10 Marzo 2020 04:10:00

‘Chilo’ machista

Cada vez que Isidro López Villarreal se asoma en público o en redes sociales, le llueven condenas de sus propios seguidores. Ayer lunes no fue la excepción, y vaya que “el cornudo político”, como lo conocen en casa, ni siquiera se esfuerza para dar motivos a la crítica y el choteo.



“Chilo” puso en pausa su defensa legal por las acusaciones de peculado y colgó en Facebook una foto en donde según él aparece lavando platos, a manera de “ayudar” en las tareas del hogar con motivo del Paro Nacional de Mujeres.



“¿Cómo que solo hoy te toco ayudar perro? Es tarea de ambos en un matrimonio”, le dijo un usuario de la red social. “Como cuando terminas exponiendo lo machista que eres”, le reviró otro.



El caso es que si el exalcalde de Saltillo pretendía lavarse la cara y tratar de limpiar su enlodada imagen pública, le salió el tiro por la culata.





Ni cómo ayudarle



El rostro de José Luis “N” al salir del Centro de Justicia Penal de Saltillo lo dijo todo. Una juez lo vinculó a proceso y sabe que no la tiene fácil en las acusaciones por peculado y ejercicio abusivo de funciones.



El depuesto secretario general de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y quien fue su secretaria de Finanzas, Maricela “N”, están sujetos a proceso penal en la causa que la Fiscalía Anticorrupción sigue ante la jueza Nubia Yaneli Aguillón Rodríguez.



¿Se acuerdan del pago de borracheras en centros nocturnos y table dance de la Ciudad de México? ¿Del pago de viajes con cargo a la cuenta del fondo de ahorro de los trabajadores del magisterio? Son señalamientos que se van a ir desahogando.





¡Cuidado, candidatos sueltos!



Si algo hay de sobra en este momento en el partido Movimiento Regeneración Nacional en Coahuila, son tiradores para las diputaciones locales que se van a disputar el 7 de junio. El lunes, en pleno paro nacional de mujeres y cuando la agenda nacional precisamente anda en eso, los morenistas abrieron el registro de aspirantes a diputados locales y ante la demanda, por un momento creyeron que no completarían de formularios.



De acuerdo con Felipe Rodríguez y Hortencia Sánchez, representantes de la Comisión Nacional Electoral de Morena, fueron 120 militantes y simpatizantes los que levantaron la mano y acudieron a presentar documentación.



Ahora falta la revisión de cada caso y a más tardar este jueves deberán deliberar para las ternas de cada distrito. La idea de los morenistas es tener tres precandidatos por demarcación y elegir al bueno por el método de encuesta.



Lo único claro hasta ahora es que Lourdes Naranjo no va en la lista y quien sí pretende seguir en la nómina del Poder Legislativo es el actual diputado plurinominal, Benito Ramírez; quiere ser candidato por el Distrito 3 de Sabinas.





Ni cómo seguir



Poco a poco permean entre la militancia de Unidad Democrática de Coahuila, los motivos de Evaristo Lenin Pérez Rivera para renunciar al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y declararse legislador independiente. En San Lázaro, su relación con los panistas era insostenible, nos comentan, pues sus iniciativas, por lo regular dirigidas a resolver problemas de la frontera norte, nunca prosperaron.





Ni las volteaban a ver



Y en lo local, señalan los enterados, el desmarque de Lenin con los panistas tuvo varios motivos: no le cumplían los acuerdos pactados previo a cada coalición, UDC tiene con qué salir con buenos números; pareciera que en el PAN escogieron candidatos tirándole a perder y por si fuera poco en UDC se activaron las señales de alerta con el nombramiento del exdirigente panista, Bernardo González, como magistrado laboral.





¡Puro pluri!



Por cierto y solo como dato para el anecdotario, la decisión de Evaristo Lenin Pérez Rivera descobijó al grupo parlamentario de Acción Nacional. Para empezar, la bancada Coahuila quedó sin legisladores de mayoría y de hecho solo sobrevive más sola que la Luna, Silvia Guadalupe Garza Galván. El asiento de la originaria de Monclova es por lista nacional en la Segunda



Circunscripción.



Antes de Lenin, fue el caso de Luis Fernando Salazar Fernández, a quien el senador Armando Guadiana Tijerina lo llevó de la mano y le abrió las puertas de la bancada de Morena. Frente a todos los pronósticos, el exniño azul permanece en las filas morenistas. Todo sea por la candidatura para Alcalde de Torreón.





Está identificado



Le comentábamos sobre el “muro de la vergüenza” que mujeres colgaron el domingo durante la marcha del 8M en Saltillo. Uno de los señalados como acosador es Giovanni Hernández Espitia, identificado como integrante del clan que lidera el “magistrado correlón”, Óscar Nájera Davis. Los dos aparecen en una investigación de la Universidad Autónoma de Coahuila por tratar de encubrir a un alumno famoso por hostigar mujeres.