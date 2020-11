23 Noviembre 2020 04:10:00

Cierre de año preocupante en tema de Salud

El cierre del año 2020 será sin duda de una combinación muy complicada de circunstancias que obliga desde ya a las autoridades de Salud, sociales y religiosas a preparar una campaña para que la nostalgia, la depresión y la angustia no prive en una época como diciembre y sus fiestas navideñas…



La cosa se ve complicada si consideramos nueve meses de pandemia, muchos seres queridos que ya no están entre nosotros y sobre todo el factor de la angustia económica que priva en muchos hogares, más el tema de la nostalgia tradicional de la época…



Si tomamos en cuenta el índice de suicidios para este año, con más de 30 en este momento en la zona norte uno, pensamos que esa cifra será el triple con las semanas que restan del presente año y por ello es que, consideramos, es necesario desde ya el diseño de una campaña que impulse el ánimo y acerque algo de felicidad o alegría a las familias para sortear este trágico 2020…



No es sencillo, porque la situación ha sido muy complicada, pero quién más que la Secretaría de Salud a cargo del doctor Roberto Bernal, combinado con el DIF de la presidenta honoraria, Marcela Gorgón y las distintas iglesias para preparar desde ya la estrategia…





Noche violenta en Piedras Negras



Dos personas sin vida agredidas con rifle de asalto AK47, más de 20 disparos contra ellos y un incidente más en otro sector de la ciudad, es el saldo de una noche trágica que preocupa a las autoridades y a la población…



Se trata de un ambiente que no es el normal en nuestro municipio y que por tanto se requiere de nueva cuenta del actuar eficiente y a tiempo de las autoridades para desarticular a quienes pretenden desestabilizar a la región y a Coahuila…



Sean incidentes aislados o de una serie de situaciones, los hechos violentos se erradicaron hace ya tiempo por el buen actuar de las corporaciones y hoy se necesita que se vuelva a atender el problema antes de que crezca…



Han sido semanas complicadas y en algunas incluso la Fiscalía ya logró resultados, pero no dudamos que deberán emplearse a fondo de nuevo para retornar la tranquilidad…



El delegado Víctor Rodríguez Lozano y sus muchachos de la Investigadora, además de la Policía Estatal a cargo de Sonia Villarreal, sin duda son pilares para que eso suceda, además de la labor del comisario Luis García a nivel municipal…





“El salvador” de Francisco I. Madero



Quien se cree en salvador de sus habitantes y contra las indicaciones de los médicos y la propia Cofepris, esta semana el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, repartirá mil dosis de dióxido de cloro a pacientes con Covid-19…



El anuncio que hizo el munícipe la semana pasada indicaba que el reparto comenzará hoy y que deberá firmarse una carta de consentimiento, como para evadir responsabilidades…



No sabemos si es parte de su precampaña de reelección, pero lo que sí queda claro con esta actitud es más mediática que real y de llevarse a cabo podría causar graves consecuencias a la salud de sus habitantes…



Mucha gente desesperada puede tomar esa sustancia por la angustia de padecerlo y el temor a perder la vida o incluso sin tener síntomas podrían decidirse a la adquisición gratuita de esa sustancia…



Esperemos que las autoridades de Salud del subcomité de la Región Laguna hagan lo conducente y discutan el tema con el propio alcalde cuando asista a la región esta semana…



Si es parte de su campaña no se vale lucrar con la salud de la población y con la angustia de la gente y si en verdad cree que con eso salvará a quienes padecen de Covid-19, creemos que su preparación no lo faculta y es irresponsable al actuar así por su investidura de alcalde…





Desperdicio de agua en nogales por Micare



En buena parte de las nuevas huertas nogaleras de la zona norte de Coahuila hoy se desperdician miles de metros cúbicos de agua por la visión que alguien sembró en propietarios de ranchos, pero eso con una doble intención…



Resulta que hace años se combinó la necesidad de Micare de explorar toda la zona fronteriza para hacer reclamos de carbón y otros minerales con el hecho de que se podría perforar para eso y aprovechar para ver la existencia de agua…



Por supuesto que todos los rancheros estuvieron de acuerdo en la perforación y eso impulsó que muchos invirtieran en la siembra de decenas de miles de nogales atraídos porque en China se propagó el consumo y eso disparó el precio de la nuez al triple…



Nadie los frenó ni para hacer estudios técnicos ni tampoco por la disponibilidad del agua y eso ocasionó que se aventuraran a ese agronegocio que en muchos de los ranchos no es viable…



Impulsados por Micare y sus perforaciones, hoy esos rancheros mal utilizan miles de metros cúbicos de agua en un negocio que no será rentable y del cual se darán cuenta en 10 o 15 años, en tanto desperdician un recurso que comenzará a escasear…



Veremos qué dice el secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, porque él en principio comenzará a ver la problemática de disponibilidad de agua…