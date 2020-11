25 Noviembre 2020 04:10:00

Chema, Guadiana y Jericó

Chema, Guadiana y Jericó



En el restaurante San Pedro de Los González coincidieron este martes el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller; el senador Armando Guadiana Tijerina, y el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso. Se saludaron de codito, como marcan los cánones actuales por la pandemia y si acaso intercambiaron uno que otro comentario.



No faltó quien empezara a correr apuestas, pues los enterados apuntan a que de ese trío saldrán candidatos el próximo año y en una de esas hasta el próximo alcalde de Saltillo, claro, siempre y cuando no haya elección consecutiva de ayuntamientos.



Por lo pronto, se les vio muy sonrientes. Ya veremos cómo se comportan el próximo año.







Está planchado



Y a propósito de la elección consecutiva, mejor conocida como doble reelección, hay quienes aseguran que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado resolvieron a favor de la propuesta y solo falta darle formalidad al fallo de los magistrados Sergio Díaz Rendón, Elena Treviño Ramírez y Ramón Guridi Mijares.



Los malpensados aseguran que para darle más “punch” a su decisión, de que los alcaldes electos en 2018 se puedan reelegir el próximo año, los magistrados electorales convocaron a organismos internacionales y nacionales de derechos humanos y electorales, para que opinen al respecto.



Sea cual sea el fallo, la decisión final no será local, sino federal, pues de seguro el caso pasará a la Sala Regional del Trife.





Quitaron apoyos



Viene un nuevo conflicto entre trabajadores del magisterio y la Secretaría de Educación, en donde manda Higinio González Calderón.



Hasta la lejana comunidad de Hércules, en Sierra Mojada, llegó un oficio que firmaron Óscar de León Flores, director general de Educación Primaria de la Secretaría de Educación, y Leonardo Cárdenas Moreno, director administrativo federal de Educación Primaria, para informarle al jefe sectorial de la Jefatura Desértica, Alejandro González Orta, que por lo menos 20 profesores asignados dejarán de recibir el apoyo E-3, correspondiente a la Compensación por la adscripción en comunidades pequeñas y dispersas.



De acuerdo con los afectados, el apoyo, vigente desde 2007, incluye recursos del Banco Mundial para abatir el rezago educativo e incentivar el arraigo de los profes en comunidades apartadas.

Lo que más cala, aseguran, es que el descuento se aplicó sin decir agua va y, sobre todo, sin justificación.







En la agenda



El gobernador Miguel Ángel Riquelme tiene agenda en la zona sureste del estado. Al filo de las 9 de la mañana estará en Ramos Arizpe con el alcalde Chema Morales Padilla y el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, para entregar escrituras y levantar bandera en la regularización de terrenos de la colonia La Soledad.



Más tarde, en Saltillo, con el alcalde Manolo Jiménez, le dará banderazo de arranque al programa Pintando Sonrisas, en la colonia Los Cuernitos, al surponiente de la capital del sarape.







Buenas prácticas



La que compartió las buenas prácticas del DIF Coahuila con presidentas de sistemas estatales DIF, fue la esposa del gobernador Riquelme, la señora Marcela Gorgón.



Lo anterior, durante la Segunda Reunión Nacional organizada por el Sistema DIF del Gobierno federal, en la que la coahuilense expuso los logros obtenidos en los programas AMA, Fortidesayunos, Unedif, entre otros.



La presidenta del DIF Coahuila señaló que aun con los efectos de la pandemia por el Covid-19, en la entidad no se bajó la guardia al momento de atender a la población más vulnerable.







La ratifican



Hubo convención nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) y además ponencias bajo el programa Economía Incluyente: inversión y crecimiento con enfoque social, los participantes se dieron tiempo para asuntos electorales y ratificaron a la monclovense Ludivina Leija Rodríguez, presidenta general del Consejo Directivo del Capítulo Coahuila Sureste del organismo.



La ratificación fue durante la asamblea de asociados, para el ejercicio del próximo año.