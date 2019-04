25 Abril 2019 04:10:00

Chiquillada light

De las cinco organizaciones “civiles” que buscan convertirse en partido político y entrar a la repartición de prerrogativas estatales, sólo dos lo van a lograr. El Marqués se enteró que en el Instituto Electoral de Coahuila tienen listo el dictamen sobre las solicitudes para la integración de nuevos partidos estatales, y pudo conocer que sólo dos llegaron a la recta final.



Tome nota. Se trata del partido Unidos, que tiene a la cabeza al joven Rubén Humberto Moreira Guerrero, por demás conocido como hijo del exgobernador Humberto y sobrino del también exgobernador, Rubén.



El otro finalista, nos aseguran, es Coahuila Incluyente, de Abundio Ramírez Vázquez, quien perdió el registro del Partido de la Revolución Coahuilense y antes fue dirigente en Coahuila del PRD.



En el camino



En el camino quedarán las otras tres organizaciones civiles que pretendían obtener el registro estatal. Se trata de Emiliano Zapata, La Tierra y su Producto, que promueve José Luis López, dirigente en Coahuila de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y también del desaparecido Partido Campesino Popular.



¿Se acuerda de Samuel Acevedo Flores? Fue dirigente del Partido Socialdemócrata Independiente y quiso regresar al escenario estatal como Partido Sí Coahuila, pero se quedará en el intento. Lo mismo ocurrirá, nos aseguran, con Max Antonio Estrada Lomelí, la Asociación Popular Coahuilense.



Sí lo quieren



Esté en donde esté, Tereso Medina Ramírez seguirá siendo priista, aseguró el gobernador Miguel Ángel Riquelme, en medio del alboroto por el supuesto deslinde del exsenador, de la dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de México.



Según el góber, todo formó parte de un malentendido, pues el originario de San Pedro de las Colonias está más afianzado que nunca como secretario general de la central obrera en Coahuila. Sin embargo, consideró que lo más importante es que el también exlegislador ha sido, es y por lo visto seguirá siendo pieza clave al interior del tricolor.



Mientras tanto, a más de 24 horas de que empezaron a circular las versiones sobre su salida de la CTM, a fin de crear un nuevo organismo obrero, Medina Ramírez sigue sin



aparecer.



Pisa base



Todavía no empiezan las campañas para renovar la dirigencia nacional del PRI, pero eso no exime a los priistas de dar paso a la etapa de round de sombra y de calistenia política. Es el caso del doctor José Narro Robles, uno de los tiradores para relevar en el CEN a Claudia Ruiz Massieu, que este jueves se reunirá con militantes de Saltillo y otros municipios de la zona Sureste del estado.



En teoría, Narro, quien por cierto es paisano, medirá fuerzas con el Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito” para sus fans, en una elección en la que el priismo se juega el futuro, en los tiempos de la Cuarta Transformación. Por lo pronto, el exsecretario de Salud pisa hoy base en su tierra.



Coincidieron



Arrancó este miércoles en Saltillo el Foro para la Sostenibilidad del Sistema de Justicia Penal Oral en Coahuila, que se desarrolla con el respaldo de USAID, es decir, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En la inauguración, coincidieron el gobernador Miguel Riquelme; la magistrada Miriam Cárdenas, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el diputado Marcelo Torres, presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss.



También dijeron presente el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez; el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez; el secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego, y Miguel Wong Sánchez Ibarra, como representante de las organizaciones de la sociedad civil. Los trabajos van a seguir este jueves.



Por cierto, uno de los conferencistas durante el foro es Daniel González Álvarez, exministro de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica.



Vuelven a las andadas



Quien empuja con fuerza una reforma al Código Penal es el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara. Resulta que los detenidos por narcomenudeo a la menor provocación recuperan la libertad aprovechando ventajas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.



La idea del doctor Márquez y de algunos otros penalistas, es que el narcomenudeo sea uno de los delitos con prisión de oficio, para evitar que los acusados salgan libres de inmediato, pues si no todos, buena parte de ellos vuelve a las andadas.



Turismo en la 4T



¿Quién dijo que en la Cuarta Transformación no se puede el turismo parlamentario? Quienes andan en el Lejano Oriente son diputados y senadores del Movimiento Regeneración Nacional. El motivo de viaje fue saludar, en Beijing, China, al alto mando del Partido Comunista de aquel país.



Al frente de la delegación están nada más y nada menos que la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, y el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, así como el presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia en la Cámara de Diputados, Héctor Díaz Polanco. ¿Qué tal?