09 Mayo 2020

Cierran los ojos

En dos temas sobre la contingencia sanitaria, la Fiscalía General del Estado de Gerardo Márquez debería tomar cartas en el asunto.



Primero en los contagios de los menores de edad que a decir de los que saben de leyes debería haber responsabilidad sobre los padres de familia.



Los niños, sobre todo los que ayer resultaron positivos, de 1 año de edad, están bajo la custodia y cuidado de sus padres.



El nuevo coronavirus debió llegarles por algún lado y la responsabilidad es de sus padres.



En la Fiscalía cierran los ojos y dejan pasar los hechos.



¿CULPABLES?



En otro caso en el que debería intervenir Rodrigo Chaires es en la muerte de la mujer monclovense que fue dada de alta de IMSS y al llegar a su casa falleció.



La víctima ingresó desde el pasado 28 de abril a urgencias con un padecimiento cardiaco.



Ya internada la confirmaron positivo de Covid.



Pero la paciente arrastraba otros padecimientos que agravaron su salud. Cirrosis hepática, diabetes, cardiopatías y por si fuera poco, coronavirus.



¿Quién dio de alta a la paciente?



Chaires tuvo conocimiento del caso y quedó satisfecho con la explicación con mucha terminología médica que le dio Víctor Manuel Hernández Barbachano.



ADELANTADOS



Zoé Robledo y Javier Guerrero se adelantaron al resultado de las investigaciones por al atroz homicidio de tres hermanas, empleadas del IMSS, allá en Torreón.



Sin tener conocimiento del caso, salvo la lamentable muerte de las mujeres, atribuyeron los hechos al desempeño profesional que desarrollaban en un hospital del Seguro Social.



El múltiple feminicidio no está relacionado con su trabajo como enfermeras y de acuerdo a las primeras investigaciones y a lo dicho por las autoridades estatales el móvil pudo haber sido el robo.



El director del IMSS y el secretario general se apresuraron en sus declaraciones.



DURO MENSAJE



El mensaje es duro pero real y los postean los funcionarios municipales de Monclova.



Si no te quedas en casa este 10 de mayo, entre el 20 y 24 de mayo esperaremos muchas madres hospitalizadas por Covid-19 y muchas ellas habrán festejado su último día de las madres.



Para varios es alarmista lo que escribe Agustín Ramos pero ya se están viendo las consecuencias de cómo se relajó la movilidad social el Día del Niño.



Los últimos días han sido difíciles para los menores de edad que han resultado positivos al nuevo coronavirus consecuencia de que el 30 de abril fue un día de fiesta.



Lo que nadie quiere es después se venga una oleada de mujeres contagiadas.



FRENO



El lunes van a resolver si reactivan la economía en Coahuila o cuando menos en algunos municipios.



Para algunos fue un error de las autoridades anunciar que a partir del próximo lunes se abrirían los comercios.



Como también se equivoca el gobierno federal cuando dice que se está aplanando la curva.



En ambos casos genera una falsa sensación en la ciudadanía.



Por eso Miguel Ángel Riquelme y otros cuatro gobernadores metieron freno a la reactivación porque no está superada la fase de altos contagios.



Mientras tanto, por si resuelven que siempre sí, Alfredo Paredes se está preparando.



Quiere contratar a un ejército de inspectores para Protección Civil que se encargarán de vigilar que se cumplan con las medidas de protección.



SIN FESTEJO



Si ve hoy a Enrique “El Mapa” Karam felícitelo porque es su cumpleaños.



Pero el ex presidente del PRI y funcionario de la 4T en la SCT se va a quedar sin festejo, al menos como él hubiera querido.



El cacique Andrés Vázquez no permitió que la familia de Karam entrara a Lamadrid para la reunión.



El alcalde sigue en lo mismo y sabe que está violando las leyes y lo seguirá haciendo.



Debe usted saber que hasta ayer ya acumulaba seis demandas por abuso y todas de ciudadanos de Lamadrid.