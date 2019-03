03 Marzo 2019 03:10:00

“Coahuila Digno”

“COAHUILA DIGNO” ENTRA EN ACCIÓN como Asociación en Monclova, el padrino del arranque oficial fue Javier Guerrero García y su esposa Nicté Ruiz, quien marcó lineamientos básicos para la participación activa y transformación de cada comunidad y el Estado.



COMO UNO MÁS DE LA agrupación que nace, el mismo que apoyará y hará presencia cada que lo requieran, diría..



UN GRUPO MUY IDENTIFICADO EL de los Guerreros que no hace mucho impulsaron la candidatura Independiente del ahora Jefe de Atención de la Secretaría de Gobernación, los que ahora se reagrupan para la participación ciudadana.



GUERRERO DEJÓ EN CLARO QUE la “Dignidad no se vende, es un ejercicio pleno del ciudadano”.



TAMPOCO DE LA IDEA DE comprar voluntades, someterlas, ni que una agrupación sea para imponer candidatos…La libertad es ese sentimiento de soberanía que debe prevalecer y la convicción de servicio con afán de trascender, diría.



JAVIER GUERRERO ES DE OTRA estirpe de políticos, en peligro de extinción, poco pero muy pocos, adoptan ese estilo.



Y DIRÁN QUE ES UNA agrupación sin fines políticos, y habrá quién se las crea, que bueno.



SE VERÁ ACTUAR A LA directiva, Baltazar Rico Almanza, presidente; Bretón Echeverría, tesorero; Luis Campos, secretario, y Napoleón Saucedo, vicepresidente, los de “Coahuila Digno”.



EL CONCEPTO EN QUE LOS tienen no le es nada favorable, ¿la agrupación de la dignidad?.. ¿Cuál?, si se salieron echando pestes del PRI se declaran Independientes y a la siguiente elección volvieron como el perro arrepentido.



Y QUE NO DIGAN QUE por la candidata, PRI es PRI como dignidad es dignidad, diría uno de los Guerrero.



UN ALFREDO PAREDES COMPLETAMENTE TRANSFORMADO, un brillo increíble en sus ojos, aquel rostro hosco, endurecido y escasa sonrisa quedó atrás desde la semana pasada.



EN EL ESTACIONAMIENTO DE UN restaurante, el Alcalde descendió de su vehículo con un bebé en brazos, se topa con Javier Guerrero, se detiene a saludarlo y algo le dice del bebé y aquel encuentro es sólo risa, se toman la foto y se despiden.



EL ALCALDE DE MONCLOVA Y su esposa se adentran a un salón de eventos, a una fiesta infantil, él sonriente lleva al niño en brazos, lo alza, juguetea, sonríe e intercambia comentarios, a su lado siempre Pamela, su esposa.



LO HABÍA ANUNCIADO LA SEMANA pasada en conferencia de prensa, “les tengo una sorpresa, crecerá la familia” diría, todos suponían que estarían “embarazados”.



“ALFREDITO” ES UN NIÑO QUE llegó en adopción como una bendición y alegría para el matrimonio Paredes-Garanzuay, ambos están felices pero al Alcalde se le nota el rostro de felicidad, alegría… es otro.



SIN DUDA MUCHO CORAZÓN EL de Alfredo Paredes.



LA FISCALÍA HIZO LO QUE debía, podrán decir que por la amenaza al Fiscal General, pero dieron y aprehendieron al presunto responsable de la venta de fotografías íntimas de mujeres de Monclova.



FERNANDO GARCÍA DE 20 AÑOS, había sido reportado por sus familiares como desaparecido, su búsqueda circuló en redes sociales y todos ayudando y nada, era el perverso vendedor de fotografías de chicas desnudas.



LA POLICÍA INVESTIGACIÓN CRIMINAL LO ubicó rápido y lo detuvo desde el jueves para investigarlo.



UN ACIERTO QUE DEBE RECONOCÉRSELE a los de la Fiscalía, que por lo que quieran y gusten actuó rápido, al inculpado le encontraron material que lo involucra como el principal responsable de los “packs”.



EL DAÑO QUE HIZO NO fue cualquier cosa, pues el suicidio de una de las afectadas se dice fue a causa de la exhibición que hizo éste de sus fotografías íntimas.