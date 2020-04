18 Abril 2020 04:10:00

Clausura y multas por no acatar medidas

En Piedras Negras ya comenzaron las clausuras de cierto tipo de giros que no entendieron la urgencia de respetar y aplicar medidas para contener la pandemia del coronavirus…



Esta semana fueron cerrados y se les aplicó una multa a 16 restaurantes los cuales no respetaron las medidas y mantenían comensales en su interior, pese al ordenamiento y a la aclaración de parte de las autoridades municipales de que debían vigilar las acciones y con ello hacer su parte en esta pandemia…



El secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro, ha sido estricto y por ello es que se aplicaron estas sanciones, como deberá de hacerlo con algunas constructoras que también hacen lo mismo y salvo las obras en proceso del sector público, no acatan las medidas…



Tal es el caso de la construcción de locales comerciales como los de avenida Periodistas y Colegio Militar; otro en San Luis y Carranza y uno más en la avenida Colegio Militar en la colonia Nísperos en donde las actividades de la industria de la construcción no se frenaron e incluso se ocultan como si la obra estuviera cerrada cuando dentro laboran de forma clandestina…



Pudiera decirse que son solo 80 o 100 albañiles y encargados de obra, pero por ese número se podría extender en vez de un mes más esto de las restricciones a tres meses, solo por no acatar el freno de actividades no esenciales…





Colegios privados y la crisis por COVID



Donde ya analizan estrategias para ver de qué forma diseñar un plan para afrontar el cierre de ciclo escolar y que una vez concluido este año 2019-2020 los papás de sus alumnos no caigan en moratoria de pagos y además el siguiente ciclo no emigren al sector de la educación pública por la crisis que seguramente dejará en materia de empleo el coronavirus…



Ya se iniciaron de manera interna campañas para “invitar” a los papás a pagar las colegiaturas, algunos de forma consciente con ofrecimientos de descuentos en sus pagos, pero la mayoría más bien invitándolos a que paguen de manera cordial a fuerzas…



Ojalá y que el secretario de Educación, Higinio González, no deje al desamparo este sector, que esté atento y que vea lo que sucede en los colegios particulares, porque se podría encontrar con sorpresas allá por agosto, cuando intenten reanudar el ciclo del sector público y la demanda de nuevos alumnos sea mayor…



Incluso algunos colegios de forma discreta ya citaron a los padres de familia a reuniones con los maestros para ponerse de acuerdo sobre cómo los papás deben de apoyar en esta educación en línea, educación a distancia o desde casa, porque no es tan sencilla y depende del nivel escolar en que se encuentran…



Parece que a nadie le gusta la idea de que el ciclo escolar pase a segundo término por este año y que se concentren en la salud, pero poco a poco la problemática orillará a tomar esa decisión la cual incluso no sea anunciada pero si aplicada de forma sutil en el nivel básico…





Multas en serio y por la salud



En la Región Sureste de Coahuila ya comenzaron a endurecerse más las medidas para contener la pandemia y evitar que el coronavirus se propague…



De entrada de han acordado entre alcaldes y funcionarios de Salud y estatales que se prohíben las reuniones de más de 10 personas…



La sanción por realizar fiestas en viviendas particulares durante la contingencia sanitaria irá de las 100 a las 500 UMA’s, es decir, de $8 mil 688 hasta $43 mil 440 pesos…



Y si al ser detectados (claro que primero le pedirán de forma amable que termine su fiestecita, si no acepta) entonces se iniciará un procedimiento sancionatorio…



Allá en la Sureste así se aplicará pero acá en la Norte la cosa también va en serio y el alcalde Claudio Bres ha dicho que aquellas personas que sean sorprendidas en la calle y no desempeñen un actividad esencial también recibirán multas y hasta serán encerradas…



Los próximos 17 días, ha dicho el alcalde, serán críticos, hasta el próximo 3 de mayo y en que le vaya bien a Piedras Negras está el entendimiento y la colaboración de toda la población…





Quinta sesión de gobernadores del noreste



Ayer en Saltillo se reunieron los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; de Tamaulipas Francisco García y de Nuevo León, Jaime Rodríguez, para evaluar los efectos de la contingencia por el Covid-19 y hablaron de temas interesantes aparte de la pandemia, pues va en serio el platicar del tema de una reforma al Pacto Fiscal, tema que aunque no tratarán en estos momentos, si lo dejaron claro y agendado para cuando pase la contingencia, pues consideran que el actual pacto es obsoleto…



Además los gobernadores evaluaron los avances en materia de salud y analizaron las estrategias que se habrán de implementar junto con el sector empresarial para reactivar la economía de la región…



La próxima semana, sobre este tema del impacto económico, se reunirán en Monterrey con el sector empresarial del noreste para ver los efectos del parón económico y cuáles serán las acciones a seguir después de la contingencia…