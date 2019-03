15 Marzo 2019 04:10:00

Chemo Elizondo, ‘El Bronco de Piedras Negras’

EL QUE FESTEJA HOY su cumpleaños, aquelarre que se espera muy concurrido, es el director de Obras Públicas, Anselmo “Chemo” Elizondo…



EL FUNCIONARIO MUNICIPAL DEL GABINETE de Claudio Bres ha resultado todo un carismático para los medios de comunicación y es que da nota todos los días, sale en los noticieros seis de siete días…



LA CONVOCATORIA E INVITACIONES formales e informales ya se hicieron y se espera que sea una buena reunión en donde Chemo Elizondo medirá simpatías como uno de los hombres fuertes de Bres en su esquema político, sin ser adelantado, sino simplemente porque se le da el servicio público y con su sombrero de lana que usa a diario ya se cree “El Bronco de Piedras Negras”…



POR LO PRONTO ESPERAN QUE acuda el gabinete y cabildo en pleno y que haya una buena parrillada, con refrescos y toda la cosa, ahí donde han sido convocados para el festejo que esperan acudan los amigos cercanos al charro Chemo Elizondo así como empresarios y familiares…



III



DONDE YA LES DIJERON QUE está todo completo y listo para que se meta a discusión en la sesión del pleno es en el Congreso de Coahuila...



LA OFICIALÍA MAYOR HA INFORMADO a Raúl Vela y al PRI estatal que será en esta sesión del próximo miércoles cuando se haga oficial el tema de la regiduría pendiente de ocuparse como primera minoría en el Cabildo de Piedras Negras y de igual forma para los de Morena PT para sustituir a Chemo Elizondo…



POR LO PRONTO, ESO ocurrirá en la sesión del miércoles y ahora sí ya estarán completos en las sillas del órgano de gobierno municipal…



SE ESTIMA QUE YA está todo definido en ambos casos, pero para qué adelantarnos en avisos, mejor esperar a que el Congreso del Estado defina en votación las propuestas que se enviaron desde Piedras Negras para estos dos casos…



III



LOS QUE ANDAN DECEPCIONADOS, porque sienten que se los chamaquearon de nueva cuenta son los panistas de la Región Norte…



LENIN PÉREZ RIVERA DE nueva cuenta los usó para llegar al poder, ahora en la diputación federal, mientras al partido ni lo pela, ni le rinde cuentas y mucho menos usa o promueve las siglas del albiazul que en los municipios de acá de la frontera de Coahuila, se desvanece en cada elección mientras sirve de escalón para que el propietario de UDC avance en sus aspiraciones políticas…



YA LO HABÍA HECHO EN las dos últimas elecciones que ganó en Acuña, en donde los cinco mil o más votos que aportó el PAN en el proceso le dieron el gane pues los 18 mil votos de UDC no le alcanzaban para obtener la alcaldía contra el PRI, y a cambio les dio migajas en el gabinete municipal…



AHORA LO HACE CON LA diputación federal en donde, como el PAN no muestra solidez en el estado, simplemente usa una curul albiazul para hacer y deshacer en sus intereses políticos y económicos…



EN PIEDRAS NEGRAS LOS PANISTAS andan más que enojados porque ya se enteraron de los planes de Lenin con su partido UDC, mientras que el PAN se desvanece en cada elección…



III



DONDE LES LLEGARÁ UNA multa elevada es en Ferromex, esta empresa que pone en riesgo a la ciudad con sus obstrucciones viales y con sus maniobras de patios donde se transportan cientos de toneladas de materiales peligrosos y que ahora le importó poco lo que dijera la autoridad municipal y del estado para la construcción de un muro de concreto de más de mil metros de longitud…



FERROMEX METIó UNA SOLICITUD para edificar dicha barda, pero no presentó ningún documento: Ni estudio de impacto ambiental, ni estudio hidrológico y mucho menos las escrituras que le acrediten como dueño de los predios en donde se construiría dicho muro…



POR EL CONTRARIO, LOS representantes de la empresa fueron y entregaron documentación y se pusieron de inmediato a edificar la barda cerrada y de concreto sólido, sin desagües y que podría provocar situaciones de riesgo para instalaciones como el cuartel de la Sedena que está junto al puente dos y también para cientos de familias de la colonia Americana, Harold Pape y CROC…



AHORA EL SECRETARIO DEL Ayuntamiento, Santiago Elías Castro, ya revisa las fallas y abusos de la empresa Ferromex para enviarles un regaño y una multa…



III



EL QUE DEBERÁ DE REVISAR qué sucede en los patios de exportación y sobre todo en el sistema de rayos Gamma es el administrador de la Aduana de Piedras Negras, José Luis Peña Vázquez…



Y ES QUE MIENTRAS EN Eagle Pass, Paúl del Rincón se anota puros “home runs” en el combate al tráfico de mercancías ilegales, acá el administrador de la Aduana nada más ve pasar las rolas y los goles que le meten en los sistemas de revisión..