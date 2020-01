18 Enero 2020 04:10:00

Claro mensaje

El que tenga ojos que vea, y oídos que oiga, pero con el futuro nombramiento de Jorge Luis Morán Delgado como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en Coahuila está claro el mensaje…



El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, primero fue secretario del Ayuntamiento y después Alcalde interino durante la Administración municipal de Torreón, que estuvo a cargo del ahora gobernador Miguel Ángel Riquelme… Para los enterados, está más que claro el asunto, pues se trata de de un perfil no solo cercano al Gobernador, sino que goza de las confianzas absolutas y forma parte del círculo rojo.



No por nada, desde el viernes a Morán lo empezaron a llamar el Santiago Nieto de Coahuila.



Intercambio



Por cierto, los gobiernos del noreste mexicano no solo van a intercambiar estrategias policiales, para combatir al crimen; en la reunión del viernes en Apodaca, los gobernadores Riquelme Solís, de Coahuila; el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca y el anfitrión Jaime Rodríguez Calderón, acordaron facilitar mutuamente información sobre operaciones financieras sospechosas.



El encuentro fue en las instalaciones de la Séptima Zona Militar y el acuerdo entre los mandatarios resultó puntual. La estrategia arranca de ya.



Mal fin



En la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cada vez son más las voces que vaticinan un mal fin para el régimen que encabeza José Luis Ponce Grimaldo. Empezó bien, nos aseguran, pero le ganó la arrogancia y la necesidad de satisfacer las ambiciones propias y de sus cercanos, a costa de los intereses de los representados.



Por lo pronto, el viernes la titular de la Secretaría de Finanzas de la sección sindical, Maricela Soledad Cota González, no se presentó a la cita en el Ministerio Público, no crea que ante la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Homero Flores Mier, sino en la mismísima Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Hertz Manero, que investiga el fraude en el Fondo de Ahorro.



El que nada debe, nada deberá de temer, pero como por sus acciones los conoceremos, parece no ser el caso de quienes presumen tener el control de tan importante representación magisterial.



Le valió



La que dejó colgada la chamba para montar a caballo y representar a Coahuila en el certamen Escaramuzas Reina de Acero 2019, en Morelia, fue a la titular de la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), Leticia Sánchez Campos, quien se desempeña en el cargo desde junio de 2019.



Los casos de violencia física en el hogar, especialmente en contra de niños y adolescentes, van en aumento, pero la funcionaria encontró un buen momento para poner en pausa la agenda de la Pronnif y atender su pasatiempo preferido.



Nada tiene de malo relajarse y hacer lo que nos gusta, pero eso de dejar tirada la chamba nunca ha sido popular, menos cuando los niños están de por medio. Por lo pronto, le ganó el hobby a la monclovense.



¿Quién se apunta?



En Coahuila los morenistas no tienen ni dirigencia, ni estructura, pero en lo nacional sus diputados federales hasta con asociación nacional cuentan, y quien la dirige, el oaxaqueño Armando Contreras Castillo, cerró semana en Saltillo para anticipar que frente a las elecciones del 7 de junio para renovar el Palacio de Coss, el partido de moda no irá solo y abrió el esquema para reclutar posibles aliados.



Aún y cuando ni sus propios compañeros militantes la quieren y el Consejo Político Estatal la considera como non grata, la anfitriona fue la diputada local Elisa Catalina Villalobos, quien precisamente trata de mantener a flote lo que queda de Morena en la actual Legislatura estatal.



Y frente a la convocatoria de Morena para buscar aliados, ¿quién se dijo yo?



Llamarada de petate



Que las obras en la vía terrestre Saltillo-Monterrey, tanto en la carretera libre como en la autopista de peaje no sean de relumbrón y quede en llamarada de petate, es la demanda de los patrones de Saltillo, que un día sí, y otro también, acumulan pérdidas, o por lo menos mermas en la productividad cuando sus productos quedan atorados por un mal momento en el trayecto, casi siempre por accidentes que además de daños, cobran vidas.



Esta vez alzó la voz el presidente del centro regional Coahuila Sureste de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Ricardo Sandoval, lo cual no está nada mal, a no ser porque hasta ahora, los reclamos de los representantes del sector privado son como llamados a misa y literalmente en la SCT ni los ven, ni los oyen.





Buen año



Donde al parecer traen las pilas bien puestas en el arranque de este año es en la Secretaría de Turismo estatal, en donde se puso en marcha el programa de certificaciones de Calidad Turística.



Según Guadalupe Oyervides Valdez, para más señas titular de la dependencia, la idea es promover la competitividad a través de la capacitación, pues ello incrementa la calidad y satisfacción del cliente. El año pasado, por ejemplo, Coahuila se afianzó en el primer lugar nacional en certificaciones Punto Limpio, y cuarto en Competitividad.