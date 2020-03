26 Marzo 2020 05:10:00

Chamba para laboratorios privados

De pisa y corre vino ayer miércoles a Piedras Negras, el secretario de Salud, doctor Roberto Bernal Gómez, el cual está evaluando la posibilidad de que en algunos laboratorios privados de la entidad se pueda realizar la prueba del Covid 19…



Bernal Gómez sostuvo una encerrona con varios médicos, químicos y personal de Salud para ver esa opción y con lo cual hacer más rápido los procesos…



Veremos si la Federación autoriza esa parte, por mientras, ayer todavía se mantenía en 11 los casos confirmados y uno que le llaman “recuperado”, el caso cero en Coahuila, ojalá y así se siga comportando la enfermedad…



Se pretende que la capacidad de examinar posibles casos sospechosos de Covid-19 se incremente de 40 pruebas diarias a 150 por día…



No se trata solo de que realicen los exámenes y ya, sino que en aquellos casos que resulten positivos en esos laboratorios privados se les realizaría la prueba oficial en el laboratorio del estado y así “filtrar” buena parte de los sospechosos…



Adicional, antes de que se autoricen, los laboratorios serán capacitados y certificado su personal por especialistas de la Secretaría de Salud estatal y federal…



Por último en la visita de Bernal, se extrañó la presencia de su director de Vinculación, Héctor Reyes, más de uno se preguntó el porqué no había estado para acompañarlo, ¿será que si es cierto que lo traen muy ocupado al también editorialista? Es pregunta





Nava y sus beneficios contra pandemia



El alcalde de Nava, el abogado Sergio Velázquez Vázquez, ya anunció una serie de medidas en beneficio de la economía familiar a aplicarse para este mes de abril y que tienen la intención de aliviar en algo la situación y los efectos de la pandemia del coronavirus en ese municipio…



Para el mes de abril, el alcalde ha dispuesto que se dispensará a las familias navenses el pago del recibo de agua, drenaje y recolección de basura, además esta misma semana se hará entrega de apoyos para 300 adultos mayores dentro del programa Vida Plena, que consiste en un abasto de despensa la cual, a decir de los beneficiarios, si es una verdadera despensa más que completa…



Velázquez Vázquez si está preocupado y ocupado de la situación y analiza con sus colaboradores, vía conferencias virtuales, los efectos y lo que se puede aplicar de ahorros presupuestales para disponer de apoyos extraordinarios o medidas que ayuden a que los navenses se preocupen un poco menos de los efectos de la pandemia por la parálisis social y económica…





Vecinos contagiosos



Si Estados Unidos decretó estado de emergencia por el contagio del coronavirus y ha restringido con eso el acceso a los no nacionales a su país por los cruces fronterizos norte y sur, es decir con México y Canadá, qué le falta a la Secretaría de Salud Federal para recomendar al departamento de Aduana de México y al Instituto Nacional de Migración para que también restrinja solo para asuntos esenciales, el paso de los turistas desde Texas hacia México?....



Si en Estados Unidos hay 70 mil contagiados y mil muertos ya por el Covid 19 mientras que en Coahuila la cifra es de 12 casos positivos de esa enfermedad, alguien no comprende el vecino contagioso que tenemos al norte?...



El tema de los efectos del cierre del turismo definitivo de Texas a Coahuila ya no es válido si lo afirman los de la bata blanca afectados, un sector muy influyente en Piedras Negras y Coahuila, si consideramos que el número de visitantes es de apenas uno o dos puntos porcentuales de lo habitual…



Ojalá y que las autoridades de Salud vean eso, que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Hermilo Rodríguez también lo tome en cuenta y consideren ese cierre por la salud de los vecinos y más por la de los coahuilenses de esta zona fronteriza…





Congreso, sesión virtual



El Poder Legislativo de Coahuila acordó ayer miércoles realizar su sesión de manera virtual y así hacerlo también para los trabajos legislativos subsecuentes y en las reuniones de comisiones que sean necesarias mientras esté la problemática del coronavirus…



Con ello, esta legislatura se convierte en la primera en sesionar de manera virtual y a distancia y es puntero en el uso de tecnologías para desarrollar un trabajo legislativo seguro…



Incluso se puede afirmar que es la primera vez en la historia de las legislaturas locales que algo así sucede…



Durante la sesión virtual, los 25 legisladores se conectaron en videoconferencia para dar lectura, discusión y someter a votación los distintos temas presentados, muchos de ellos en atención a las necesidades que han surgido entre la comunidad debido a la pandemia….



Bien por el presidente de la mesa directiva, Emilio de Hoyos, de mantener la labor legislativa y también atender en lo que a su trabajo se refiere, activo el Congreso de Coahuila…