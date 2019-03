20 Marzo 2019 04:10:00

Choques en la 4T

La noticia de la Comisión Federal de Electricidad sobre la reanudación de las compras de carbón coahuilense para sus plantas en Nava, contradice lo dicho el lunes por la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle respecto a que los pedidos no se reactivarían ante la decisión de no generar más energía eléctrica a partir de combustibles altamente contaminantes.



De nuevo, opiniones encontradas entre protagonistas del círculo rojo de colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues mientras Nahle dijo que no, el director general de la CFE, aseguró que sí. ¿A quién le hacemos caso? Para los intereses de Coahuila, obviamente a este último.



Que siempre sí



Por cierto, muy, pero muy contentos salieron el senador Armando Guadiana y el superdelegado Reyes Flores Hurtado de la reunión con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett Díaz. La sonrisa todavía no se les borra, nos comentan. Y cómo no, si regresaron a Coahuila con la noticia de la reactivación de compras de carbón a los productores coahuilenses para las plantas Carbón I y II de la CFE en Nava.



Se trata de un programa emergente y comprende la adquisición de 180 mil toneladas para cada una de las termoeléctricas, pero algo es algo… Finalmente tuvieron éxito las gestiones del legislador y el funcionario federal, las cuales por cierto se sumaron a las del gobernador Miguel Riquelme y a las del presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss, Marcelo Torres Cofiño.



Amarró el compromiso



Desde el lunes por la noche se terminó de amarrar la reunión de los coahuilenses con Manuel Barlett y nos aseguran que la intención de Reyes Flores Hurtado fue no salir del encuentro con las manos vacías. El compromiso con el mandamás en la CFE se consumó y en cuestión de días se reanuda la compra del mineral.



Fueron meses de tensión y el riesgo de colapso de la economía de aquella región del estado estuvo latente. La duda es si la marcha programada para este viernes por parte de productores de carbón, sus trabajadores, empresarios, ciudadanos en general y hasta legisladores, todavía se desarrollará. Hay quienes ya no le ven caso… En la reunión también estuvo Carlos Morales Mar, director de Operaciones de la CFE.



Combatir el acoso



Los que se pronunciarán en contra del acoso y de los tristemente famosos “packs” son los diputados locales, y lo harán con una reforma al Código Penal para elevar de dos a cuatro años la penalidad mínima, y de cinco a seis años de cárcel la máxima, a quien incurra en violaciones a la intimidad, imagen o privacidad de otra persona.



Nos aseguran que la idea del diputado Marcelo Torres Cofiño, quien coordina la bancada del PAN y preside la Junta de Gobierno, es encaminar el acoso, al catálogo de delitos graves.



Descargar culpas



Los concesionarios del transporte público responsabilizan al Gobierno federal del alza en la tarifa estándar del servicio en Saltillo. Según ellos, si los gasolinazos hubieran cesado, como el ahora Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo prometió en campaña, ni siquiera les habría pasado por la mente el incremento. “¡Ay, ajá!”, dicen los malpensados.



Mientras tanto, el aumento a las tarifas del transporte en Saltillo coincide con que, efectivamente, el precio de las gasolinas no sólo no bajó en los primeros 100 días de la cuarta transformación, por el contrario, los combustibles cada día cuestan más… Mientras tanto, desde este martes circulan unidades de transporte con letreros que responsabilizan a AMLO de las nuevas tarifas.



En Palacio Nacional



El alcalde Manolo Jiménez fue visto al entrar por la puerta del área conocida como “Patio de Honor” en las instalaciones de Palacio Nacional, donde cumplió con agenda para temas que le comisionó el gobernador Miguel Riquelme.



Rubros como seguridad, desarrollo urbano, inversión pública y desarrollo económico fueron los que el Alcalde de Saltillo platicó con colaboradores del primer círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador… Trabajo en equipo, le llaman los que saben.



Magistrada con la IP



Muy temprano andará por las instalaciones de Villa Ferré la magistrada Miriam Cárdenas Cantú. Atiende invitación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), para dictar la conferencia Los retos y logros del Tribunal Superior de Justicia. La idea del presidente de la delegación de Coparmex Coahuila Sureste, Ricardo Sandoval Garza, es que los empresarios estén al tanto de las acciones del Poder Judicial, y quién mejor que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado para dar los detalles correspondientes.



Temas como el de los jueces y secretarios de acuerdo y trámite involucrados en el mega fraude con créditos y contratos del Infonavit, de seguro estarán presentes en la reunión de este miércoles.



Trueque de fechas



Por cierto, el invitado a la sesión de hoy era el superdelegado Reyes Flores Hurtado, pero se disculpó al ser llamado a reunión con el presidente López Obrador. Ricardo Sandoval y quienes lo ayudan en la organización del encuentro, consiguieron que Flores hiciera trueque en las fechas con Cárdenas Cantú, cuya conferencia se programó originalmente para mayo. Lo bueno que la magistrada siempre trae los datos del PJ a la mano.