17 Octubre 2020 04:10:00

Chapulín de Nava SUTERM

En donde dicen que ya no hayan qué hacer con su representante es en el SUTERM allá en la Termo…



Y es que Lalo Botas, como bien se le conoce a Eulalio Gutiérrez, alias también “El Chapulín”, ya los trae mareados con que vayan a votar por un candidato en una elección, luego en la siguiente les dice que hay que apoyar a otro partido y para la siguiente ya trae puesta la camisa de un tercero, sin tener brújula política…



El dirigente de los trabajadores de la termo se la pasa en la grilla política regional y local pero en nada se interesa por los asuntos que importan a sus representantes como el hecho de que la planta está parada, sin operar, los trabajadores inertes y en riesgo de perder la chamba, pero a Lalo botas le importa sólo andar de chapulín…



Esperemos que cuando tengan la noticia de que la Termo podría cerrar entonces sí comprendan el error de mantener a un dirigente que se preocupó mucho, pero sólo por su futuro político y no por el sindicato y a quien representa…



Se ganó pluri de Morena un nigropetense

Dicen que cuando para bien o para mal no te toca, ni aunque te pongas y cuando te toca, ni aunque te quites…



Así parece haberle pasado a Javier Cortés, nigropetense consejero nacional de Morena y quien habría quedado ya seleccionado por rifa o insaculación pública como segundo en la lista de los pluris a las diputaciones locales de Morena…



Y es que Cortés ha vivido un viacrucis en su actual cargo que desempeña como administrador de la clínica hospital del ISSSTE, donde desde que llegó han tratado de quitarlo…



Protestas, actas, manifestaciones y amenazas ha recibido el morenista y ha soportado todo, siempre con el respaldo del CEN morenista y que le ha valido el sostenerse en ese cargo que en estos tiempos de pandemia son más preocupaciones que disfrutes…



Cortés entraría en lugar de Manuel de Jesús Meza Navarro, esposo de la dirigente estatal e Morena, Hortencia Sánchez a quien le fuese tumbada esa designación mediante recurso ante la comisión de honor y justicia…



Y es que misteriosamente, Hortensia Sánchez había sacado en la tómbola de insaculación a su esposo en el segundo puesto de la lista de pluris, es decir, con diputación local amarrada…



Veremos y diremos pues, porque en Morena se pintan solo para prolongar el conflicto…



Evitar tentaciones en el municipio

Por instrucciones del alcalde Claudio Bres, y para evitar tentaciones de empleados y funcionarios, ayer el secretario del ayuntamiento de Piedras Negras, Efraín García, acuarteló los vehículos del ayuntamiento de todas las dependencias para que permanezcan bajo custodia desde la tarde del viernes hasta el lunes que retornen a trabajar…



El estacionamiento junto al DIF fue el lugar en donde está todo el parque vehicular para que no haya asegunes, ni se diga que tal o cual funcionario lo utilizó para lo que se les ocurra durante la jornada electoral…



Bien por el alcalde y así no caer en dimes y diretes o cuestionamientos sin fundamento…



Por ello es que las órdenes fueron debidamente acatadas por el número dos, García Flores, y los autos y camionetas se concentraron y con vigilancia espacial para que no haya ningún riesgo…



COVID-19 en octubre

Durante lo que va del mes de octubre la pandemia no cede y si bien las cifras no se han disparado de forma alarmante, sí se mantiene la misma tendencia que en septiembre con promedios cercanos con poco más de 16 casos promedio por día…



El secretario de Salud, Roberto Bernal, ha señalado que es necesario que se mantengan las campañas, las recomendaciones y evitar que en estos días que se aproximan de festejos tradicionales no haya un relajamiento de esa seguridad en materia de salud…



En el caso de Piedras Negras, el Covid ha pegado ahora de nueva cuenta en el sector salud, enfermeras y médicos han dado positivo así como funcionarios tanto municipales como estatales de esta zona de Piedras Negras…



El número de hospitalizados y casos activos ha subido, pero sin que eso se salga de control, mas no se deben de echar las campanas al vuelo porque en cualquier descuido las cosas pueden cambiar, sobre todo hay que ver el ejemplo que se tiene en Europa, donde una nueva oleada de contagios tiene en jaque a los países otra vez y con saturación de hospitales, pero también con una gran presión social por el encierro de la población…