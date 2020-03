12 Marzo 2020 04:10:00

Cero y van dos, Guadiana

El senador de la República que “representa” a Coahuila lo volvió a hacer. Como que se ha vuelto fanático de las fake news y en aquello de saludar con sombrero ajeno y hacer el intento por treparse a los temas importantes, pero hasta después de ver que alguien más lo empieza a resolver.



Hace un año difundió una foto con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett Díaz, con quien supuestamente se reunió para destrabar la compra de carbón a productores de Coahuila. El encuentro con ese motivo no ocurrió y en realidad la foto fue de un evento pasado.



Hace tres días lo volvió a hacer. El legislador de Morena dio a conocer un supuesto acuerdo entre productores de carbón y la CFE para la licitación de más de 700 mil toneladas del mineral.



Si se trata de frivolizar temas cruciales para los coahuilenses, lo está logrando.





Descobijan a Colosio



Luis Donaldo Colosio Riojas está en problemas en Nuevo León, en donde cobra como diputado local. Hasta el Sistema Estatal Anticorrupción de aquella entidad llegó una denuncia ciudadana respecto a la supuesta malversación de 600 mil pesos en que habría incurrido junto con Agustín Basave Alanís, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de NL.



Según la denuncia, que se basa en una observación de la Auditoría Superior del Estado en Nuevo León, el hijo del extinto candidato presidencial y su amigo y socio cobraron esa cantidad por supuestos servicios jurídicos prestados al Poder Legistativo, aun cuando los dos ¡son diputados!



También hay que decirlo, los señalamientos en contra de Colosio Riojas vinieron justo después de que le dio el “sí” a Movimiento Ciudadano para competir el próximo año por la alcaldía de Monterrey.





Alianza fallida



Tal como lo anticipamos en Palacio Rosa, los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila dieron revés al convenio entre Morena y el Partido del Trabajo para integrar la coalición Juntos Haremos Historia por Coahuila, frente a los comicios de diputados locales del próximo 7 de junio.



Ahora se sabe que no solo Alfonso Ramírez Cuéllar firmó el proyecto como dirigente nacional de Morena, sin tener la personalidad jurídica debido a los litigios internos que mantiene con Yeidckol Polevnsky, sino que lo hizo seis días después de la fecha límite establecida por la ley.



El caso es que los abogados de la alianza fallida, encabezados por el representante del PT ante el IEC, Ricardo Torres Mendoza, este mismo miércoles se pusieron a trabajar en la impugnación que presentarán en el Tribunal Electoral local, que preside el magistrado Sergio Díaz Rendón.





Buena relación



El que demostró que existe muy buena relación con el líder nacional del Sindicato del Trabajadores del Seguro Social, Arturo Olivares Cerda, fue el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, durante el 26 Consejo Nacional Ordinario de esa organización, en donde también mostró cercanía con el dirigente de la sección 12 del organismo gremial, Alejandro Cantú López.



El alcalde Manolo Jiménez aprovechó para, en nombre del gobernador Miguel Ángel Riquelme, dar la buena nueva a los trabajadores sindicalizados del IMSS respecto a que se encuentran listos los terrenos en la capital del estado para la construcción de más unidades médicas de esa institución, lo que mejoraría la calidad de vida de los saltillenses y representa una nueva oportunidad laboral para el personal del IMSS.





Por la competitividad



El gobernador Miguel Ángel Riquelme encabezó la firma del convenio de colaboración con la delegación regional de Coparmex, que busca impulsar una agenda legislativa encaminada a mejorar la competitividad del estado, y como se trataron asuntos legislativos, estuvo presente el diputado Emilio de Hoyos Montemayor, presidente de la Junta de Gobierno.



Estuvieron el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Ricardo Sandoval Garza; el diputado Jaime Bueno Zertuche, presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de Coss; el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, y los consejeros de Coparmex Karla Natividad González y Alfredo López Villarreal.





Muy ad hoc



Más tarde, el presidente de la Junta de Gobierno dijo presente en la sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer y en la instalación de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, a cargo de las diputadas Zulmma Guerrero, de Unidad Democrática de Coahuila; Blanca Eppen, del PAN y la priista Diana González. En asiento de primera fila estuvo la señora Marcela Gorgón, esposa del gobernador Miguel Riquelme.





Es anfitrión



Al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery, le toca ser anfitrión del 16 Congreso Nacional de Defensorías Públicas, en colaboración con la Asociación Nacional de Defensorías Públicas de las Entidades de la República. Dirán presente el representante de la Asociación, el gobernador Miguel Ángel Riquelme y Andrés Mahnke Malschafsky, director nacional de la Defensoría Penal Pública de Chile, quien dictará la conferencia La Garantía Efectiva de un Servicio de Defensa Pública Adecuada y de Calidad.



También vienen defensores jurídicos de las áreas civil y penal de todo el estado y los trabajos se van a desarrollar durante jueves y viernes, en las instalaciones del Double Tree.