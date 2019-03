06 Marzo 2019 04:10:00

Cierran filas contra ‘Napito’

Los directores de las principales empresas asentadas en Coahuila; los 38 alcaldes, diputados, dirigentes de cámaras empresariales como Enoch Castellanos Férez, líder nacional de Canacintra y dirigentes de sindicatos y representantes de la Organización Internacional del Trabajo, estarán este miércoles en Saltillo para cerrar filas junto al Gobierno de Miguel Riquelme en contra de prácticas sindicalistas al estilo de Napoleón Gómez Urrutia.



Se trata del Acuerdo para el diálogo social y trabajo decente para un Coahuila estable y productivo que se firmará en las instalaciones del Museo del Desierto.



Diputado ‘berrinches’



Quien se acostumbró a querer hacer lo que le place en las sesiones legislativas es el panista Juan Antonio García Villa. Sin más, tomó la tribuna cuando no le correspondía; atropelló a su compañera de bancada, Gabriela Garza, y casi llegó a los golpes con el priista Jesús Berino Granados, todo por querer hablar cuando quiso, dejando de lado la Ley Orgánica del Congreso y el protocolo legislativo.



Por algo, en su propio partido, impulsan su destitución como coordinador de la comisión de Auditoría y Cuenta Pública, cuya propuesta, de Morena, se analiza desde este martes en la comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. “Diputado berrinches”, le apodan a García Villa, y vaya que se lo ganó.



Sesión de calentamiento



Primera sesión de calentamiento entre el alto mando del INE en Coahuila, a cargo de José Luis Vázquez López y el Instituto Electoral que preside Gabriela de León Farías. A finales de este año iniciará el proceso electoral para renovar el Palacio de Coss, en los solitarios comicios de 2020, y para que no los agarren desprevenidos decidieron empezar desde ahora con la organización.



Los consejeros del IEC batallaron hasta más no poder con el anterior vocal ejecutivo del INE, Juan Álvaro Martínez Lozano, y a ver cómo les va en la siguiente elección con José Luis Vázquez López, quien regresó a terrenos conocidos, pues ya estuvo al frente del INE en la entidad. El encuentro fue en las instalaciones del Instituto



Electoral.



En campaña



El que ya anda en campaña, pero en Puebla, es Miguel Barbosa Huerta; el expriista, experredista y ahora fiel partidario de la cuarta transformación no quiere dejar ir la posibilidad de competir por segunda vez consecutiva por la Gubernatura de Puebla.



El exsenador y exdiputado federal arrancó formalmente su precandidatura por Morena y uno de los que se sumaron a la cargada fue el coahuilense Armando Guadiana Tijerina, quien participó en el mitin, estuvo en el templete y hasta le levantó la mano.



Según el legislador coahuilense, Barbosa es el único con posibilidades de dar la batalla para arrebatar al Partido Acción Nacional uno de sus bastiones electorales.



‘La Comadre’ va por el PRD



Quien asegura tener en la bolsa la dirigencia nacional de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es Mary Telma Guajardo Villarreal. Este martes, la originaria de Cuatro Ciénegas se dejó ver en la Ciudad de México, justo en la sede perredista, junto a quienes respaldan sus aspiraciones, como “Los Chuchos”, especialmente Jesús Ortega Ramírez, quien conoce el terreno, pues fue dirigente del sol azteca.



Según esto, la exdiputada federal, “La Comadre”, le llaman sus amigos en el PRI, trae alineados los astros y sólo es cuestión de días para formalizar su nominación. Eso sí, no sería candidata única, pues aún y con lo maltratado que está, el PRD sigue bajo asedio de distintas tribus que disputan sus despojos.



Con la marca ‘Morena’



Tres meses después del arranque de la cuarta transformación, el superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, ya tiene quién le ayude oficialmente en las distintas regiones. Se trata de personajes vinculados estrechamente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que ahora serán encargados de operar y aterrizar los programas sociales.



En Saltillo, el subdelegado regional es Alejandro Navarro Rodríguez; en Torreón: Cinthya Cuevas Sánchez; en Monclova, la exdirigente estatal de Morena, Claudia Garza del Toro; en Piedras Negras, Rocío Domínguez Vital y en Cuatro Ciénegas, Aída Berenice Mata Quiñones. En todos los casos, los recién designados eran enlace territorial de Morena y activos coordinadores de campañas electorales.



Muy confiado



El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, anda muy confiado en sacar a flote los acuerdos con el Sindicato de Trabajadores de la máxima casa de estudios y evitar a toda costa el estallamiento de huelga, que en realidad debió ocurrir este martes, pero se reprogramó para el jueves.



La dirigencia sindical, a cargo de María de la Luz López Saucedo, tuvo cónclave en Torreón y desde allá se enviaron mensajes respecto a que no cederán en sus exigencias de incremento salarial directo de 15 por ciento.



Pero Hernández Vélez evitó ser catastrofista y apostó doble a sencillo a que este miércoles se reanudará el diálogo con miras a llegar a acuerdos y espantar al fantasma de la huelga que desde principios de semana ronda las puertas de la UAdeC.