muy superiores a sexenios anteriores y un país despedazado con más millones de desempleados, y la mancha negra de la hambruna expandiéndose por todo México hay cinismo en AMLO.



Se le ocurre lo más fácil; seguir jugando el dedo en la boca a los mexicanos reciclando el trillado mensaje del combate a la corrupción cuando a los más depredadores ahí los tiene a su lado porque son sus amigos. Los Salinas Pliego, los Larrea, los Slim a quienes se llevó a saludar a Trump, entregó el país a unas cuantas familias, al igual como lo hizo el PAN y el PRI, pero hoy es su turno.



Hasta parece que no tiene qué hacer en lugar de convocar a la unidad nacional, a integrar un solo frente en estos momentos de extrema emergencia desde el más rico Carlos Slim hasta el más humilde del sitio más apartado y pobre del territorio, sigue con su supuesto combate a la corrupción, la gente no vive de shows exige salud y empleo.



Repudian a prianistas



Ayer por lo pronto, ciudadanos saltillenses ejercieron airada protesta ante los prianistas que ocupan cargos legislativos por Morena, desde el ex priista Armando Guadiana al delegado en Coahuila del Gobierno Federal, el ex presidente del PAN Estatal, Reyes Flores Hurtado y es que hay hartazgo, y ahí exhibieron cartulinas con leyendas alusivas.



La gente nota como aceleradamente avanza su cáncer y no hay insumos, no hay medicamento, no hay tratamiento, no hay nada, mientras que en la batalla contra la pandemia los combatientes contra Covid-19 desde su trinchera en el IMSS o ISSSTE carecen totalmente de herramientas, es imprevisible lo que pueda suceder, además los manifestantes consignaron que pensiones y becas están desapareciendo.



Desplazados



Trabajadores sindicalizados de Planta Peletizadora de AHMSA indignados porque un jefe ingeniero de nombre Fernando Gutiérrez únicamente autoriza tiempo extra a la raza que desde enero pasado llegó proveniente de Planta 1 por el cierre del BOF 1 y Alto Horno 6, de tal forma que quieren inconformarse.



Dicen que obreros de Planta 1 que ni siquiera conocen ni saben nada de la Peletizadora son los favorecidos pese a que ni usan casco de seguridad cuando andan por los rumbos de los discos de boleo, el caso es que piden que el Comité Ejecutivo Local de la Sección 288 intervenga.



