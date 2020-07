12 Julio 2020 04:10:00

Cerrando filas

Empezaron a cerrar filas los panistas, la militancia y los que aspiran a la Presidencia Municipal.



Se hablaba de tres tiradores, Martín Blackaller, Agustín Ramos y Mario Dávila, pero dos de ellos ya están en el mismo canal.



Y no será difícil saber quiénes son los que pueden estar poniéndose de acuerdo.



Es muy sencillo. El amarre entre los dos aspirantes es para evitar que un “extranjero” venga a llevarse la corona sin haber hecho algo para conseguirla.



De los tres, dos le han sufrido, uno más que el otro, por ataques de los opositores.



El otro, el tercero, quiere irse por la libre, esperando que le caiga el dedo que designa y sin batallar nada y además quiere que los otros le ayuden a ganar.



Usted acomode los nombres de los tres.



DERROTADO



La dirigencia estatal que tiene el espurio de Jesús de León Tello pero que controla Guillermo Anaya, le apuesta a que los candidatos a alcaldes salgan por designación.



Y para eso tienen calentando el brazo y con la chequera abierta a Theo Kalionchiz.



Memo y Chuy van a buscar el dedazo para su consentido aunque arriesguen el resutado.



A los que mueven los hilos en la dirigencia estatal no les preocupa mantener la alcaldía de Monclova, están empecinados en pegarle a Alfredo Paredes, al costo que sea.



Y mandar a Theo, si acaso es por dedazo, es regalar la alcaldía.



SIN FUTURO



Lo único real que tiene el resultado de la encuesta que soltó César Menchaca es que los de Morena andan arrastrando la cobija y ensuciando el apellido.



En el V Distrito se supone que irían con Jazmín Davis y no les ve mucho futuro.



Los conflictos internos entre los de Morena ponen a sus abanderados contra la pared.



Adriana Cruz, de Castaños, va por el mismo camino.



MIEDOSO



En esa lucidez que de pronto tienen en el Revolucionario Institucional de Rodrigo Fuentes ven al señor presidente López Obrador con miedo, temeroso.



Dicen que enemos un presidente al que lo mueven y conmueven, no sus fortalezas, sino sus miedos.



Los miedos son herramienta y son engranaje... a favor y en contra.



Vea usted, ¿Cómo logró que en la cena de la ignominia, los empresarios más acaudalados le comprometieran millones de pesos para comprarle sus malhadados cachitos de la rifa-no rifa del avión-no avión?



Con miedo...



Les puso enfrente un pitbull con rostro de mujer; a la encargada de la recaudación fiscal, a la actual titular de Hacienda.



¿Por qué acudió solícito al llamado de Donald Trump a firmar un acuerdo comercial de tres, pero al que solo acudieron dos?



Por miedo... miedo que lo lleva a cancelar sus propios eventos y brincar el charco... lo lleva a romper con gran parte de lo que fue... se pone a dar un discurso sin pausa? ¿Por qué dice que Trump nunca le impuso algo?



Por miedo...



El hombre quien se fundamenta en sus miedos, acaba en un manicomio.



No hay razón, hay miedo instintivo, a favor y en contra, por ahora.



OTRA CARAVANA



Con el respaldo de cientos de coahuilenses que a bordo de sus vehículos, el Frente Nacional AntiAMLO realizó su cuarta caravana móvil para exigir la renuncia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



El Himno Nacional fue el estandarte sonoro con el que inició esta pacífica movilización ciudadana y que se replicó en otras ciudades de Coahuila como Torreón y Monclova.



Allá en Saltillo la caravana recorrió el bulevar Luis Echeverría, pasando por Bosque Urbano, Oficinas del SAT y Torre Elite, para concluir en el monumento a Francisco I. Madero, situado en la salida a Torreón.