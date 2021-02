07 Febrero 2021 04:10:00

Charina dio el brinco

Por cierto, la que formalizó su salida del Partido Acción Nacional, de donde, por cierto, terminó hablando pestes de la dirigencia que encabeza Jesús de León Tello, fue Rosario Jiménez Sifuentes.



Y no solo eso, “Charina”, como la conocen en el albiazul, confirmó lo que se veía venir y dio el brinco a Morena, en donde se registró como precandidata a la Alcaldía.



Si algo le molestó a “Charina” en el PAN, es que nunca la dejaron figurar... como si no supiera que en Saltillo la candidatura del partido de moda tiene tejana y bigote..., perdón, perdón, nombre y apellido reservados. Interesante será saber quiénes la animaron al fallido registro.



A buen santo



En Morena dicen que a buen santo se encomendó Ariel Maldonado Leza, quien asegura traer como principal activo político la figura del cuestionado exalcalde de Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera.



Cómo andará Maldonado Leza, como para refugiarse en la figura del diputado federal, al que los morenistas acusan de traicionar al Partido Acción Nacional, con cuyas siglas llegó a San Lázaro, para poder entrar con calzador a la bancada de Morena y, de paso, amarrar la candidatura para buscar la reelección.



El caso es que Maldonado Leza anduvo este fin de semana en Acuña, y vaya usted a saber los tratos a los que llegó con Pérez Rivera.



Corrieron a los dirigentes



Por cierto, ¿supieron que en Ramos Arizpe el partido de moda se quedó sin dirigencia? Resulta que a la delegación de Morena en Coahuila, a cargo de Hortensia Sánchez Galván, no le cayó en gracia que la dirigencia municipal se haya pronunciado a favor de las aspiraciones de Mario Ricardo Hernández del Bosque, alfil del senador con licencia en ese municipio, y decidió cortar por lo sano, es decir, ordenó la destitución del Comité Ejecutivo Municipal y el desconocimiento de sus dirigentes.



¿A poco había dirigencia en Ramos Arizpe? Precisamente esa fue la sorpresa para los propios morenistas. El caso es que, ni con padrino de lujo, don Mario Ricardo será candidato.



En Los Pioneros



Aprovechando el sábado para salir de la oficina, el Alcalde de Ramos Arizpe, Chema Morales Padilla, y el secretario de Gobierno en el Estado, Fernando de las Fuentes Hernández, se dejaron ver en Los Pioneros para echar taco y menudo, y arrastrar el lápiz en varios temas.



Quienes los vieron, aseguran que trataron temas de seguridad pública y acordaron reforzar los filtros sanitarios contra el Covid-19, es decir, temas del día a día, pero conociéndolos, de seguro también le entraron a la grilla electoral, que por cierto, por estas fechas es el tema de moda, sobre todo en municipios como Ramos Arizpe.



Bien conocido



El que se dejó ver este sábado en la zona rural de Saltillo, fue el precandidato del PRI a la Alcaldía, José María Fraustro Siller.



Chema Fraustro, nos aseguran, tiene buen rating en la zona rural de Saltillo y conoce a detalle lo que se debe hacer en el campo saltillense para mantener el camino que han recorrido el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde Manolo Jiménez. Chema Fraustro fue acompañado por Jaime Bueno Zertuche, quien va como abanderado a la diputación federal por el Distrito 7, también de la capital del sarape y el pan de pulque.



Dos exhortos



Muy activa se vio en la última sesión plenaria a la diputada panista Mayra Valdés González. Desde tribuna, presentó dos exhortos, uno de ellos al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a manera de picarle las costillas a los representantes de la Secretaría de Salud para poner en marcha un programa de subsidios para medicinas básicas en el tratamiento de personas con Covid-19, sobre todo las que se atienden en casa.



Lo otro fue un llamado a lo que queda de la Profeco para ponerle lupa a la renta y venta de tanques de oxígeno, actividad en la que se empiezan a presentar abusos en perjuicio de las familias.