14 Abril 2020 03:10:00

Cerrará Mina 6

Buen día .Cerrará la Mina VI de la Unidad Minerales Monclova de Minera del Norte la subsidiaria de Grupo Acerero del Norte, y más de 500 plazas laborales desaparecerán en forma definitiva el próximo 2 de mayo, y será el tiro de gracia para la economía de la Región Carbonífera que está igual o peor que en Monclova.

A eso de las 16:00 horas de ayer, alrededor de 70 trabajadores se manifestaron en el recinto de la Sección 27 demandando la baja y el finiquito correspondiente, de ahí se desplazaron a las oficinas de Minerales de Monclova, y un par de horas después la empresa oficializaba el 2 de mayo como la fecha para el cierre del centro laboral.



Paliativo este martes



Por lo pronto, hoy martes la Sección 27 de Palaú les reembolsará anticipadamente la pro-huelga pese a que la revisión del tabulador correspondía hasta junio, y se hacen recomendaciones de que cuando los trabajadores se dirijan a recibir el dinero, guarden la distancia mínima de metro y medio, eviten saludos de mano, lleven gel antibacterial y cubrebocas.



Lo que se vio terriblemente mal fue la aglomeración en plena pandemia porque por cada infectado hay un efecto multiplicador, y lo peor de todo es que hay infectados que no registran síntomas pero que son portadores del virus contagioso.



Más gente a casa



Sigue saliendo gente sindicalizada de la siderúrgica AHMSA o sea aquella que padece diabetes o hipertensión arterial y una cantidad indeterminada de ellos se disponían a ingresar ayer en el turno matutino, pero pa´atrás los fielders porque el acceso les fue negado, y entonces se movilizaron hacia la Sección 288.



Ahí obviamente bastante angustiados informaron de la situación al secretario general del Comité Ejecutivo Local, Patricio Quintero Alemán ya que percibirán únicamente salario tabulado y cupón de despensa durante la temporada que estarán fuera de actividades en base a las órdenes de autoridades federales de la Secretaría de Salud.



Catálogo de retenciones



El problema son los rebajes de cuota sindical, fondo de pro-huelga, préstamo, Infonavit, casas comerciales, deuda de carros en la agencia, tarjeta de crédito y algunos hasta pensión alimenticia de tal forma que quedan sin un solo peso, y peor ahora con el puro salario tabulado porque no habrá premio por asistencia, ni bono, y eso le fue planteado ayer a Patricio Quintero.



Por eso ahora los involucrados están planteando que la empresa suspenda los rebajes por préstamo y que además la Sección 288 les adelante el fondo de pro-huelga el cual corresponde entregar aproximadamente dentro de un mes ya que el primer sábado después del 11 de mayo es cuando tocaría informar el saldo arrojado en la revisión del tabulador.



Restricción en calles



Desde este martes las autoridades serán más estrictas en Monclova porque restringirán la presencia de gente en la calle, y tanto peatones como automovilistas deberán justificar el motivo o razón de su actividad. En el caso de los vehículos automotrices, solamente se permitirá una persona, o sea el chofer.



En la medida que la gente coopere, contribuya y se sume al esfuerzo de permanecer en casa evitando acudir a sitios públicos, salvo supermercados y farmacias, con más velocidad se podrá alcanzar el anhelado día en que ya no se registren más casos.



Lamentablemente hay gente que no entiende. ¿En el transporte público se estará vigilando que la chatarra rodante esté siendo sanitizada y obligando al pasaje a llevar cubrebocas, además de guardar distancia?.



Hay opiniones de que las autoridades deben ser drásticas al respecto ya que de lo contrario la cantidad de infectados continuará en ascenso, y otros opinan que debieron aplicar mano dura desde hace tiempo.



Hasta mañana