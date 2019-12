15 Diciembre 2019 03:10:00

Cierra con broche de oro Coahuila

COAHUILA DURANTE 2019 fue visitada por 7 millones de turistas entre huéspedes y personas que no pernoctaron (Fuente Canaco Monclova)



EL APOYO A TURISMO del Gobernador Miguel ángel Riquelme dio frutos importantes y la cifras lo dicen todo.



DE ELLAS 4.374 000 Cuatro millones trescientos setenta y cuatro mil turistas fueron hospedados. Más los visitantes (Que no se hospedan) estamos hablando al menos de 7 millones de personas que visitaron Coahuila en 2019.



ESA CANTIDAD de personas hospedadas por un gasto promedio de 900 pesos por persona por día, te da 3,936,600 millones de pesos o 196,830 millones de dólares, Más el gasto por turistas no hospedados, que anda sobre los 420 pesos por persona.



LUPITA OYERVIDES, ya prepara una estrategia diferenciada para 2020, un año de experiencia le valdrá para saber perfectamente qué camino andar para entrar de lleno a mercados regionales e internacionales.



OYERVIDES le entendió perfectamente al turismo y Coahuila cerrará con cifras históricas en captación de turistas y divisas, por lo pronto Sectur se prepara para atender a todo paisano que pase y visite Coahuila.



MIGUEL TORRUCO A nivel federal también pinta bien, Turismo es la única dependencia con crecimiento a nivel federal,



DURANTE EL PERIODO enero-octubre de 2019 arribaron a los diferentes puertos de México 7 millones 165 mil pasajeros, cifra 7.9% superior a los 6 millones 639 mil registrados en enero-octubre de 2018.



EL INGRESO DE DIVISAS por excursionistas en cruceros ascendió a 492.4 millones de dólares, lo que significó 46.4 millones de dólares adicionales a lo registrado en enero-octubre de 2018 y equivalente a un crecimiento del +10.4%.



EN ENERO-OCTUBRE de 2019 el gasto medio de los excursionistas en crucero fue de 68.7 dólares, con un crecimiento de +2.3%.



EL NÚMERO de cruceros que arribaron de enero a octubre de 2019 fue de 2 mil 328 embarcaciones, 8.7% superior a lo registrado el año 2018.



LOS PUERTOS que recibieron el mayor número de pasajeros: Cozumel, Majahual, Ensenada, Cabo San Lucas y Progreso que suman el 88.5% del total.



AL DÉCIMO MES del año, Cozumel se mantiene en 1er lugar en llegada de pasajeros en crucero con 3.7 millones de cruceristas (7.2%+), seguido de Majahual con 1.3 millones (32.5%+), posicionando a la Riviera Maya como principal destino de cruceros en el país con el 69.9% del total de llegadas.



LA VERDAD es que si no fuera por Miguel Torruco, que sí le sabe y le entiende no sé qué pasaría en México.



ALFREDO PAREDES trae como navaja de peluquero (Bien afilada) el departamento de Servicios Primarios. Se ve una ciudad limpia, alumbrada y con muy pocos baches en relación a otras administraciones.



PAREDES, trae un ojo al gato y otro al garabato, no descuida los foros donde tiene contacto con la sociedad, se le ve a las 6 de la mañana con los de Limpieza, a las 7 con los de Bacheo y a las 8 en un kinder y de ahí una larga jornada.



HOY ES EL INFORME de Amador Garza, presidente de Candela, Coahuila. Amador a pesar de las limitaciones económicas ha sabido meter en la pelea al Pueblo Mágico.



ESTO GRACIAS a su sinergia con el gobernador Miguel Ángel Riquelme y a Lupita Oyervides, secretaria de Turismo, quienes han tenido como prioridad los 7 pueblos mágicos.



SE ARMÓ EL DIMES y diretes en el Congreso por la propuesta de la Ley de Amnistía que pretende accionar el Jefe del Ejecutivo Nacional



ESTA LEY QUEDÓ aprobada en lo general el día 11 de diciembre y pretende liberar a personas por delitos considerados menores o personas que no representan un peligro para la sociedad.



SIN DUDA LEY controversial, pues para lo que a algunos les pueda parecer un delito simple para otros podría considerarse grave, como el caso del aborto.



PERO QUÉ DELITOS obtendrían amnistía: El aborto. Tanto para la mujer que lo haya cometido, como para el personal que lo haya asistido. Delitos contra la salud, cometidos en extrema pobreza o alta vulnerabilidad obligados por algún familiar o miembro del crimen organizado.



CUALQUIER DELITO, cometido por personas pertenecientes a una comunidad indígena que no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado. Delito de robo sin violencia que no amerite más de 4 años de prisión.



DELITO DE SEDICIÓN, que es el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno. Esta amnistía no contempla a quienes hayan atentado contra la vida, secuestro, o usado un arma de fuego para cometer alguno de los delitos.



LA POLÍTICA le ganó a Carranza, desde hace un año Melba Farías, diputada federal por Morena, traía la encomienda de hacer que 2020 fuera el Año de Carranza. Durante la última visita a Monclova de López Obrador, inclusive se trató el tema y declaró que efectivamente se contemplaba tal petición en la Cámara baja o Congreso.



SIN EMBARGO, era imposible que los diputados priístas de Monclova avalaran una propuesta de una diputada de Morena que había sido líder connotada priísta. Así que Carranza se quedó en la raya y votaron porque 2020 sea el Año de Leona Vicario.