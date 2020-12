08 Diciembre 2020 04:10:00

Chema, va por Saltillo

El secretario general de Gobierno, José María Fraustro Siller, prepara maletas para renunciar al cargo y quedar en condiciones de ser elegible y contender, pues independientemente de lo que viene, es el alfil del Partido Revolucionario Institucional para



la Alcaldía de Saltillo.



Chema, para los cuates, dejará pasar la Navidad, y en una de esas hasta le dará la bienvenida al nuevo año en sus actuales oficinas, pero eso sí, en el umbral del 21 le dirá adiós al cargo, para tomar la estafeta de virtual candidato a la Alcaldía. Si bien hay escenarios de por medio, en este caso no hay vuelta de hoja.







Magistrada contra diputada



El conflicto en el que está involucrado el juez mercantil Ricardo Aguirre, tiene relación directa con un pleito legal de años, que libran la diputada federal Martha Garay y la magistrada del Tribunal Electoral Elena Treviño Ramírez.



El conflicto es por la posesión de un predio en General Cepeda, en el que tanto la legisladora, como la magistrada, habrían recurrido a influencias y a presionar a distintas autoridades, para llevar agua a su molino.





Nadie lo salva



Por ahora, el marcador se inclina hacia Garay, pues el juez involucrado en el conflicto de interés, que habría actuado de manera ilegal en su contra, se encuentra fuera de circulación y por lo visto no hay poder humano, ni siquiera su expadrino, el magistrado en retiro, Gregorio Alberto Pérez Mata, que lo salve.



¿Y qué tiene qué ver Pérez Mata en todo esto? Pues resulta que, acostumbrado a las travesuras, como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, acomodó a Aguirre en posiciones estratégicas.







Punta del iceberg



La suspensión del juez Ricardo Aguirre Méndez, por presuntamente fallar a favor de quienes habrían concretado el despojo de un predio en General Cepeda, es solo la punta del iceberg de los problemas que involucran al juzgador.



Nos aseguran que tiene acumuladas quejas por meter mano en juicios y expedientes, aun y cuando estaba impedido, ya sea porque no le tocaban, o por lidiar con conflictos de interés.

El caso es que, en la más franca violación de la ley, giraba instrucciones a los actuarios y personal de los juzgados, para notificar actuaciones judiciales que incluso no eran de su jurisdicción, sin contar los rumores sobre su cercanía con prestamistas que habrían usado su juzgado para tener resoluciones judiciales exprés.







Riquelme, buen año



Miguel Riquelme cerrará el año como el cuarto Gobernador con mejor calificación. Así lo define el resultado de estudios levantados por los despachos Consulta Mitofsky y Caudae Estrategias; en las encuestas correspondientes, los ciudadanos ubican al coahuilense en el top cinco de los mandatarios en el rango nacional.



Aun y con lo complejo que ha sido el presente año, Riquelme se creció ante la crisis mundial del Covid-19, mantuvo las riendas de la seguridad ciudadana y tomó una postura firme al momento de defender el trato presupuestal que le da la Federación a Coahuila.





Iría por Piedras Negras



Está por llegar el momento de las definiciones y, de concretarse la alianza PAN-PRI-PRD para los ayuntamientos, en el caso de Piedras Negras figura el perfil de Norma Treviño, quien, nos comentan, iría sin problemas por la Presidencia Municipal.



Treviño es hija del dos veces alcalde de la Frontera Blanca, Elías Sergio Treviño Earnshaw, independientemente a su arraigo familiar, cuenta con trabajo social importante, lo suficiente para aspirar a recuperar terreno para el PRI y sus eventuales aliados en el principal municipio fronterizo de Coahuila.





¿Y por Saltillo?



En el caso de Saltillo, Movimiento Ciudadano iría por su cuenta, con Alfonso Danao de la Peña, hoy por hoy la figura más visible del movimiento naranja, por lo menos en la capital del sarape y el pan de pulque.



Danao, para los cuates, carga con la experiencia de una campaña a la Alcaldía por la vía independiente y precisamente esta es su principal carta de presentación.







Triple bolea



Muy contento deberá andar por estos días el diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera. Recién concluyó el programa Solidaridad entre Niños, mediante el cual logró acercar beneficios a poco más de 300 familias del norte del estado. La idea del programa fue donar tabletas electrónicas a niños y adolescentes, para garantizar el acceso a sus estudios de manera virtual.



Además, con el acopio de cerca de 600 mil taparroscas de plástico, habrá opciones de financiamiento y de recibir donativos a fundaciones que atienden el cáncer infantil y, en franco tiro de triple bolea, en donde se atienden necesidades de educación, medio ambiente y salud, Pérez Rivera anunció que el programa estará vigente el próximo año.