05 Octubre 2020 04:10:00

¿Cierre de termoeléctricas de Nava?

Sin que lo detecten los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, pero el hecho de que durante el verano, la temporada de más alta demanda de fluido eléctrico, no hayan prendido a su máxima capacidad las dos termoeléctricas de Nava, es una mala señal…



El Gobierno Federal bien podría estar preparando, como ya ha hecho con otros proyectos a nivel nacional, la sustitución de estas plantas que ya cumplieron su vida útil y que por el mantenimiento se alargó su uso, pero esa situación de no solicitar carga a Nava para el consumo nacional no es una buena señal…



Nada van a decir los sindicalizados de SUTERM, los dirigentes sobre todo, porque al final ellos harán lo que les indique su representante, pero es para preocuparse el que siga sin avanzar el tema de la compra de carbón, que las plantas no se hayan reactivado en el verano y que aún hoy siguen sin una actividad destacada, cuando en su momento representaron casi el 10 por ciento de la carga nacional…



Ojalá que detecten a tiempo lo que sucede en CFE de Nava, porque si de por sí con la crisis el carbón se ha llevado a esa región a un estancamiento económico terrible, como para que además en un futuro de corto a mediano plazo los vayan a sorprender con el desmantelamiento de esas dos plantas termoeléctricas…



Nada más recordar cómo Daniel Peña Treviño, del CEN del SUTERM, se deslindó no hace mucho de las manifestaciones de los trabajadores de la planta, que fueron encabezadas por Eulalio Gutiérrez…



COVID y la responsabilidad de todos



En los meses de julio y agosto, Piedras Negras y la zona norte de Coahuila vivieron una severa crisis de salud que saturó los hospitales públicos y privados y causó que las autoridades destinaran recursos adicionales a la atención de la pandemia del Covid-19, con la colaboración de los tres niveles de Gobierno…



Hospitales móviles, adelanto de acondicionamiento del hospital inconcluso número 92 del IMSS para pacientes Covid, contratación de personal médico adicional, campañas adicionales para lograr el aislamiento de quienes padecían la enfermedad y frenar el contagio, entre muchas estrategias más…



Hoy en octubre, cuando la pandemia parece estar controlada, el llamado puntual del secretario de Salud, Roberto Bernal, a nivel estatal es a respetar las reglas y también del alcalde Claudio Bres en Piedras Negras y Roberto de los Santos en Ciudad Acuña…



De ese trabajo de todos y la conciencia de la población es como podremos salir más rápido de esta contingencia y dar tiempo a que la vacuna esté disponible, sin que ese tiempo de espera se convierta en una eternidad con costos en la salud y la vida de la población…



Hace tres meses cuando se abrieron poco más de medio centenar de fosas en el panteón municipal, nos espantamos por lo que se presumía costaría en vidas el Covid-19, pero hoy cuando se registran 185 personas fallecidas, vemos que aquella cifra se quedó corta…



A clases no; al Casino sÍ: Luis Sifuentes



Donde ya comenzaron las señales encontradas es en Eagle Pass con el Distrito Escolar Independiente…



Y es que a partir del próximo lunes inicia el retorno gradual a clases presenciales para 13 mil alumnos del Distrito Escolar y pese a que el propio superintendente, Samuel Mijares, ha recomendado que es opcional que los padres envíen o no a sus hijos a clases, pues además sólo se podrá recibir máximo al 30% del alumnado en esta primera etapa, ahora el alcalde Luis Sifuentes ha comenzado a recomendar que no asistan a los planteles…



La medida es positiva en cuanto a que se queden en casa, pero las disposiciones se toman en cuenta en base a lo que el estado señala y en Texas ya retornaron a clases hace semanas, a clases presenciales…



Qué extraño que así como se preocupa el alcalde Luis Sifuentes por la salud de los niños y recomienda no enviarlos a clases, por qué no recomienda igual que la gente no vaya al casino Lucky de la tribu Kikapú, donde ya se autorizó su apertura y será desde ya el regreso de los amantes de las apuestas, las maquinitas tragamonedas y la baraja…



En todo caso el alcalde debe ser congruente, tan riesgoso es que haya clases presenciales, como que la gente vaya a encerrarse horas y días en el casino…



Regular a “food delivery”



Motocicletas sin placas, menores de edad conduciendo, muchos sin licencia y sin la capacitación adecuada, lo que provoca accidentes mortales al combinarse actos irresponsables como el fin de semana en la avenida Américas e Industrial, eso es lo que tenemos con los repartidores de comida, “food delivery” o como se le llame a esta actividad que se convierte en un riesgo para la salud de los mismos trabajadores…



Bien debería hacer la directora de Tránsito, Marina Lozano, en regular estos conductores, algo similar a los taxis, para que toda empresa, restaurante o negocio que los utilice debe manifestarlo en su licencia de funcionamiento y por tanto deba registrar que todos tengan licencia, motos en regla y sobre todo Seguro Social…



Son partícipes continuos de accidentes y al final de cuentas son jóvenes expuestos porque nadie los regula y al final es una carga para el sistema de salud y para los que sí pagamos impuestos…