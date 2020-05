18 Mayo 2020 04:10:00

Cierra Cámara de Comercio de Eagle Pass

Luego de las declaraciones del alcalde Luis Sifuentes en el sentido de que la gente, la población de Eagle Pass no hace caso, sigue en reuniones, viaja a Coahuila de paseo, a emborracharse y a reunirse con familiares al sur del río Bravo, ayer el organismo de la Cámara de Comercio en esa ciudad texana decidió cerrar sus oficinas de manera temporal y hasta nueva fecha…



Y es que como la posibilidad de contagio es elevada, es decir, la tasa de crecimiento del número de casos de coronavirus está acelerada, se cuadruplicó en tres semanas, lo que los comerciantes organizados ven es que esa oficina, que concurre con muchos socios, es mejor cerrarla…



La realidad es que otras instancias también deberán de ponerse muy estrictas, como es el caso del departamento de Aduanas de Eagle Pass, el cual se apresta a no permitir el paso a mexicanos hacia Texas, pero los texanos van y vienen a diario, semana a semana y han convertido su movimiento en un riesgo de salud para la población de ambos lados de la frontera…



Casi 80 casos y 400 resultados pendientes, más el hecho de que la movilidad es enorme y descontrolada, deberán hacer reflexionar a las autoridades de Eagle Pass si es conveniente seguir con este levantamiento de la cuarentena…



Reserva y miedo al coronavirus



En Piedras Negras, restaurantes, comercios diversos y otros establecimientos de servicios ya se dieron cuenta que no será sencillo volver a la normalidad, porque en este fin de semana de levantamiento de la cuarentena en esta frontera norte de Coahuila, la gente actuó con cautela, mucha cautela y miedo a contagiarse de coronavirus…



Restaurantes, templos religiosos y comercios se vieron poco concurridos, excepto la zona centro con turismo de Eagle Pass, muchos sin cubrebocas, se vio un poco de gente, pero el resto no se abarrotó ni al 50 por ciento de la capacidad…



Restaurantes de los más concurridos apenas se veían con 5 o 10 autos en su estacionamiento, eso sí, en el sector comercio para el abasto de despensa se observó más movimiento, pero sin dejar de ser el usual de hacer la nota, mucha fila por ser quincena y medio festejar a los maestros…



El alcalde Claudio Bres ha sido constante en esa recomendación de no bajar la guardia, de no confiarse y de no caer en situaciones que puedan provocar brotes peligrosos de coronavirus…



Por ello es que se deberá de dar una ponderación a los inspectores Covid que se tendrán disponibles en la ciudad para vigilar comercios, establecimientos y empresas…



En peligro campo eólico de ciudad Acuña



El probable freno o incluso eliminación de integrar el parque eólico de Ciudad Acuña a la red de CFE, podría provocar que de nueva cuenta, antes de terminarse la construcción de la segunda etapa, se pueda caer en moratoria de pagos a proveedores, como ya ocurrió el año pasado en donde los encargados del proyecto adeudaban a negocios de Ciudad Acuña y Piedras Negras cifras superiores a los 50 millones de pesos…



Ni qué decir de los ingresos que representa en materia de impuesto predial para el municipio que gobierna Roberto de los Santos, pues se trata de un predio de tres mil 200 kilómetros cuadrados, la mayoría de los cuales paga una renta mensual a los ganaderos propietarios de los mismos…



Habrá que ver cómo es que reacciona la empresa italiana propietaria del proyecto Enel Green Power, pues se trata de 149 torres eólicas que han dejado una importante derrama económica desde que comenzó el proyecto y que en su segunda etapa arrancó en el año 2018…



Retorno de la actividad en maquiladoras e industria



En Piedras Negras, unos 35 mil trabajadores retornan este lunes a sus actividades en la etapa preoperativa…



Lo mismo el sector de manufactura en donde se ubican empresas como Fujikura, Lear, Fasco, entre otras empresas, así como en el industrial que se observa a Rassini, Hendrickson, Constellation, las cuales deberán de cumplir una serie de requisitos en su operación interna y en base a cómo se desarrolle la siguiente etapa en la pandemia, será si se mantiene esa reactivación o se revisa el modelo aplicado…



Existe preocupación en el Consejo de la Industria Manufacturera de Exportación que preside Blanca Tavares, así como en Canacintra de César Muñoz, pues las empresas se prepararon, pero no saben cómo es que regresarán todos sus colaboradores y habrá que ver las revisiones de los filtros sanitarios de cada una para que funcionen de manera estricta y que se privilegie la salud a la producción, pues si se permiten situaciones de riesgo, un brote en una empresa podría provocar su cancelación temporal de actividades…