10 Julio 2020 04:10:00

Choque albiazul

El encontronazo entre el panismo de la Región Centro contra la dirigencia estatal del PAN no es cosa menor.



Jesús de León Tello insiste en que no tiene las manos metidas en el movimiento que lideran dos regidores albiazules, Ariel Venegas y el otro, pero tampoco hace nada para meterlos en cintura.



El dirigente espurio recibe órdenes de Guillermo Anaya para dejar sueltos a los ediles y soltar contra los de Monclova a los diputados locales.



Juan Antonio García se ha convertido en el asesor de Ariel pasándole información equivocada y lo único que logra es hacerlo quedar en ridículo.



Un pleito en el que nadie quiere ceder y al final del día habrá daños colaterales, será otro el que pague los platos rotos.



SESIÓN



En más de panistas, Rolando Valle y Carlos Herrera tuvieron su sesión fotográfica para la campaña que viene.



El candidato está acostumbrado a retratar, pero ayer le tocó estar en el otro lado.



Eso sí, pidió el material fotográfico para darle la retocada, sólo como él sabe hacerlo.



Las fotos se tomaron en un hotel ubicado sobre el bulevar Pape y en el zoológico, para que puedan presumir lo que hace la administración de Alfredo Paredes.



Después de la sesión, el candidato fue visto en la región carbonífera visitando a la militancia.



En broma y más en serio, le sugieren al candidato que prepare sus discursos en imágenes, porque es bueno con la cámara, pero malo para hablar.



EL DUEÑO



Se le extraña a Francisco Orduña porque no ha salido a desmentir a Julio Villarreal.



El dueño de Villacero ya está hablando como dueño de Altos Hornos de México pero está guardando las formas.



Incluso Miguel Ángel Riquelme ya menciona que Villarreal vendrá a oxigenar la economía del Estado, pero es cauteloso, no afirma que ya sea el nuevo dueño de la acerera.



Sólo refieren que tienen firmado un convenio, pero por lo que se ve, Villacero ya está tomando el control.



EXPULSADO



Ricardo Gutiérrez debe estar muy preocupado y no por tener que pagar lo que se embolsó de las arcas de la CMIC.



El ex presidente fue expulsado del organismo empresarial y ha sido la sanción más fuerte que ha recibido por los millones de pesos que desapareció.



Gutiérrez libró la cárcel, las demandas y hasta donde se sabe no ha reembolsado los recursos.



SIN LUZ



Ayer estrenaron a Hiradier Huerta y como magistrado, sino por el reclamo que le hicieron por la falta de energía eléctrica en los juzgados.



A decir de los abogados, dicen que la CFE cortó el suministro de energía eléctrica.



Hablan de un adeudo de varios meses y fueron a reclamarle a Hiradier por la falta de pago.



El magistrado se los sacudió argumentando que no maneja recursos, en el supuesto de que se tenga que pagar el recibo de luz.



CARA FIESTA



Unos 50 mil pesos va a tener que pagar Alberto Leyva por la pachanga que armó en la Presidencia Municipal de Saltillo.



El regidor de Morena aprovechó que Manolo Jiménez andaba por Monclova para llevar mariachi y festejar a su secretaria.



El alcalde amenazó con la sanción económica por no respetar los protocolos sanitarios.



Habrá que ver si en realidad le aplican la multa a Leyva.