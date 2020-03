18 Marzo 2020 05:10:00

Cierran Casino Nacional, Club Campestre y Casino Kickapoo

Donde ya tomaron decisiones en beneficio de sus socios y clientes, es en los dos clubes sociales más importantes de Piedras Negras, el Casino Nacional y el Club Campestre, pues han decidido cerrar sus puertas a sus socios a partir de mañana, como una forma de velar por ellos y también acatar las disposiciones que se tienen en materia de salud e higiene en Coahuila…



El presidente del Club Campestre, David Martínez, convocó ayer a las 8 de la noche a una reunión extraordinaria de la mesa directiva en donde se trató este tema…



En tanto el Casino Nacional que preside el médico Calixto Salinas, informó a los socios de este club que en suma a las acciones y recomendaciones que ha emitido la Secretaría de Salud y organismos internacionales para hacer frente al coronavirus, el recinto permanece cerrado desde el lunes a las 18:00 horas y por tiempo indefinido y su reapertura dependerá de los comunicados oficiales que emitan las autoridades y que en su caso permitan reabrir de manera segura las instalaciones sin poner en riesgo a los socios y su personal.



Ambos clubes han dicho que en ese tiempo aprovecharán para hacer una limpieza a fondo, mantenimiento de equipos, inventarios y desinfectar todas las instalaciones para que estén listas para cuando el tiempo permita su reapertura…



En cuanto a las reservaciones, estas serán reprogramadas y se analizarán fechas alternativas…





Coronavirus, lo que sigue…



Quien se reunió ayer por la mañana con los dirigentes de la Canaco y otros presidentes de cámaras empresariales, fue el alcalde Claudio Bres para tantear el tema de la suspensión de actividades para el próximo fin de semana, dentro de las medidas para contener la propagación del coronavirus en esta región de Coahuila…



La medida no es sencilla, es costosa y también políticamente puede resultar de críticas y de situaciones de reclamo, porque implica frenar las actividades de empresas turísticas y de servicios, pero hay que aclarar que todo ello es a favor de la salud y el bienestar de la población…



Ante eso, por la tarde también la Canaco, que preside Carlos González, convocó a los socios y mesa directiva para analizar los efectos de lo que será el aplicar medidas que se realizan en una fase no declarada aún en nuestro país y que en Coahuila también está lejos de verse según la estadística…



Y es que el sector empresarial en todos los niveles espera que el Gobierno federal sea más claro en cuanto a las medidas y también a la amnistía fiscal para el sector productivo y comercial, adicional, también hay que ver lo que se pretende hacer en materia de pago de hipotecas, impuestos y servicios prestados por monopolios y servicios del gobierno como es el caso de energía eléctrica, gas, agua, teléfono y renta de vivienda…



La mejor forma es reunirse y analizar todos los involucrados y tomar decisiones consensuadas, ya que de otra forma habrá reclamos y una parte de la comunidad no acatará las disposiciones por los costos que implican…





Rebasan problemas de seguridad en Eagle Pass



Balaceras, secuestros, problemas de agresiones contra viviendas y atracos, es la serie de situaciones que Eagle Pass y el condado de Maverick viven a diario y que tienen ya preocupada a la población, pues ni la ciudad a través de los mandos policiacos que encabeza el alcalde Luis Sifuentes, ni el condado con la fuerza policial que dispone el juez David Saucedo, han alcanzado para frenar los hechos…



O la ciudad tiene un desempleo más elevado, o la problemática que orilla a esto como es la delincuencia y las adicciones dejaron de interesarles a las autoridades y ahora se pagan sus efectos y consecuencias…





Cierran Casino Lucky Eagle de la tribu Kikapú



Donde también se sintieron los efectos de la pandemia del coronavirus fue en el casino de la tribu Kikapú, luego de que los administradores del negocio de apuestas cuyo destino lo maneja la familia Anico Elizondo, a través de su jefe Andrés Anico, han decidido cerrar el negocio de manera indefinida…



El casino es un lugar a donde acude muchísima gente de todo Estados Unidos, pero sobre todo un sector de la población de edad avanzada que es de altísimo riesgo para una enfermedad como la que hoy afecta a todo el mundo…



La tribu decidió suspender todas las apuestas en el Lucky Eagle Casino a las 2:00 am el próximo 19 de marzo, durante 15 días y evaluará su reapertura el 3 de abril sobre la base de información actual, ha dicho en un comunicado la casa de apuestas. También cerrarán instalaciones como los restaurantes que ahí operan…