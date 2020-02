11 Febrero 2020 04:10:00

Chemo Elizondo, aún con posibilidades

El que se niega a ser descartado y aún mueve la patita con vida política para ser candidato a la diputación local es el director de Obra Públicas, Anselmo Elizondo, pues a interior de Morena y de los que deciden para este distrito en dicho partido, aún lo consideran una carta viable, una carta fuerte y que puede sacar buenos dividendos y votos…



No se trata solo de que se incluya o descarte, sino que al interior de Morena las cosas se deciden entre varios, entre los Morenos puros, seguidores de AMLO desde hace muchos años y los Morenos actuales, quienes son de una camada nueva, pero que tienen mucho poder de decisión y sobre todo organización y capacidad de maniobra…



La otra carta fuerte es una esposa de un regidor y consejero de Morena que también la ha buscado, incluso buscó ser nominada para la candidatura a la alcaldía en la elección pasada pero no le alcanzó contra lo que ofrecía en presencia y organización, así como lo que reflejaba en las encuestas el actual alcalde Claudio Bres…



Por esto es que aún se tiene de aquí al viernes para ver si Chemo Elizondo, el agrónomo carbonero y director de Obras Públicas es el bueno para la candidatura o si por el contrario, le ordenan y decide quedarse y trabajar para sacar adelante las muchas obras públicas que se tienen en proceso…



Contaminantes en Piedras Negras



Los que ya se pusieron a revisar a detalle las emisiones de las empresas que están instaladas dentro de la mancha urbana, son tanto la coordinación de Imagen Urbana como la Semarnat a cargo de Eglantina Canales…



Y es que ya han dialogado con varias empresas para que cambien de lugar sus operaciones y así evitar las altas concentraciones de polvo que se presentan en algunos sectores de la ciudad…



Sobre eso habló Juan Morales, quien ha dicho que hay diálogo y quedará pendiente pues platicar con concreteras y algunas empresas que manejan materiales de construcción y que deberán de irse a otra parte de la ciudad, hacia la zona norte o hacia la periferia en la zona sur y así lograr que la contaminación disminuya…



Y es que las quejas de colonos de la Hidalgo, Santa Teresa primero y segundo sectores, la Vista Hermosa y hasta el mismo Tecnológico han señalado que la concentración de polvo por esas empresas crece día con día…



El tema ambiental le preocupa al municipio y al estado y un buen comienzo en esto es la reubicación…



Alerta en CBTIS de Sabinas



Las alertas se encendieron en Sabinas por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad y también de la Fiscalía, esta última a cargo del delegado Ulises Ramírez Guillén, luego de que circulara en redes sociales, con un perfil falso, una supuesta amenaza de cometer una atrocidad en el plantel del CBTIS 20 de Sabinas…



El presunto atacante señalaba estar cansado de acoso escolar, de abusos y amenazaba hasta de atacar a maestros y a quienes pretendieran frenar la agresión…



Lo anterior ya ha puesto en alerta a las autoridades no solo de ese plantel, sino de otras más de la zona Carbonífera y Norte del estado y de distintas dependencias…



Las autoridades no se pueden confiar y por eso es que le apuestan a la tecnología para ubicar el teléfono móvil de donde se subió ese mensaje y tratar de localizar al bromista, o al estudiante con problemas depresivos…



Gobernador en Acuña



En su gira de trabajo por Acuña, el gobernador Miguel Riquelme colocó la primera piedras del centro de justicia penal…



Es un buen avance en el sentido de que se eliminará el que las salas penales estén regadas por distintos edificios de la ciudad y que con ello se pueda no solo contar con buenos espacios, sino incluso un tercer juez penal…



La inversión es de 20 millones de pesos y con ello se podrá trabajar mucho mejor en el Poder Judicial del Estado, un reclamo de los abogados, de la población y sectores de la sociedad de Acuña…



Con un tercer juez también se evitará que los procesados y sus familias se trasladen hasta Piedras Negras para las audiencias…