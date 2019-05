28 Mayo 2019 04:03:00

CHEMA

El Joaquín: “Chema Dávila (no el político socialista español que hoy es famosón), fundador del Teatro Insurgentes, senador, diplomático, poeta, escritor (una de sus obras prologada por la poetisa y Premio Nobel Gabriela Mistral) y también compositor de Soy Marinero de Mazatlán, grabada por Miguel Aceves Mejía (RCA).” https://mazatleco.com/top-10s-canciones-de-mazatlan/ JOSÉ MARÍA DÁVILA-“Escritor y político durante los periodos de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1897. Fue diputado federal, senador y gobernador de Sinaloa; así también embajador de México en Brasil y Guatemala. Su obra literaria se da entre las décadas de los 30 y 40. Su novela El Médico y el Santero (1947) se encuentra en la colección 400 de San Luis Potosí. Es un escritor del humor, la ironía y la crítica descripción de ciertas costumbres políticas: la ilegitimidad, la codicia e improvisación, por poner un ejemplo. Publicó De las Mismas Cosas, Rima Alfabética’, Canto geográfico, Viñetas cariocas y ¡Yo también fui revolucionario!. De esta, Jorge Ferretis escribió: ‘Sus personajes a veces están dibujados con dos o tres rasgos, pero tan verídicos que no parecen creación artificial. Se antoja suponer que han existido de carne y hueso. No se portan como actores ni como modelos. Son gente que pasa, sin que se dé cuenta de que la retratan. Pertenece a la segunda generación de novelistas de la Revolución Mexicana. Como poeta prefirió la forma del romance, inspirado en la provincia. Chema Dávila fue personaje de la vida nocturna de la Ciudad de México y su amor por la farándula llenó toda una época de la picardía y el desenfado al lado de Carlos Darío Ojeda. En su mejor momento construyó el Teatro de los Insurgentes en la capital del país, que inauguró Mario Moreno “Cantinflas” el 30 de abril de 1953 con la obra Yo, Colón. Murió en Cuernavaca en 1973”. https://sic.cultura gob.mx/ficha.php?table=artista&table_id=2549LA HIJOPUTEZ“Esta provocativa y lúcida investigación del doctor Marcelino Cereijido repiensa una de las dudas existenciales más antiguas de la humanidad: ¿por qué existe el mal? A través de una perspectiva genética que no deja de lado la historia, la literatura e incluso la filosofía, este fisiólogo celular y molecular examina ‘hijoputez’ como ‘infamia universal’. Según su análisis, el deseo de dañar a otros es mucho más que un comportamiento cultural o psicológico, responde a patrones que permiten un estudio del mal desde un punto de vista biológico. Cereijido busca una explicación del comportamiento de los soldados en Guantánamo y Abu Ghraib, los diversos tipos de castigos y torturas infligidos a lo largo de la historia, así como el maltrato diario al que millones de personas están expuestas de las personas condenadas a la pobreza por una serie de decisiones tomadas por ‘hijos de puta’. Marcelino Cereijido https://libros.pub/hacia-una-teoria-general-sobre-los-hijos-de-puta/ QUÉ SERÁ, SERÁDoris Day cantando la canción que se popularizó, en la película El Hombre que Sabía Demasiado, 1956: https://www.youtube.com/watch?v=xZbKHDPPrrc Wikipedia: “Es una canción compuesta por Jay Livingston y Ray Evans, que ganó el Oscar a la mejor canción original. Del 1968 al 1973 se utilizó como tema principal para la comedia de situación The Doris Day Show. La popularidad de la canción ha llevado a sentir curiosidad por los orígenes de la frase principal y la identidad del idioma. Tanto en su grafía española (usada por Livingston y Evans) como una versión en italiano (“che sarà sarà”) se han hallado documentadas por primera vez en el siglo 16 como lemas heráldicos ingleses. La forma española aparece en una placa de bronce en la iglesia de St. Nicholas, en Thames Ditton, Surrey, en el año 1559. Algunas fuentes afirman que el lema fue adoptado por el padre después de su experiencia en la Batalla de Pavia (1525) y que fue grabado en su tumba(1555).