23 Marzo 2020 03:10:00

Chapulincillo

Cuando ya nadie se acordada de aquel maratonista ex olímpico que encontró en la política su mejor forma de vida, reaparece David Galván “El Keniano”, presumiendo su participación como candidato a diputado federal con “Unidos”.



La imagen de buen atleta se vino abajo cuando usó ese mérito para favorecerse del servicio público, obteniendo concesiones de taxi hasta formar su propia línea, después sería funcionario.



Rápido se convirtió en un mercenario de la política, aún se recuerda aquel episodio en que refrendaba su apoyo al candidato a la alcaldía del PRI y horas más tarde se retractaba y se entregaba al candidato del PAN.



El vencedor de la contienda fue el PAN, así “El Keniano” consiguió entrar a la nómina, su credibilidad estaba por los suelos, no volvieron a confiar en él.



El recién creado partido de Humberto Moreira busca prospectos para cubrir las candidaturas de los 16 distritos a la nómina y quien mejor que David Galván “El Chapulincillo” de los viejos tiempos, a ver qué tan rentable les resulta.



ALARMA POR COVID-19



El aumento a 12 casos de coronavirus encendió la alarma sanitaria; uno de Piedras Negras que se atendió en Monclova y uno de Monclova que reside en Saltillo, obligó al cierre del comercio.



La reacción de los alcaldes de Monclova y Frontera es rápida, ordenaron el cierre del comercio establecido mientras que a los ambulantes prohibió instalarse e intensificaron el perifoneo en colonias; fue directo, no salir de casa.



De reconocer la unidad y esfuerzos del Gobernador, alcaldes, comercio, empresarios y agrupaciones en la lucha para contener el contagio del Covid-19; lástima que algunos ciudadanos desafían la pandemia y exponen a otros.



Y me preguntaban ¿tiene México Secretario de Salud, dónde está, cómo se llama, qué hace?



Mérito doble tiene la Iglesia Católica, al menos el Padre Gerardo, de la Iglesia Verbo Encarnado de Frontera, salió a las calles con perifoneo en su vehículo y rezó el Santo Rosario, otros los hicieron desde la comodidad vía redes Sociales.



DESTRUYE RAPTOR



El accidente de una camioneta “cariñosa” tipo Raptor que quedaría completamente destruida al centro de una arteria vial con un reporte de exceso de velocidad y estado inconveniente, habla del milagro de vida del conductor.



El logo de OYERGO en el vehículo en las fotografías que circularon en redes sociales, hablaban del Gerardo, el hijo del líder empresarial que se ocupa de promoverse en Frontera.



El mismo que incursionó en la política al lado de los priístas porque está seguro que puede conseguir una candidatura, primero fue la diputación local ahora dicen que va por la alcaldía de Frontera.



De milagro vive Gerardito, mayor control de sus actos y actitudes debe tener el aspirante, que desde que dijo quiero, se convirtió en casi figura pública.



SUPENSO ELECTORAL



Sin que el Instituto Electoral de Coahuila marque la directriz a seguir por la contingencia de salud, se sabe que los precandidatos del PRI hacen promoción sin parar pero con reservas, mientras los independientes se ven afectados.



Los aspirantes independientes afectados por la epidemia, Enrique Muñoz, Héctor Manuel Garza, David Huerta se quejan que las condiciones no les son favorables para recabar firmas y conseguir el registro mientras el IEC hace mutis.



Del lado de MORENA, que aún no define candidatos, surge la propuesta de postergar las elecciones de diputados locales para el año 2021.



La pandemia de Covid-19 cambia el escenario y las condiciones sin definir qué tanto tiempo ni a quién pueda afectar o beneficiar.