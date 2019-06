17 Junio 2019 04:10:00

Choque de trenes

En el café del sábado, en La Majada, de Torreón, no solo se perfilaron candidaturas para diputados locales por el Partido Acción Nacional. Los protagonistas también coincidieron en que si a las elecciones municipales de 2021 no van con un perfil posicionado y con aceptación, Morena, con Luis Fernando Salazar Fernández, les arrebatará el principal bastión del albiazul.



¿Y quién cumple los requisitos? En el grupo político del excandidato a gobernador Guillermo Anaya y el dirigente estatal del partido, Jesús de León Tello, nos comentan, no ven más que al panista de moda, Marcelo Torres Cofiño. Los tres estuvieron en la mesa y nos aseguran que solo les falta terminar de amarrar al cuarto invitado, el Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, pero según nos dicen, el camino está pavimentado.



De ser así, la contienda entre Marcelo y Luis Fernando sería como choque de trenes.





‘Se calentó la Asamblea’



Y de La Laguna hablando, pero del lado de Durango, accidentada fue la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Gómez Palacio. Primero, fiel a su costumbre de preguntar al pueblo, bueno y sabio cuando le conviene, sometió a votación la continuidad del proyecto del Metrobús y como el público, cien por ciento afín a su proyecto, votó abrumadoramente en contra, decidió que el dinero etiquetado se utilice ahora “en agua”.



Después, en los 19 minutos que habló, el gobernador panista José Rosas Aispuro Torres, “El Güero” le dicen, fue abucheado por los morenistas, aun cuando López Obrador quiso intervenir a su favor. “Ni modo, se calentó la asamblea”, le dijo el Presidente.





Gritos en la Sedu



No está de más que el secretario de Educación, Higinio González Calderón, de repente se dé una vuelta por la Dirección de Asuntos Jurídicos, en específico por la jefatura de Normatividad, para darse cuenta de la manera en que su titular, Ricardo Garay García, se conduce con el personal. No sería difícil que alguna secretaria, personal de apoyo técnico y hasta profesores lo puedan poner al día sobre los gritos, hostigamiento y malos tratos en general que, un día sí y otro también, les da este personaje.



Mientras el titular de la Sedu se empapa de lo que ocurre en su propia dependencia, personal del área de Normatividad prepara una queja que presentará en breve a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, para que intervengan por las violaciones a las garantías de las personas que violenta Garay García.





¿Y los 15 millones, apá?



En el Instituto Nacional Electoral en Coahuila hay quienes se rascan la cabeza como tratando de explicarse qué pasó con los 15 millones de pesos extras que la Junta Local Ejecutiva, a cargo de José Luis Vázquez López, se gastó en la construcción del recién inaugurado edificio sede.



La historia es larga y vieja. Empezó el 28 de febrero de 2014, cuando precisamente el vocal ejecutivo anunció con bombo y platillo la construcción de las instalaciones en un predio del Centro Metropolitano. José Luis Vázquez fue puntual al destacar las ventajas del edificio y los costos, estimados entonces en 60 millones de pesos.



Peero, tres doritos y cinco años después, al ocupar el moderno edificio, resulta que en realidad se destinaron 75 millones de pesos, y no 60, como estaba en el proyecto original. ¿Y los otros 15, apá?





UDC quiere el Congreso



En el Palacio de Coss, el grupo parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila hace malabares para tratar de amarrar la presidencia de la Junta de Gobierno en el tercer y último año de la Legislatura. Según su coordinador, Emilio de Hoyos Montemayor, UDC tiene más representación electoral respecto de Morena y por lo tanto le corresponde quedar al frente del Congreso a partir del enero.



Al partido de moda la votación le alcanzó para dos diputados, pero UDC inició con tres, aunque después Édgar Sánchez se declaró “independiente”. Pues “independientemente” de eso, señala Emilio de Hoyos, la gente votó para que UDC contara con tres asientos y por lo tanto es el tercer grupo parlamentario más numeroso.



El actual presidente de la Junta de Gobierno, el panista Marcelo Torres Cofiño, nos aseguran, no hace gestos a la posibilidad de entregarles a los udecistas, al final de cuentas son eternos aliados de Acción Nacional.





Pluri en la bolsa



Quien asegura tener en la bolsa un asiento en la siguiente Legislatura de Coahuila, es Mary Telma Guajardo Villarreal. En su partido, el PRD, andan muy contentos porque sacó adelante el resultado electoral en tres de los cuatro municipios de Durango que le encargaron durante el reciente proceso electoral.



Con la ayuda del PAN, el de la Revolución Democrática sacó el triunfo en Guadalupe Victoria, Rodeo y Nombre de Dios, en los cuales la originaria de Cuatro Ciénegas tuvo tareas como delegada especial. También tuvo a su cargo la operación electoral en San Juan de Guadalupe, pero perdió por cuatro votos.



Según los perredistas, Mary Telma Guajardo tiene méritos suficientes para contar con una plurinominal en las elecciones del próximo año en Coahuila. Solo falta que lo que queda del PRD consiga al menos 3% de los votos.