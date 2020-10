27 Octubre 2020 03:10:00

Cierran filas

Reflexionaron hace rato, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, reclama lo justo para Coahuila: presupuesto, el recorte de recursos del Gobierno Federal, un proyecto desequilibrado de AMLO.



Concluida la gira del Presidente de la República en el Estado y sin respuesta a las demandas de Riquelme, desde Palacio de Gobierno unidos instituciones, agrupaciones civiles, ciudadanos, mandaron el mensaje.



“Cerramos filas por Coahuila”, es decirle al señor Presidente no aceptan sus formas de reparto del presupuesto, dispuesto a dialogar y trabajar en equipo pero como no quiere buscarán recursos legales para conseguirlos.



Y bueno en Coahuila cierran filas, en la ciudad de México quizás las puertas, pero de que se rompen “las medidas” Ejecutivo Estatal y Federal ni dudarlo, con la terquedad y cerrazón del Presidente.



Desatados



A sabiendas que quien no se mueve no alcanza “hueso”, los aspirantes a la candidatura a la alcaldía retomaron su promoción, donando, acordando o celebrando reuniones con líderes y grupos.



Los panistas intentando remediar “el madrazo”, los “morenistas” reagrupándose sin conseguirlo y los priístas con el vuelo a todo lo que dan, ni siquiera saben que perdieron votos.



Hubo un aspirante sincero que reconoció que los votos del PRI con su carro completo el 18 no alcanzan para ganar alcaldías, quizás Saltillo raspado Torreón.



Dependerá del perfil del candidato y la mayoría de los que se promueve no le agrega más a los votos de estructura.



Los funcionarios interesados tendrán chance de cobrar su aguinaldo, el 20 de diciembre vence el plazo para pedir licencia.



Lléguenle al rojo



Los contagios Covid-19 en Saltillo y Torreón, oficiales, son alarmantes promedio de 500 casos activos y tercer lugar Monclova y Piedras Negras, lo que obligaron a prohibir celebraciones, halloween, Día de Muertos y hasta San Juditas la llevó.



Los números del Sector Salud son de los que llegan ahí, las pruebas que aceptan hacer pero el doble o el triple de casos acuden atenderse de forma privada.



El doctor Covid del pueblo, el doctor De Hoyos, con tratamientos que dice retira los síntomas en días atienden hasta 90 pacientes diarios, súmenle.



Alfredo Paredes, el edil de Monclova, dijo que el cupo hospitalario es de 93, ayer había 83 internados, ¿semáforo naranja o rojo? Y todavía algunos irresponsables dicen; “como ya me dio el Covid, estoy inmune, yo sí puedo salir”.



De severo a peligroso el rebrote de Covid que reportan en México los senadores y en Coahuila el Congreso del Estado se cuenta por docenas.



Engañan a sofy



Tendrá que investigarse la denuncia pública hecha por el cetamista saltillense, Sinhué Delgado, que acusa de fraude en que incurrió la promotora de Cultura de Monclova que obtuvo el premio “Mis manos, mi oficio”.



Si algo tiene Ana Sofía García Camil es ser justa, pero no puede estar en todo y tiene entre su equipo algunos colaboradores que lejos de ayudar le estorban, si no se aplican les seguirán metiendo gol.



Resulta que la pieza ganadora es de un artesano de Michoacán, la ganadora sólo le puso pintura, suele hacerse trampa para favorecer con el premio a amigos y conocidos, pero con Sofy como secretaria de Cultura, no.



Pueden no retirarle el premio pero la exhibida de la intermediaria, lo tramposa no y el engaño a la Secretaria quedó de manifiesto a menos que demuestren lo contrario, qué necesidad había.