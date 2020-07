29 Julio 2020 04:10:00

Chilo, inundado

Dos años y medio después de dejar el cargo, a Isidro López Villarreal lo persiguen sus fantasmas y lo que es todavía peor, sus decisiones como alcalde siguen afectando a los saltillenses.



Es el caso de los vecinos del fraccionamiento El Campanario, cuyas viviendas fueron arrasadas por la corriente, no por culpa de “Hanna” sino de una barda que autorizó cuando estuvo al frente del Ayuntamiento y que este domingo, con las lluvias, se convirtió en un dique que finalmente se rompió.



Ahora, además de las denuncias penales por los desvíos e irregularidades detectados en auditorías, Chilo deberá rendir cuentas por los daños al patrimonio de saltillenses.



Chilo permanece inundado… pero de denuncias y de malas decisiones.





No hay duda



¿Qué hubiera pasado si no estuviera la barda construida con autorización del Gobierno de Isidro López? De acuerdo con Andrés Garza, los escurrimientos producto de las lluvias del sábado y domingo habrían seguido su cauce normal y en el peor de los casos, en El Campanario solo se habrían reportado encharcamientos.



El problema fue el desvío del cauce y la represa en que se convirtió la mentada barda.



Para el Gobierno municipal, no hay duda y el responsable es el exalcalde.





Votan con Morena



Dentro y fuera de San Lázaro, a más de uno llamó la atención el voto del diputado coahuilense Rubén Moreira para abonar a la causa de la mayoritaria bancada de Morena, a fin de conseguir un periodo extraordinario de sesiones este miércoles.



Lo que estará de por medio en la sesión legislativa es la modificación a la Ley General de Adquisiciones para dar vía libre al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para comprar medicinas en el extranjero y sin licitar.



Rubén Moreira no fue el único priista que votó a favor de la propuesta de Morena, también lo hizo la exdirigente nacional del tricolor, Dulce María Sauri.





A Estambul



Isabel Arvide, la influyente periodista, amiga del Presidente en turno, prepara maletas y pasaporte diplomático para instalarse en Estambul, Turquía, en donde va a despachar como cónsul.



Cercana, en su momento, a Carlos Salinas de Gortari, el histórico enemigo público número uno de la Cuatroté, y de cuanto expresidente le venga a la memoria, Arvide recibió el nombramiento, directo y sin regateos, del presidente López Obrador.



Y como se trata de un consulado de carrera, la decisión es unilateral y no requiere la ratificación del Senado.





En estado críttico



Anoche, había cadenas de oración por la salud de Carlos de la Peña Ramos, quien se encuentra hospitalizado y en estado crítico de salud, en batalla contra el cáncer.



Amistades de la política y del Servicio Público –fue alcalde de Saltillo entre 1985 y 1987, en la segunda mitad del sexenio que encabezó como gobernador su suegro, José de las Fuentes Rodríguez–, así como de su pasión, la charrería, se encontraban al pendiente de su situación.



Cercanos a la familia reportaron su estado de salud como crítico.





Se quedó dormido



O se quedó dormido o se enteró tarde de la emergencia, o se entretuvo por andar en otras cosas, pero Reyes Flores de plano llegó tarde a la carretera 57 para ponerse al tanto de los daños que dejó en esa vía el paso de “Hanna”.



El superdelegado quedó mal parado pues, nos comentan, llegó al lugar cuando el bloqueo de la carretera ocasionado por los deslaves estaba resuelto y, peor aún, después del recorrido que hicieron por allá el gobernador Miguel Ángel Riquelme, acompañado por los alcaldes de Arteaga y Saltillo, respectivamente, Everardo Durán y Manolo Jiménez.



Los malpensados aseguran que solo fue para la foto.





Político no



El Consejo de Participación Ciudadana concluyó los foros que organizó a manera de escrutinio de los aspirantes a secretario técnico y la opinión de representantes de organismos empresariales y de la sociedad civil de Saltillo y Torreón, y fue unánime.



Piden un técnico, no un político, y menos si tiene a resguardo intereses y compromisos.



Por lo pronto, este viernes el CPC, que preside Lourdes de Koster, deberá dar a conocer la terna de finalistas.