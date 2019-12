12 Diciembre 2019 04:10:00

Claroscuros

Luz y sombra de los dos principales empresarios de Monclova.



Por un lado Gerardo Benavides, del grupo GIMSA, que sigue invirtiendo y creciendo en Monclova.



Junto al alcalde Alfredo Paredes y otros empresarios dieron el arranque oficial a la concesionaria JAC.



A pesar de que otras de las empresas de GIMSA se tambalearon, finalmente salieron a flote.



El 2019 debe marcar la vida de Benavides, recién nombrado Ejecutivo del Año por coronar a los Acereros en la Liga Mexicana de Beisbol.



La otra cara de la moneda es Alonso Ancira, que también este año querrá borrarlo de su diario.



AHMSA está en una severa crisis económica, arrastran una deuda con proveedores que alcanza varios cientos de millones de dólares y por si fuera poco, no han encontrado a ese aliado que los ayude a salir avantes.



QUE HAGAN FILA



Rodrigo Fuentes ahora tiene que calmar la gallera tricolor que se alborotó con la posible nominación de Ricardo López Campos como candidato a diputado local.



Dice el líder estatal del PRI que los que han estado alejados de su partido tendrán que formarse en la fila.



Tienen que hacer méritos.



Rodrigo los llamó infieles y todos ellos pueden regresar pero tienen que formarse y volver a esperar su turno.



Los cercanos al presidente del CDE estatal se sorprendieron con su declaración porque, en el caso de López Campos, él mismo lo jaló al redil tricolor.



El dos veces diputado local tendría que irse al final de la fila, pero como les dijeron a los discípulos: los últimos serán los primeros.



DE PANZAZO



Muy raspado salió Florencio Siller de su primer Informe de Gobierno.



Desde la Sesión de Cabido ya se veía venir que no todo sería miel sobre hojuelas.



Muy apenas el alcalde de Ciudad Frontera sacó la aprobación de su Informe, los regidores opositores se la volvieron a aplicar.



Siete de los ediles le votaron en contra.



En el informe, los del PAN y PRD se manifestaron exhibiendo con algunas leyendas sus inconformidades.



Peor todavía cuando un grupo de ciudadanos que dijeron ser de la Occidental se dedicaron a abuchear a Florencio.



Dijeron que fueron en apoyo a Mayra Cisneros, la periodista que tiene una demanda contra el Alcalde y por la que lo vincularon a proceso.



Los malpensados dicen que iban pagados y no está usted para saberlo y mucho menos nosotros para contarle, pero sospechan que el patrocinador fue Jesús Ríos.



LO ABANDONA SU PARTIDO



Y le aplicaron la ley del hielo a Florencio Siller.



Ninguno de los ex alcaldes de su partido quiso acompañarlo y si no fueron los del PRI, menos los del PAN.



Tampoco se vieron funcionarios estatales que a todos los eventos van, como Marco Morales.



La ausencia de Jesús Ríos no fue sorpresa, se sabe que esa amistad que dicen tener es sólo politiquería.



EN TIEMPO Y FORMA



Números más, números menos, en este año la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado, logró atender en tiempo y forma más de 7 mil 645 reportes de vulneración de derechos.



Las alertas que se realizan vía telefónica o a través de redes sociales, son recibidas por la Procuraduría quien se encarga de corroborar la probable vulneración, para que posteriormente, el personal de la dependencia realice las investigaciones

correspondientes y canalice el caso con la instancia adecuada.



El mismo gobernador Miguel Ángel Riquelme ha estado al pendiente de los casos.



LEGÍTIMA DEFENSA



No se trata de que la ciudadanía tenga licencia para matar, pero ya se podrán defender si llegaran a ocasionar lesiones o priven de la vida a quienes entren sin derecho a una vivienda.



La propuesta fue del panista Juan Carlos Guerra y que se aprobó por unanimidad.



Así, Coahuila es el segundo estado que aprueba la figura de legítima defensa.