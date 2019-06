14 Junio 2019 04:10:00

‘Chema’ será candidato

El gobernador Miguel Riquelme terminará el viernes por la tarde-noche la visita de promoción industrial a Canadá, y nos confirman que hizo arreglos para estar el sábado en el arranque de la Asociación de Servidores y ex Servidores Públicos priistas de Coahuila, al frente de la cual estará José María Fraustro Siller.



Si alguien se pregunta si en realidad el evento será el destape del secretario de Gobierno, el interés del gobernador por estar presente manda claro mensaje y la respuesta es “sí”. “Chema”, nos aseguran, tiene alineados los astros y en el 21 será el candidato del PRI a la Alcaldía de Saltillo.



En el horizonte de donde se toman las decisiones no hay plan B para buscar el relevo de Manolo Jiménez en el Ayuntamiento de la capital del sarape y el pan de pulque.



La ‘mentefactura’



Sobre la gira por Canadá, la delegación coahuilense cerrará con visitas a dos empresas. Por ahora hay acuerdos importantes con el corporativo Magna, en donde manda Don Walker, para la eventual instalación de un centro de investigación y desarrollo en Saltillo, que de concretarse, nos comentan los enterados, sería la transición de Coahuila de la manufactura, al concepto de mentefactura o generación de conocimiento industrial.



Las lecturas de lo anterior son positivas desde la óptica de empresarios, pues en medio del caos en la relación del Gobierno de México con el de Estados Unidos, este tipo de amarres con América del Norte tienen peso específico, pues además el país debutaría como sede de los centros de investigación de la trasnacional. En fin, las expectativas son buenas.



Llamó la atención



Algo que jaló la atención de Walker y otros ejecutivos de Magna, nos comentan, fueron los resultados de Saltillo en seguridad pública. Allá mismo anda el alcalde Manolo Jiménez, quien escuchó comentarios positivos de voz del CEO del corporativo Magna.



Por cierto, durante la visita hubo dos gestos en materia de seguridad y procuración de justicia: en Saltillo, la captura del multihomicida de la colonia Latinoamericana y en Torreón, la detención de un sujeto que amagó a su vecino con arma de alto poder.



Además de Manolo Jiménez, acompañan al gobernador el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, y el director del Coecyt, Mario Valdez.



No ha terminado



La telenovela panista no termina. Los magistrados de la Sala Monterrey del Trife, que preside Claudia Valle Aguilasocho, no se quisieron meter a fondo y desecharon la impugnación de Mario Dávila Delgado al asegurar que llegó de manera extemporánea.



El médico originario de Frontera asegura que se equivocaron y como le queda la Sala Superior como última instancia, el sábado por la tarde llegará con el expediente para tratar de convencer a los magistrados de echarse un clavado para darse cuenta del fraude en la contienda interna de diciembre.



Como era de esperarse, Chuy de León y sus fans se sienten seguros con que también allá les darán la razón. Veremos, pero por lo pronto la disputa continúa.



Ni se asomará



Andrés Manuel López Obrador estará este domingo en Gómez Palacio, Durango, pero está confirmado que su agenda no contempla la posibilidad de encabezar eventos en Coahuila. A lo mucho, el Presidente de México pisará suelo de Torreón para los traslados aéreos desde y rumbo a la Ciudad de México.



Por allá esperan más de 6 mil asistentes y los organizadores ya cambiaron dos veces de recinto, porque a la hora de los cálculos les parece insuficiente.



Por Coahuila, nos comentan, López Obrador se asomará hasta agosto próximo.



En fotos



Por lo menos en fotografías, la exdiputada federal Carolina Viggiano Austria sigue cercana a Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, quien a partir de este jueves dejó la Gubernatura de Campeche para buscar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.



Aún con las versiones de que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, condicionó el apoyo para Alito, a cambio de llevar mano en la designación de la mujer que buscará la Secretaría General del expartidazo, a Viggiano se le ve en la fórmula.



En el proceso interno del PRI lo que sigue es el registro de los aspirantes a la dirigencia nacional, el 22 de junio; las campañas internas del 26 de junio al 9 de agosto, dos debates que se desarrollarán el 17 de julio y el 7 de agosto. Como se sabe, la contienda priista será el 9 de agosto.



Reapareció



Muy guardado andaba el exalcalde de Saltillo, Oscar Pimentel González, quien como sabemos, ahora está al frente del Instituto Municipal de Planeación. Reapareció este jueves para dar a conocer los pormenores del proyecto de Ciudad Inteligente para la ciudad.



“Vengo a trabajar, ayudar al alcalde”, repitió Pimentel una y otra vez.. Si bien es cierto hasta ahora aparentemente ha cumplido con lo dicho, hay quienes lo ven de regreso a la acción.