21 Junio 2019 04:06:00

Cifras de empleo

Este 19 de junio el IMSS divulgó un comunicado en el que se vanagloriaba: “En lo que va del año se han creado más de 300 mil empleos”, un número superior al promedio de gobiernos anteriores. El Financiero de ayer, en cambio, cabeceó la nota: “Se desplomó la creación de empleo en mayo. IMSS. Reporta la generación de 3 mil 983 plazas formales, 88% menor a la de 2018”.



¿Quién está mintiendo? Ninguno. En los cinco primeros meses de 2019, según el comunicado, se crearon efectivamente 303 mil 545 empleos formales registrados en el Seguro Social. Esta cifra sería “20.79% superior al promedio de los mismos meses en las últimas tres administraciones (251 mil 288)”. El documento también apunta, sin embargo, que “la creación de empleos durante el quinto mes del 2019 fue de 3 mil 983”. Esta es la cifra que cita El Financiero y que contrasta, no con un promedio de tres gobiernos anteriores, sino con el mismo mes del año previo, como se hace normalmente, para decir que hay una caída de 88%, lo cual también es verdad.



El comunicado hace todo lo posible por explicar que la cifras de mayo no son tan malas como parecen. Son resultado, dice “de la disminución de 36 mil 861 empleos eventuales acompañados de la creación de 40 mil 664 empleos permanentes, comportamiento explicado principalmente por efectos cíclicos”.



Un molesto López Obrador cuestionó ayer en la mañanera el trato en la prensa de esta información: “En el caso de los empleos aquí está el boletín del Seguro Social, que es lo que no toma la prensa, de manera particular El Financiero. Independientemente de la información, las estadísticas se pueden manejar de muchas formas”.



El Presidente se quejó de que el periódico no consideró como empleos formales los puestos de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro ni Sembrando Vidas. Pero tampoco los considera así el comunicado del IMSS, y con razón, porque no son empleos formales.



¿Cuál es la realidad? Sí hay una desaceleración en la creación de empleos. Comparar los cinco primeros meses de 2019 con un vago “promedio de los mismos meses en las últimas tres administraciones” no tiene ningún sentido. Los 303 mil 545 empleos formales de enero-mayo de 2019 son el número más bajo desde enero-mayo de 2013, cuando se generaron 292 mil 859. En los primeros cinco meses de 2018 se crearon 489 mil 617 empleos, por lo que ha habido una caída de 38% en 2019.



Se puede argumentar que 2019 es un primer año de Gobierno y en el inicio de una Administración siempre hay una desaceleración. López Obrador prometió que tan pronto tomara posesión aumentaría el crecimiento, pero la realidad ha sido otra. La economía se contrajo en el primer trimestre de 2019. La menor creación de empleos es natural.



Las cifras del IMSS, por otra parte, no pintan el panorama completo. El Gobierno de López Obrador ha despedido a miles de empleados de confianza, sin pagarles indemnizaciones, y a muchos otros que trabajaban por honorarios. Como no estaban en el IMSS, su despido no se refleja en las estadísticas de esta institución. Las encuestas del INEGI, sin embargo, muestran un aumento pequeño en la desocupación abierta de 3.4% en abril de 2018 a 3.5% en el mismo mes de 2019.



¿Es una tragedia? No necesariamente. Lo más probable es que solo estemos viendo el ajuste normal de un inicio de Gobierno. Si el nuevo régimen realmente genera un crecimiento de 4% anual, el empleo aumentará. Si la actual contracción se mantiene o se profundiza, entonces sí veremos una situación crítica en el empleo.