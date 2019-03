22 Marzo 2019 04:10:00

Chemo Elizondo y los nuevos fraccionamientos

BIEN DEBERíA EL DIRECTOR DE Obras Públicas, Anselmo Elizondo, supervisar los fraccionamientos que en el sector Loma Bonita frente a Fujikura 4 tiene la inmobiliaria Manter…



Y ES QUE CON EL desarrollo de estas nuevas áreas donde se construirán unas 400 viviendas prácticamente ya quedaron cerca de los humedales que están en esos predios propiedad de Grupo Amistad y que podrían generar situaciones de asentamientos en el sector..



NI QUÉ DECIR QUE MANTER en su afán de construir en predios planos o semiplanos ha rellenado cañadas en ese sector que con el paso del tiempo y con la humedad que hay natural en esa zona se podrían convertir en problemas para quienes ahí adquieran viviendas, que no son nada baratas, y de manera preventiva acotar un potencial problema futuro al municipio y a los habitantes…



es MEJOR SUPERVISAR Y DESDE ahora que Manter cumpla y no después buscar arreglos como ocurre allá en el sector de Los Montes y Argentinas, en donde los rellenos de la inmobiliaria y constructora derribaron una barda de 10 metros de una escuela y arriesgan el edificio de una asociación civil, que ya les tiene un reclamo por el desvío de cauces naturales de agua…



III



EL QUE VIAJA A SALTILLO desde hoy por la tarde-noche es el dirigente del PRI local en Piedras Negras, Raúl Vela, para asistir a la reunión de Consejo Político allá en el edificio de la calle Doctor Coss…



LOS CONSEJEROS ESTATALES HAN SIDO convocados para una sesión en donde se otorgarán reconocimientos a presidentas de comités seccionales que tienen muchos años trabajando codo a codo en el PRI y que su labor ha sido destacada…



ADEMÁS DEL DIRIGENTE LOCAL como consejero asisten la secretaria general del partido, Aída Cantú y varios consejeros más quienes al término del evento también participarán en una serie de conferencias y talleres políticos preparados por el partido…



EL EVENTO ESTá PROGRAMADO para que inicie en punto de las 11 de la mañana del sábado, por lo que algunos consejeros realizarán el traslado, sobre todo los de la frontera, desde la tarde-noche del viernes…



III



LA LLEGADA DE MIGRANTES a la frontera de Coahuila ha saturado de nueva cuenta los albergues normales que se tienen, aquellos que son operados por gente voluntaria de ONGs tanto de la Iglesia católica como de otras religiones, como lo ha advertido el padre José Guadalupe Valdés de la A.C. Frontera Digna, lo que pone en alerta a las autoridades…



EL PADRE PEPE VALDÉS SE ha animado a recomendar que del lado norteamericano, al momento de que piden asilo, se atienda también a los migrantes y no los retornen a México…



Y ES QUE EN Texas, prácticamente todas las cortes en donde se analizan los casos de migrantes que solicitan algún tipo de asilo o visa humanitaria simplemente están saturadas y a quienes llegan ahí los mandan a la calle para que esperen meses su caso…



LO QUE SÍ QUEDA claro es que algo deberá de diseñarse entre las autoridades estatales, locales y federal porque el flujo de migrantes de muchos países se ha incrementado y poco a poco, durante la noche y el día, en autobús, vehículos particulares, en tren y hasta en avión llegan a la frontera con la intención de cruzar con o sin documentos…



III



UN GRAN PROYECTO COMERCIAL que ya estaba casi listo para iniciarse requerirá de un tiempo para que se vea cristalizado allá por la zona de la colonia Tecnológico y junto a otros grandes desarrollos comerciales que han tenido éxito…



Y ES QUE RESULTA que para que se pueda iniciar el proyecto comercial que involucra varias tiendas de franquicia nacional primero se deberá de concluir un litigio por la propiedad o presunto reclamo que ya requirió la intervención de representantes legales de la partes involucradas…



INICIALMENTE SE PENSABA QUE este desarrollo comercial debería estar concluido antes que el minimall que se construye ya sobre la Abasolo y Periodistas y el que parece ya le ganó terreno…



AUNQUE HABRÁ QUE SER claro, uno será para atender el crecimiento y a los nigropetenses con cines, restaurantes y tiendas diversas allá en el Tecnológico y otro, el de la zona centro más enfocado al tema médico y de turismo procedente de Texas…