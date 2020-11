11 Noviembre 2020 03:10:00

Ciegos, sordos, mudos…

Y otra cosa más, así los diputados federales de Morena y sus aliados, entre ellos PT, cuando desde Coahuila, gobernantes y sector privado pidieron gestionar mayores recursos para Coahuila, estos aprobarían completos al PEF 2021.



Nada de que sorprenderse, es común que los legisladores que hacen mayoría en la Cámara obedezcan ciegamente la propuesta de su Presidente, Morena no iba hacer la excepción aunque pregona otra cosa.



La diferencia es que con esa bandera, de anticorrupción, honestidad, primero los pobres, el presidente centralizó los recursos a su conveniencia afectando a varios estados, entre ellos Coahuila.



Los diputados de Morena salieron a presumir respaldo íntegro al dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, donde se “procurara el bienestar económico y habrá vacunas contra el Covid gratuita para todos”.



Los obedientes



Les pedían reaccionar a las diputadas, Melba Farías de Morena y Silvia Garza del PAN, pero tendría que decirse que no son las únicas.



En Coahuila son 11, Miroslava Sánchez, Javier Borrego, Diego del Bosque, Luis Fernando Salazar de Morena, José Ángel Pérez “El Arre” del PT, de los mismos.



Tampoco se oyó defender el presupuesto de Coahuila al priísta Rubén Moreira, Fernando de las Fuentes, Martha Garay, que repitió la afectación pero no sabe cómo.



Y el independiente, udecista, Lenin Pérez, faltos de iniciativa la mayoría, entretenidos en otras cosas y hay los levanta manos después de la orden.



Los obedientes comodines que disfrutan de su 74 mil pesos de dieta, 45 mil de asistencia legislativa y los 28 mil para atención ciudadana y que el mundo ruede, Coahuila aguanta eso y más.



Regresa Paredes



Bendita juventud , el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, retomó su agenda pública a dos semanas de reportarse con Covid-19.



El confinamiento le permitió reflexionar sobre algunas medidas sanitarias para combatir la propagación del virus, obligatorio y exigido uso de cubrebocas.



Dirá que recuperarse pronto en parte es tener una actitud positiva, pero eso es un albur, hay quienes lo fueron, muy positivos, sin miedo y no la libraron.



Coordinador UAdeC



Será hoy cuando el rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez, tome protesta al nuevo coordinador Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes, y al nuevo director de FIME Monclova, Roberto Adán Sánchez.



La Universidad vive una nueva y dura “normalidad”, la pandemia y clases virtuales es lo de menos, la afectación por el recorte de presupuesto afecta posgrados.



Harán montón



Pudiera ser que se puede truncar la carrera de los candidatos de siempre y de todo, en pláticas están PAN-PRI y PRD a nivel nacional para derrotar a Morena en el 2021y eso implica postular candidatos no militantes.



Se le oyó decir a Marko Cortés, el del PAN, hombres y mujeres que no han militado un partido y son apolíticos y en la misma línea está el del PRI, Alejandro Moreno, y Chuy Zambrano, del PRD.



Tantos intereses tan distintos y juntos, falta ver si logran acuerdo.